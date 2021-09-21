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Российская экономика выиграла от пандемии, заявили аналитики
Российская экономика выиграла от пандемии, заявили аналитики - РИА Новости, 21.09.2021
Российская экономика выиграла от пандемии, заявили аналитики
Россия смогла пройти первый период пандемии успешнее, чем другие страны, свидетельствует исследование, проведенное американской организацией The National Bureau РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:43
2021-09-21T11:42
экономика
норвегия
сингапур (страна)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия смогла пройти первый период пандемии успешнее, чем другие страны, свидетельствует исследование, проведенное американской организацией The National Bureau of Economic Research.Его авторы Галина Хейл и Люсиана Ювеналь отмечают, что состояние мировых экономик пока довольно трудно оценивать, поэтому они рассмотрели данные только за 2020 год.При этом Россию эксперты назвали в числе самых успешных стран, сумевшей в условиях кризиса увеличить стоимость иностранных активов и обязательств. Так, наряду с Норвегией и Сингапуром, российские показатели превысили десять процентов по отношению к ВВП в наиболее сложное для финансовых рынков время.Кроме того, Хейл и Ювеналь обратили внимание на достижения России в части сокращения внешнего долга и наращивания инвестиций, а также обнаружили, что рубль в прошлом году укрепил позиции.О том, что российская экономика в целом восстановилась до докризисного уровня, говорил в конце августа президент Владимир Путин. По его словам, пандемию удалось пройти гораздо эффективнее, чем другим развитым странам, что создало хорошую базу для развития.
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норвегия
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экономика, норвегия, сингапур (страна), владимир путин, россия
09:43 21.09.2021 (обновлено: 11:42 21.09.2021)
 
Российская экономика выиграла от пандемии, заявили аналитики

NBER: российская экономика выиграла от пандемии коронавируса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе Московской биржи
Сотрудник в офисе Московской биржи - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия смогла пройти первый период пандемии успешнее, чем другие страны, свидетельствует исследование, проведенное американской организацией The National Bureau of Economic Research.
Его авторы Галина Хейл и Люсиана Ювеналь отмечают, что состояние мировых экономик пока довольно трудно оценивать, поэтому они рассмотрели данные только за 2020 год.
При этом Россию эксперты назвали в числе самых успешных стран, сумевшей в условиях кризиса увеличить стоимость иностранных активов и обязательств. Так, наряду с Норвегией и Сингапуром, российские показатели превысили десять процентов по отношению к ВВП в наиболее сложное для финансовых рынков время.
Кроме того, Хейл и Ювеналь обратили внимание на достижения России в части сокращения внешнего долга и наращивания инвестиций, а также обнаружили, что рубль в прошлом году укрепил позиции.
О том, что российская экономика в целом восстановилась до докризисного уровня, говорил в конце августа президент Владимир Путин. По его словам, пандемию удалось пройти гораздо эффективнее, чем другим развитым странам, что создало хорошую базу для развития.
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 11:30
В Японии восхитились успехами российской экономики во время пандемии
 
ЭкономикаНорвегияСингапур (страна)Владимир ПутинРоссия
 
 
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