https://ria.ru/20210921/perm-1751118118.html

Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве

Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве - РИА Новости, 21.09.2021

Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве

Власти Пермского края обеспечат поддержку родным отправленных в Москву пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:49

2021-09-21T12:49

2021-09-21T13:14

пермский край

москва

стрельба в пермском госуниверситете

общество

дмитрий махонин

россия

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ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Власти Пермского края обеспечат поддержку родным отправленных в Москву пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете, сообщает краевая администрация."Мы все понимаем, как важна в таких критических ситуациях поддержка близких. От нее во многом зависит и то, как быстро наступит выздоровление. Поэтому если родственники хотят быть ближе с пациентами в период лечения, необходимо оказать им необходимое содействие. В том числе следует обеспечить условия для проживания в Москве", - цитирует губернатора региона Дмитрия Махонина пресс-служба краевой администрации.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".Ранее стало известно, что спецбортом МЧС из Перми в федеральные медицинские центры были направлены семь жителей края, пострадавших при стрельбе в пермском университете. Они будут проходить лечение в клиниках ведущих федеральных центрах Минздрава России: НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМИЦ хирургии им. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМХЦ им. Пирогова.

https://ria.ru/20210921/strelba-1751072561.html

https://ria.ru/20210920/perm-1751006781.html

пермский край

москва

россия

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пермский край, москва, стрельба в пермском госуниверситете, общество, дмитрий махонин, россия