https://ria.ru/20210921/perm-1751201613.html
Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу, сообщил источник
Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу, сообщил источник - РИА Новости, 21.09.2021
Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу, сообщил источник
Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали ногу по медицинским показаниям, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:18
2021-09-21T19:18
2021-09-21T22:30
происшествия
пермь
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, ампутировали ногу по медицинским показаниям, сообщил РИА Новости осведомленный источник.В краевом минздраве РИА Новости заявили, что в интересах следствия не могут комментировать ситуацию.Стрельба в университете произошла утром 20 сентября, в результате трагедии погибли шесть человек. Подозреваемый оказывал сопротивление при задержании и был ранен.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Стрелявшему грозит лишение свободы от восьми лет до пожизненного.
https://ria.ru/20210920/perm-1751047725.html
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происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете
19:18 21.09.2021 (обновлено: 22:30 21.09.2021)
Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу, сообщил источник
Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу