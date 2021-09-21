https://ria.ru/20210921/pensionery-1751152536.html

Зампред ЦБ посоветовал пенсионерам полагаться не только на государство

Зампред ЦБ посоветовал пенсионерам полагаться не только на государство - РИА Новости, 21.09.2021

Зампред ЦБ посоветовал пенсионерам полагаться не только на государство

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов посоветовал российским пенсионерам не полагаться только на государство. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:43

2021-09-21T15:43

2021-09-21T20:08

экономика

центральный банк рф (цб рф)

совет федерации рф

сергей швецов

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов посоветовал российским пенсионерам не полагаться только на государство."Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должен быть сформирован самим гражданином. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм", — заявил экономист на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.По словам Швецова, необходимо стремиться к отходу от подобной системы при помощи корректировки пенсионных институтов и поощрению собственных накоплений граждан. Также он посоветовал приобретать недвижимость, чтобы в дальнейшем сдавать ее в аренду.Швецов добавил, что сейчас россияне открыли более десяти миллионов счетов и начинают получать доход от акций и облигаций, что может поддержать их на пенсии.В конце октября 2019 года Минфин с Банком России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Планировалось, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.

https://ria.ru/20210915/pensiya-1750098302.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, сергей швецов, россия