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Глава Минобрнауки поблагодарил полицейского, остановившего убийцу в Перми
Глава Минобрнауки поблагодарил полицейского, остановившего убийцу в Перми - РИА Новости, 21.09.2021
Глава Минобрнауки поблагодарил полицейского, остановившего убийцу в Перми
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поблагодарил полицейского, остановившего стрельбу в Пермском государственном университете, отметив, что его действия... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:45
2021-09-21T10:45
2021-09-21T11:01
стрельба в пермском госуниверситете
происшествия
пермь
пермский государственный университет
валерий фальков
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поблагодарил полицейского, остановившего стрельбу в Пермском государственном университете, отметив, что его действия помогли избежать ещё большей трагедии."Валерий Фальков во время личной встречи поблагодарил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за то, что он остановил стрельбу в Пермском госуниверситете... Сразу после встречи министр добавил, что уверенные и профессиональные действия Константина Калинина и Владимира Макарова, который помогал эвакуировать людей, позволили избежать еще большей трагедии", - сообщается в Telegram-канале правительства РФ.Фальков добавил, что был на месте трагедии, и заявил, что определяющей в ситуации была профессиональная и человеческая позиция Калинина.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, пермь, пермский государственный университет, валерий фальков, россия
10:45 21.09.2021 (обновлено: 11:01 21.09.2021)
Глава Минобрнауки поблагодарил полицейского, остановившего убийцу в Перми
Глава Минобрнауки поблагодарил полицейского, остановившего убийцу в Пермском университете