Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/perm-1751190935.html
Преподаватель пермского вуза рассказала, как спасала студентов
Преподаватель пермского вуза рассказала, как спасала студентов - РИА Новости, 21.09.2021
Преподаватель пермского вуза рассказала, как спасала студентов
Преподаватель пермского госуниверситета, доцент химического факультета Александра Юминова рассказала РИА Новости, как действовала при ЧП, как вели себя студенты РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:12
2021-09-21T18:37
происшествия
пермь
россия
стрельба в пермском госуниверситете
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750972777_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5361043bed2eba4b00153c69a1b387c9.jpg
ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Преподаватель пермского госуниверситета, доцент химического факультета Александра Юминова рассказала РИА Новости, как действовала при ЧП, как вели себя студенты и как их эвакуировали.По словам преподавателя, в 11.30 (09.30 мск) в понедельник у нее началась лекция для студентов химического факультета в аудитории №227."Через несколько минут после начала занятия услышала хлопки, напоминающие звук петарды. Звуки доносились из коридора. Два выстрела были совершены в дверь лекционной (дверь №2), один из них - в замочную скважину, второй - в деревянный массив. Появился характерный запах чего-то горящего, возможно, пороха", — рассказала Юминова.Дверь лекционной, по ее словам, была прикрыта, и нападавшего она и студенты не видели."Пришлось зафиксировать дверь ремнем от сумки для ноутбука. Студенты помогли соорудить щит из парт и стульев у незапертой двери. Карабинами сцепила ручку двери с мебелью. Часть студентов спряталась под преподавательским столом, большая - в дальней стороне аудитории за стеной парт и стульев. Закрыла жалюзи на окне", — вспоминает она.Собеседница агентства добавила, что после этого связалась с правоохранительными органами и сообщила о случившемся."Потом мы следовали инструкциям и ждали помощи. Передвигалась по аудитории, чтобы контролировать состояние студентов. Благодаря самообладанию ребят удалось избежать всеобщей паники. Примерно через час нас эвакуировали", — рассказала преподаватель.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html
https://ria.ru/20210920/perm-1751047725.html
пермь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750972777_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0eb2c0f2d9342da5d625294f19e95f45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете
18:12 21.09.2021 (обновлено: 18:37 21.09.2021)
 
Преподаватель пермского вуза рассказала, как спасала студентов

Доцент Юминова о защите при нападении на пермский вуз: зафиксировала дверь ремнем

© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкУ Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
У Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Преподаватель пермского госуниверситета, доцент химического факультета Александра Юминова рассказала РИА Новости, как действовала при ЧП, как вели себя студенты и как их эвакуировали.
По словам преподавателя, в 11.30 (09.30 мск) в понедельник у нее началась лекция для студентов химического факультета в аудитории №227.
Сотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
20 сентября, 19:28
Отец рассказал о студенте, который устроил стрельбу в пермском университете
"Через несколько минут после начала занятия услышала хлопки, напоминающие звук петарды. Звуки доносились из коридора. Два выстрела были совершены в дверь лекционной (дверь №2), один из них - в замочную скважину, второй - в деревянный массив. Появился характерный запах чего-то горящего, возможно, пороха", — рассказала Юминова.
Дверь лекционной, по ее словам, была прикрыта, и нападавшего она и студенты не видели.
"Пришлось зафиксировать дверь ремнем от сумки для ноутбука. Студенты помогли соорудить щит из парт и стульев у незапертой двери. Карабинами сцепила ручку двери с мебелью. Часть студентов спряталась под преподавательским столом, большая - в дальней стороне аудитории за стеной парт и стульев. Закрыла жалюзи на окне", — вспоминает она.
Собеседница агентства добавила, что после этого связалась с правоохранительными органами и сообщила о случившемся.
Сотрудники правоохранительных органов дежурят у входа на территорию Пермской краевой клинической больницы, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 20:44
Пострадавший в Перми рассказал о поведении студента, устроившего стрельбу
"Потом мы следовали инструкциям и ждали помощи. Передвигалась по аудитории, чтобы контролировать состояние студентов. Благодаря самообладанию ребят удалось избежать всеобщей паники. Примерно через час нас эвакуировали", — рассказала преподаватель.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
 
ПроисшествияПермьРоссияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
03:15Названы характеристики стран, где могут признать биткоин
03:08В России может появиться новый дорожный знак
03:05Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
03:00Ученые предложили систему оценки качества воздуха
03:00Юрист рассказал, кому могут запретить пользоваться туалетами в кафе
Лента новостейМолния