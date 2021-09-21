Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/perm-1751118118.html
Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве - РИА Новости, 21.09.2021
Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
Власти Пермского края обеспечат поддержку родным отправленных в Москву пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:49
2021-09-21T13:14
пермский край
москва
стрельба в пермском госуниверситете
общество
дмитрий махонин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751085751_5:0:1089:610_1920x0_80_0_0_a764f922a4f308c212ca7718a34a671c.jpg
ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Власти Пермского края обеспечат поддержку родным отправленных в Москву пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете, сообщает краевая администрация."Мы все понимаем, как важна в таких критических ситуациях поддержка близких. От нее во многом зависит и то, как быстро наступит выздоровление. Поэтому если родственники хотят быть ближе с пациентами в период лечения, необходимо оказать им необходимое содействие. В том числе следует обеспечить условия для проживания в Москве", - цитирует губернатора региона Дмитрия Махонина пресс-служба краевой администрации.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".Ранее стало известно, что спецбортом МЧС из Перми в федеральные медицинские центры были направлены семь жителей края, пострадавших при стрельбе в пермском университете. Они будут проходить лечение в клиниках ведущих федеральных центрах Минздрава России: НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМИЦ хирургии им. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМХЦ им. Пирогова.
https://ria.ru/20210921/strelba-1751072561.html
https://ria.ru/20210920/perm-1751006781.html
пермский край
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751085751_159:0:972:610_1920x0_80_0_0_4ecd20dcc4e067eab6c83b13115f8246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пермский край, москва, стрельба в пермском госуниверситете, общество, дмитрий махонин, россия
12:49 21.09.2021 (обновлено: 13:14 21.09.2021)
 
Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве

Пермские власти пообещали помочь с проживанием в Москве родственникам пострадавших в вузе

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭвакуация в Москву пострадавших при стрельбе в Перми
Эвакуация в Москву пострадавших при стрельбе в Перми - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 21 сен - РИА Новости. Власти Пермского края обеспечат поддержку родным отправленных в Москву пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете, сообщает краевая администрация.
"Мы все понимаем, как важна в таких критических ситуациях поддержка близких. От нее во многом зависит и то, как быстро наступит выздоровление. Поэтому если родственники хотят быть ближе с пациентами в период лечения, необходимо оказать им необходимое содействие. В том числе следует обеспечить условия для проживания в Москве", - цитирует губернатора региона Дмитрия Махонина пресс-служба краевой администрации.
У Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
07:36
Семеро пострадавших при стрельбе в Перми будут транспортированы в Москву
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Ранее стало известно, что спецбортом МЧС из Перми в федеральные медицинские центры были направлены семь жителей края, пострадавших при стрельбе в пермском университете. Они будут проходить лечение в клиниках ведущих федеральных центрах Минздрава России: НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко, НМИЦ хирургии им. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМХЦ им. Пирогова.
Константин Калинин и Владимир Макаров - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 16:53
Колокольцев наградит сотрудников ДПС, задержавших стрелявшего в Перми
 
Пермский крайМоскваСтрельба в Пермском госуниверситетеОбществоДмитрий МахонинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:50Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
12:48"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
Лента новостейМолния