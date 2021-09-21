https://ria.ru/20210921/pandemiya-1751080545.html

Российская экономика выиграла от пандемии, заявили аналитики

Российская экономика выиграла от пандемии, заявили аналитики - РИА Новости, 21.09.2021

Российская экономика выиграла от пандемии, заявили аналитики

Россия смогла пройти первый период пандемии успешнее, чем другие страны, свидетельствует исследование, проведенное американской организацией The National Bureau РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:43

2021-09-21T09:43

2021-09-21T11:42

экономика

норвегия

сингапур (страна)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия смогла пройти первый период пандемии успешнее, чем другие страны, свидетельствует исследование, проведенное американской организацией The National Bureau of Economic Research.Его авторы Галина Хейл и Люсиана Ювеналь отмечают, что состояние мировых экономик пока довольно трудно оценивать, поэтому они рассмотрели данные только за 2020 год.При этом Россию эксперты назвали в числе самых успешных стран, сумевшей в условиях кризиса увеличить стоимость иностранных активов и обязательств. Так, наряду с Норвегией и Сингапуром, российские показатели превысили десять процентов по отношению к ВВП в наиболее сложное для финансовых рынков время.Кроме того, Хейл и Ювеналь обратили внимание на достижения России в части сокращения внешнего долга и наращивания инвестиций, а также обнаружили, что рубль в прошлом году укрепил позиции.О том, что российская экономика в целом восстановилась до докризисного уровня, говорил в конце августа президент Владимир Путин. По его словам, пандемию удалось пройти гораздо эффективнее, чем другим развитым странам, что создало хорошую базу для развития.

https://ria.ru/20210819/ekonomika-1746324674.html

норвегия

сингапур (страна)

россия

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экономика, норвегия, сингапур (страна), владимир путин, россия