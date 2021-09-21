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Глава Пермского края после ЧП в вузе предложил ужесточить законы об оружии
Глава Пермского края после ЧП в вузе предложил ужесточить законы об оружии - РИА Новости, 21.09.2021
Глава Пермского края после ЧП в вузе предложил ужесточить законы об оружии
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после ЧП в вузе заявил, что нужно ужесточать законодательство, касающееся правил обращения с оружием, сообщается на... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:19
2021-09-21T17:19
происшествия
пермский край
дмитрий махонин
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после ЧП в вузе заявил, что нужно ужесточать законодательство, касающееся правил обращения с оружием, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство"."Очевидно, что нужно ужесточать законодательство, касающееся правил обращения с оружием, нужно вводить ограничения на его использование. Кроме того, предстоит проанализировать произошедшее и выработать конкретные шаги, которые нужно предпринять, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей в дальнейшем", — цитирует пресс-служба краевой администрации слова губернатора, выступившего на совещании совета ректоров пермских вузов во вторник.Глава региона добавил, что сейчас особенно важно оказать психологическую помощь — пострадавшим, родным погибших, студентам и преподавательскому составу, "чтобы вернуть доверие людей к тому, что наши образовательные учреждения безопасны".
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происшествия, пермский край, дмитрий махонин, россия, стрельба в пермском госуниверситете
17:19 21.09.2021
 
Глава Пермского края после ЧП в вузе предложил ужесточить законы об оружии

Глава Пермского края Махонин после ЧП в вузе предложил ужесточить законы об оружии

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов стоит в оцеплении неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу
Сотрудник правоохранительных органов стоит в оцеплении неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
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ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после ЧП в вузе заявил, что нужно ужесточать законодательство, касающееся правил обращения с оружием, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
"Очевидно, что нужно ужесточать законодательство, касающееся правил обращения с оружием, нужно вводить ограничения на его использование. Кроме того, предстоит проанализировать произошедшее и выработать конкретные шаги, которые нужно предпринять, чтобы сохранить жизнь и здоровье жителей в дальнейшем", — цитирует пресс-служба краевой администрации слова губернатора, выступившего на совещании совета ректоров пермских вузов во вторник.
Глава региона добавил, что сейчас особенно важно оказать психологическую помощь — пострадавшим, родным погибших, студентам и преподавательскому составу, "чтобы вернуть доверие людей к тому, что наши образовательные учреждения безопасны".
Сотрудники правоохранительных органов в здании Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
20 сентября, 19:28
Отец рассказал о студенте, который устроил стрельбу в пермском университете
 
ПроисшествияПермский крайДмитрий МахонинРоссияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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