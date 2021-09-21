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Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу, сообщил источник
Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу, сообщил источник - РИА Новости, 21.09.2021
Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу, сообщил источник
Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали ногу по медицинским показаниям, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:18
2021-09-21T22:30
происшествия
пермь
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали ногу по медицинским показаниям, сообщил РИА Новости осведомленный источник.В краевом минздраве РИА Новости заявили, что в интересах следствия не могут комментировать ситуацию.Стрельба в университете произошла утром 20 сентября, в результате трагедии погибли шесть человек. Подозреваемый оказывал сопротивление при задержании и был ранен.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Стрелявшему грозит лишение свободы от восьми лет до пожизненного.
https://ria.ru/20210920/perm-1751047725.html
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происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете
19:18 21.09.2021 (обновлено: 22:30 21.09.2021)
 
Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу, сообщил источник

Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу

© Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
Сотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
© Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали ногу по медицинским показаниям, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
В краевом минздраве РИА Новости заявили, что в интересах следствия не могут комментировать ситуацию.
Сотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 20:44
Пострадавший в Перми рассказал о поведении студента, устроившего стрельбу
Стрельба в университете произошла утром 20 сентября, в результате трагедии погибли шесть человек. Подозреваемый оказывал сопротивление при задержании и был ранен.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Стрелявшему грозит лишение свободы от восьми лет до пожизненного.
Сотрудник правоохранительных органов стоит в оцеплении неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 10:31
В пермском вузе объяснили, почему профессор читал лекцию во время нападения
 
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