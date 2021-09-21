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В Москву доставили иракского студента, раненного при стрельбе в Перми

В Москву доставили иракского студента, раненного при стрельбе в Перми - РИА Новости, 21.09.2021

В Москву доставили иракского студента, раненного при стрельбе в Перми

Студент из Ирака, пострадавший при стрельбе в Пермском госуниверситете, доставлен в Москву, посольство страны находится на связи с ним, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:10

2021-09-21T14:10

2021-09-21T14:39

пермь

ирак

москва

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Студент из Ирака, пострадавший при стрельбе в Пермском госуниверситете, доставлен в Москву, посольство страны находится на связи с ним, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Мухаммед Имад."Посольство находится на связи со всеми компетентными органами по ситуации со студентом и также с ним самим. Он был доставлен в Москву", - сообщил Имад.Ранее сообщалось, что иракский студент получил ранения во время стрельбы в пермском вузе.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

https://ria.ru/20210920/perm-1751038317.html

пермь

ирак

москва

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пермь, ирак, москва, стрельба в пермском госуниверситете