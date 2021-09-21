https://ria.ru/20210921/perm-1751118118.html
Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве - РИА Новости, 21.09.2021
Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
Власти Пермского края обеспечат поддержку родным отправленных в Москву пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:49
2021-09-21T12:49
2021-09-21T13:14
пермский край
москва
стрельба в пермском госуниверситете
общество
дмитрий махонин
россия
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ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Власти Пермского края обеспечат поддержку родным отправленных в Москву пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете, сообщает краевая администрация."Мы все понимаем, как важна в таких критических ситуациях поддержка близких. От нее во многом зависит и то, как быстро наступит выздоровление. Поэтому если родственники хотят быть ближе с пациентами в период лечения, необходимо оказать им необходимое содействие. В том числе следует обеспечить условия для проживания в Москве", - цитирует губернатора региона Дмитрия Махонина пресс-служба краевой администрации.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".Ранее стало известно, что спецбортом МЧС из Перми в федеральные медицинские центры были направлены семь жителей края, пострадавших при стрельбе в пермском университете. Они будут проходить лечение в клиниках ведущих федеральных центрах Минздрава России: НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМИЦ хирургии им. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМХЦ им. Пирогова.
https://ria.ru/20210921/strelba-1751072561.html
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пермский край, москва, стрельба в пермском госуниверситете, общество, дмитрий махонин, россия
12:49 21.09.2021 (обновлено: 13:14 21.09.2021)
Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
Пермские власти пообещали помочь с проживанием в Москве родственникам пострадавших в вузе