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Благотворительный счет открыли для сбора средств пострадавшим в Перми
Благотворительный счет открыли для сбора средств пострадавшим в Перми - РИА Новости, 21.09.2021
Благотворительный счет открыли для сбора средств пострадавшим в Перми
Сбербанк сообщает об открытии благотворительного счета для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время стрельбы в Пермском университете. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:52
2021-09-21T09:52
2021-09-21T09:52
происшествия
пермь
сбербанк россии
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сбербанк сообщает об открытии благотворительного счета для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время стрельбы в Пермском университете."Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Перми и сообщает об открытии счета для пожертвований им, а также пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете", - говорится в сообщении.Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение "Сбербанк онлайн", банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе взиматься не будет.Отмечается, что правительство Пермского края объявило сбор средств пострадавшим на благотворительный счет в Сбербанке. Получателем средств является ГАУ "Пермский краевой фонд социальной поддержки населения", который выступил с соответствующей инициативой.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html
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Студент открыл огонь в пермском университете
18-летний студент устроил стрельбу в университете в Перми. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, около 30 пострадали. Парень открыл огонь еще на подходе к зданию. Студенты в ужасе закрывались в аудиториях и выпрыгивали из окон второго этажа. При задержании юноша был ранен.
Все занятия в университете отменены. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
2021-09-21T09:52
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происшествия, пермь, сбербанк россии, стрельба в пермском госуниверситете
Благотворительный счет открыли для сбора средств пострадавшим в Перми
Сбербанк открыл благотворительный счет для сбора средств пострадавшим в Перми