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В Кремле ответили на заявление ЕСПЧ об ответственности за смерть Литвиненко
В Кремле ответили на заявление ЕСПЧ об ответственности за смерть Литвиненко - РИА Новости, 21.09.2021
В Кремле ответили на заявление ЕСПЧ об ответственности за смерть Литвиненко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление ЕСПЧ об "ответственности" РФ за смерть Литвиненко голословным и подчеркнул, что Кремль не... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:44
2021-09-21T13:10
россия
в мире
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
европейский суд по правам человека (еспч)
александр литвиненко (подполковник)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление ЕСПЧ об "ответственности" РФ за смерть Литвиненко голословным и подчеркнул, что Кремль не готов прислушиваться к таким решениям.Ранее ЕСПЧ назвал Россию "ответственной" за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда, говорится в постановлении суда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
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россия, в мире, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), европейский суд по правам человека (еспч), александр литвиненко (подполковник)
12:44 21.09.2021 (обновлено: 13:10 21.09.2021)
 
В Кремле ответили на заявление ЕСПЧ об ответственности за смерть Литвиненко

Песков: заявление ЕСПЧ об "ответственности" России за смерть Литвиненко голословно

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление ЕСПЧ об "ответственности" РФ за смерть Литвиненко голословным и подчеркнул, что Кремль не готов прислушиваться к таким решениям.
Ранее ЕСПЧ назвал Россию "ответственной" за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда, говорится в постановлении суда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника.
"Вряд ли ЕСПЧ обладает полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения, как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям", - заявил Песков журналистам.
Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
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