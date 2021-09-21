https://ria.ru/20210921/perm-1751201613.html

Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу, сообщил источник

Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу, сообщил источник - РИА Новости, 21.09.2021

Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу, сообщил источник

Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали ногу по медицинским показаниям, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:18

2021-09-21T19:18

2021-09-21T22:30

происшествия

пермь

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали ногу по медицинским показаниям, сообщил РИА Новости осведомленный источник.В краевом минздраве РИА Новости заявили, что в интересах следствия не могут комментировать ситуацию.Стрельба в университете произошла утром 20 сентября, в результате трагедии погибли шесть человек. Подозреваемый оказывал сопротивление при задержании и был ранен.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Стрелявшему грозит лишение свободы от восьми лет до пожизненного.

https://ria.ru/20210920/perm-1751047725.html

https://ria.ru/20210921/prepodavatel-1751086599.html

пермь

россия

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происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете