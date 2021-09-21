https://ria.ru/20210921/perm-1751190935.html

Преподаватель пермского вуза рассказала, как спасала студентов

Преподаватель пермского вуза рассказала, как спасала студентов - РИА Новости, 21.09.2021

Преподаватель пермского вуза рассказала, как спасала студентов

Преподаватель пермского госуниверситета, доцент химического факультета Александра Юминова рассказала РИА Новости, как действовала при ЧП, как вели себя студенты РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:12

2021-09-21T18:12

2021-09-21T18:37

происшествия

пермь

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Преподаватель пермского госуниверситета, доцент химического факультета Александра Юминова рассказала РИА Новости, как действовала при ЧП, как вели себя студенты и как их эвакуировали.По словам преподавателя, в 11.30 (09.30 мск) в понедельник у нее началась лекция для студентов химического факультета в аудитории №227."Через несколько минут после начала занятия услышала хлопки, напоминающие звук петарды. Звуки доносились из коридора. Два выстрела были совершены в дверь лекционной (дверь №2), один из них - в замочную скважину, второй - в деревянный массив. Появился характерный запах чего-то горящего, возможно, пороха", — рассказала Юминова.Дверь лекционной, по ее словам, была прикрыта, и нападавшего она и студенты не видели."Пришлось зафиксировать дверь ремнем от сумки для ноутбука. Студенты помогли соорудить щит из парт и стульев у незапертой двери. Карабинами сцепила ручку двери с мебелью. Часть студентов спряталась под преподавательским столом, большая - в дальней стороне аудитории за стеной парт и стульев. Закрыла жалюзи на окне", — вспоминает она.Собеседница агентства добавила, что после этого связалась с правоохранительными органами и сообщила о случившемся."Потом мы следовали инструкциям и ждали помощи. Передвигалась по аудитории, чтобы контролировать состояние студентов. Благодаря самообладанию ребят удалось избежать всеобщей паники. Примерно через час нас эвакуировали", — рассказала преподаватель.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html

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происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете