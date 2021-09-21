https://ria.ru/20210921/perm-1751081247.html

Благотворительный счет открыли для сбора средств пострадавшим в Перми

Благотворительный счет открыли для сбора средств пострадавшим в Перми - РИА Новости, 21.09.2021

Благотворительный счет открыли для сбора средств пострадавшим в Перми

Сбербанк сообщает об открытии благотворительного счета для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время стрельбы в Пермском университете. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:52

2021-09-21T09:52

2021-09-21T09:52

происшествия

пермь

сбербанк россии

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сбербанк сообщает об открытии благотворительного счета для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время стрельбы в Пермском университете."Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Перми и сообщает об открытии счета для пожертвований им, а также пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете", - говорится в сообщении.Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение "Сбербанк онлайн", банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе взиматься не будет.Отмечается, что правительство Пермского края объявило сбор средств пострадавшим на благотворительный счет в Сбербанке. Получателем средств является ГАУ "Пермский краевой фонд социальной поддержки населения", который выступил с соответствующей инициативой.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html

пермь

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Студент открыл огонь в пермском университете 18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали. Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен. Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве. 2021-09-21T09:52 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, сбербанк россии, стрельба в пермском госуниверситете