https://ria.ru/20210921/otvetstvennost-1751117430.html

В Кремле ответили на заявление ЕСПЧ об ответственности за смерть Литвиненко

В Кремле ответили на заявление ЕСПЧ об ответственности за смерть Литвиненко - РИА Новости, 21.09.2021

В Кремле ответили на заявление ЕСПЧ об ответственности за смерть Литвиненко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление ЕСПЧ об "ответственности" РФ за смерть Литвиненко голословным и подчеркнул, что Кремль не... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:44

2021-09-21T12:44

2021-09-21T13:10

россия

в мире

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

европейский суд по правам человека (еспч)

александр литвиненко (подполковник)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление ЕСПЧ об "ответственности" РФ за смерть Литвиненко голословным и подчеркнул, что Кремль не готов прислушиваться к таким решениям.Ранее ЕСПЧ назвал Россию "ответственной" за смерть экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда, говорится в постановлении суда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.

https://ria.ru/20210716/gosduma-1741578295.html

россия

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россия, в мире, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), европейский суд по правам человека (еспч), александр литвиненко (подполковник)