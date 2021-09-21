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Зампред ЦБ посоветовал пенсионерам полагаться не только на государство
Зампред ЦБ посоветовал пенсионерам полагаться не только на государство - РИА Новости, 21.09.2021
Зампред ЦБ посоветовал пенсионерам полагаться не только на государство
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов посоветовал российским пенсионерам не полагаться только на государство. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:43
2021-09-21T20:08
экономика
центральный банк рф (цб рф)
совет федерации рф
сергей швецов
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов посоветовал российским пенсионерам не полагаться только на государство."Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должен быть сформирован самим гражданином. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм", — заявил экономист на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.По словам Швецова, необходимо стремиться к отходу от подобной системы при помощи корректировки пенсионных институтов и поощрению собственных накоплений граждан. Также он посоветовал приобретать недвижимость, чтобы в дальнейшем сдавать ее в аренду.Швецов добавил, что сейчас россияне открыли более десяти миллионов счетов и начинают получать доход от акций и облигаций, что может поддержать их на пенсии.В конце октября 2019 года Минфин с Банком России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Планировалось, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, сергей швецов, россия
15:43 21.09.2021 (обновлено: 20:08 21.09.2021)
 
Зампред ЦБ посоветовал пенсионерам полагаться не только на государство

Зампред ЦБ Швецов посоветовал пенсионерам больше полагаться на собственные накопления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов посоветовал российским пенсионерам не полагаться только на государство.
"Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должен быть сформирован самим гражданином. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм", — заявил экономист на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
По словам Швецова, необходимо стремиться к отходу от подобной системы при помощи корректировки пенсионных институтов и поощрению собственных накоплений граждан. Также он посоветовал приобретать недвижимость, чтобы в дальнейшем сдавать ее в аренду.
Швецов добавил, что сейчас россияне открыли более десяти миллионов счетов и начинают получать доход от акций и облигаций, что может поддержать их на пенсии.
В конце октября 2019 года Минфин с Банком России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Планировалось, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Совет Федерации РФСергей ШвецовРоссия
 
 
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