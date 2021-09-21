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Секрет власти раскрыт: почему победила "Единая Россия"
Секрет власти раскрыт: почему победила "Единая Россия" - РИА Новости, 21.09.2021
Секрет власти раскрыт: почему победила "Единая Россия"
Общим местом при обсуждении результатов выборов в Государственную думу является тезис о серьезной победе — некоторые эксперты даже говорят о триумфе — "Единой... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:51
2021-09-21T12:51
политика
авторы
единая россия
общероссийский народный фронт
выборы в государственную думу
россия
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Общим местом при обсуждении результатов выборов в Государственную думу является тезис о серьезной победе — некоторые эксперты даже говорят о триумфе — "Единой России".Утверждение справедливо, поскольку обстоятельства откровенно не благоволили политической организации, вот уже двадцать лет несущей на себе ярлык партии власти (с соответствующими — чаще негативными — коннотациями). Экономические проблемы и падение уровня жизни людей из-за пандемии, ряд непопулярных реформ (в первую очередь пенсионной) делали электоральные перспективы ЕР туманными.Между тем при голосовании по партийным спискам "Единая Россия" потеряла менее пяти процентов голосов — при мрачных прогнозах, предсказывавших чуть ли не двадцатипроцентное падение. А результаты по одномандатным округам позволили партии сохранить конституционное большинство в новом созыве парламента.Однако если итоговый результат практически всеми оценивается верно, то с причинами, лежащими в основе успеха ЕР, все куда сложнее. Дело в том, что обычно в фокус внимания попадают, так сказать, политтехнологические факторы, попросту говоря — успешная предвыборная кампания партии.Чаще других выделяют следующие моменты:Так вот, большая ошибка объяснять успех "Единой России" просто удачным применением политических технологий — поскольку под этим обычно подразумевается выстраивание пиарщиками и политтехнологами воздушных замков с целью облапошить наивных избирателей, склонив их отдать голоса нужной политической силе.На самом же деле все куда глубже и масштабнее.В том-то и главный секрет нынешнего результата ЕР: избирательная кампания партии оказалась последовательным продолжением ее плановой работы.О каком пиаре на пустом месте, о какой забронзовевшей чиновничьей партии можно говорить, если партийный список "Единой России" оказался реально обновлен больше чем наполовину? И эти новые люди теперь будут работать в Государственной думе.В федеральной пятерке ЕР трое не упомянутых выше кандидатов играют ничуть не менее важную роль, чем два федеральных министра. Потому что эти трое — главврач "Коммунарки" Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова — представляют, по сути, самую важную часть деятельности "Единой России": работу над реальными проблемами реальных людей.Фактически за последние годы партия превратилась в значимую часть гражданского общества России — того самого гражданского общества, что развивает разнообразные социальные инициативы, волонтерит и занимается благотворительностью. Стало уже вполне привычным, что если возникла какая-то нерешаемая проблема — как частная у отдельного человека, так и коллективная у группы людей, — то стоит обратиться в общественную приемную ЕР или местное отделение ОНФ. И шансы на благополучное разрешение заметно повышаются.В политической системе страны возникла парадоксальная ситуация: оппозиция бросает все свои силы на обличение ошибок и грехов власти (которые, что уж спорить, имеют место быть), а в это время партия этой самой власти просто вкладывается в конкретную работу с людьми.Особо иронично выглядит обличение кадровой несменяемости в государственно-управленческом корпусе, поскольку звучат эти обвинения со стороны политических сил — как парламентских, так и внепарламентских, — во многих из которых руководящие лица не меняются уже третий десяток лет. При этом как раз в российской власти уже который год наблюдается масштабный процесс кадрового обновления — причем как в исполнительной ветви (включая губернаторов), так теперь и в законодательной. К слову сказать, партия "Новые люди", ракетой ворвавшаяся в российскую политику и ставшая парламентской, одним своим названием также прозрачно намекает другим оппозиционным силам на запрос, который существует в российском обществе.Таким образом, предвыборная кампания "Единой России" стала не построенным на песке дворцом, а просто органичным продолжением деятельности, которой она давным-давно занимается. Ничего удивительного, что большинство пришедших к избирательным урнам граждан абсолютно осознанно сделали выбор в ее пользу. Та выглядит куда более живой, эффективной и занимающейся реальным делом на фоне безнадежно застрявших в устаревших представлениях и междоусобных склоках конкурентов.Может возникнуть вопрос: даже если признать упомянутые достоинства "Единой России" — разве их не перечеркивают ее "грехи", например те крайне непопулярные решения, которые были воплощены в действительность благодаря прямому участию партии? Тут снова можно вспомнить пенсионную реформу, которая вызвала консолидировано негативное отношение в обществе. Почему же люди, несмотря на столь возмутительное для них решение, все равно массово поддержали ЕР?Ответ прост: российское общество достаточно зрелое, чтобы понимать и принимать неизбежность не одобряемых ими шагов со стороны государства. Непопулярные решения являются неотъемлемой частью работы любой власти — вопрос в том, что за ними стоит и чем они дополняются. Идет ли речь о том, что у людей исключительно отнимают, — или им дают что-то взамен.За последние годы социальный поворот государственной политики России стал настолько внушительным и последовательным, что его уже невозможно списывать на случайные флуктуации и разовые PR-акции. Вернее, критики именно этим и занимаются — вот только выглядят при этом все менее адекватными в глазах окружающих. Большая же часть российского общества видит и осознает, что государство, действуя в сложных условиях и вынужденное принимать жесткие решения, стремится компенсировать гражданам возникающие негативные последствия другими способами.А "Единая Россия" является активной составной частью этого процесса — что, собственно, и стало главной причиной ее успеха на прошедших парламентских выборах.Теперь самым интересным является, извлекут ли полезный урок для себя ее оппоненты.
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Ирина Алкснис
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60
политика, авторы, единая россия, общероссийский народный фронт, выборы в государственную думу, россия
12:51 21.09.2021
 

Секрет власти раскрыт: почему победила "Единая Россия"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМероприятия партии "Единая Россия" по завершении единого дня голосования
Мероприятия партии Единая Россия по завершении единого дня голосования - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Общим местом при обсуждении результатов выборов в Государственную думу является тезис о серьезной победе — некоторые эксперты даже говорят о триумфе — "Единой России".
Утверждение справедливо, поскольку обстоятельства откровенно не благоволили политической организации, вот уже двадцать лет несущей на себе ярлык партии власти (с соответствующими — чаще негативными — коннотациями). Экономические проблемы и падение уровня жизни людей из-за пандемии, ряд непопулярных реформ (в первую очередь пенсионной) делали электоральные перспективы ЕР туманными.
Члены избирательной комиссии подсчитывают бюллетени после закрытия избирательного участка - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
05:10Выборы в Государственную думу
Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
Между тем при голосовании по партийным спискам "Единая Россия" потеряла менее пяти процентов голосов — при мрачных прогнозах, предсказывавших чуть ли не двадцатипроцентное падение. А результаты по одномандатным округам позволили партии сохранить конституционное большинство в новом созыве парламента.
Однако если итоговый результат практически всеми оценивается верно, то с причинами, лежащими в основе успеха ЕР, все куда сложнее. Дело в том, что обычно в фокус внимания попадают, так сказать, политтехнологические факторы, попросту говоря — успешная предвыборная кампания партии.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 22:24Выборы в Государственную думу
Политолог объяснил успех "Единой России" на выборах в Госдуму
Чаще других выделяют следующие моменты:
  • личное участие в избирательной кампании ЕР Владимира Путина, который подтянул собственный авторитет и общественный вес на помощь партии;
  • грамотно выстроенная система "локомотивов" партийного списка. Тут обычно выделяют самых известных и уважаемых страной министров — Сергея Шойгу и Сергея Лаврова во главе федеральной части, и наиболее популярных губернаторов — во главе соответствующих региональных частей;
  • некоторые шаги и решения исполнительной власти, которые были расценены как PR-поддержка "Единой России", например недавняя единовременная выплата пенсионерам в десять тысяч рублей;
  • в целом — энергичная предвыборная кампания партии, так или иначе привлекавшая внимание самых разных групп избирателей: от шумных праймериз до вирусных роликов в интернете.
Так вот, большая ошибка объяснять успех "Единой России" просто удачным применением политических технологий — поскольку под этим обычно подразумевается выстраивание пиарщиками и политтехнологами воздушных замков с целью облапошить наивных избирателей, склонив их отдать голоса нужной политической силе.
Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 22:21Выборы в Государственную думу
Эксперт объяснил успех "Единой России" на онлайн-голосовании
На самом же деле все куда глубже и масштабнее.
В том-то и главный секрет нынешнего результата ЕР: избирательная кампания партии оказалась последовательным продолжением ее плановой работы.
О каком пиаре на пустом месте, о какой забронзовевшей чиновничьей партии можно говорить, если партийный список "Единой России" оказался реально обновлен больше чем наполовину? И эти новые люди теперь будут работать в Государственной думе.
В федеральной пятерке ЕР трое не упомянутых выше кандидатов играют ничуть не менее важную роль, чем два федеральных министра. Потому что эти трое — главврач "Коммунарки" Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова — представляют, по сути, самую важную часть деятельности "Единой России": работу над реальными проблемами реальных людей.
Фактически за последние годы партия превратилась в значимую часть гражданского общества России — того самого гражданского общества, что развивает разнообразные социальные инициативы, волонтерит и занимается благотворительностью. Стало уже вполне привычным, что если возникла какая-то нерешаемая проблема — как частная у отдельного человека, так и коллективная у группы людей, — то стоит обратиться в общественную приемную ЕР или местное отделение ОНФ. И шансы на благополучное разрешение заметно повышаются.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 15:06Выборы в Государственную думу
Памфилова оценила результаты "Единой России" на выборах в Госдуму
В политической системе страны возникла парадоксальная ситуация: оппозиция бросает все свои силы на обличение ошибок и грехов власти (которые, что уж спорить, имеют место быть), а в это время партия этой самой власти просто вкладывается в конкретную работу с людьми.
Особо иронично выглядит обличение кадровой несменяемости в государственно-управленческом корпусе, поскольку звучат эти обвинения со стороны политических сил — как парламентских, так и внепарламентских, — во многих из которых руководящие лица не меняются уже третий десяток лет. При этом как раз в российской власти уже который год наблюдается масштабный процесс кадрового обновления — причем как в исполнительной ветви (включая губернаторов), так теперь и в законодательной. К слову сказать, партия "Новые люди", ракетой ворвавшаяся в российскую политику и ставшая парламентской, одним своим названием также прозрачно намекает другим оппозиционным силам на запрос, который существует в российском обществе.
Таким образом, предвыборная кампания "Единой России" стала не построенным на песке дворцом, а просто органичным продолжением деятельности, которой она давным-давно занимается. Ничего удивительного, что большинство пришедших к избирательным урнам граждан абсолютно осознанно сделали выбор в ее пользу. Та выглядит куда более живой, эффективной и занимающейся реальным делом на фоне безнадежно застрявших в устаревших представлениях и междоусобных склоках конкурентов.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 14:54В России
Володин объяснил, почему "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму
Может возникнуть вопрос: даже если признать упомянутые достоинства "Единой России" — разве их не перечеркивают ее "грехи", например те крайне непопулярные решения, которые были воплощены в действительность благодаря прямому участию партии? Тут снова можно вспомнить пенсионную реформу, которая вызвала консолидировано негативное отношение в обществе. Почему же люди, несмотря на столь возмутительное для них решение, все равно массово поддержали ЕР?
Ответ прост: российское общество достаточно зрелое, чтобы понимать и принимать неизбежность не одобряемых ими шагов со стороны государства. Непопулярные решения являются неотъемлемой частью работы любой власти — вопрос в том, что за ними стоит и чем они дополняются. Идет ли речь о том, что у людей исключительно отнимают, — или им дают что-то взамен.
За последние годы социальный поворот государственной политики России стал настолько внушительным и последовательным, что его уже невозможно списывать на случайные флуктуации и разовые PR-акции. Вернее, критики именно этим и занимаются — вот только выглядят при этом все менее адекватными в глазах окружающих. Большая же часть российского общества видит и осознает, что государство, действуя в сложных условиях и вынужденное принимать жесткие решения, стремится компенсировать гражданам возникающие негативные последствия другими способами.
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 11:07Выборы в Государственную думу
"Единая Россия" сохраняет лидерство после обработки 90% протоколов
А "Единая Россия" является активной составной частью этого процесса — что, собственно, и стало главной причиной ее успеха на прошедших парламентских выборах.
Теперь самым интересным является, извлекут ли полезный урок для себя ее оппоненты.
 
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