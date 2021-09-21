https://ria.ru/20210921/otpusk-1751068027.html

Названы идеальные месяцы для отпуска в 2022 году

Названы идеальные месяцы для отпуска в 2022 году - РИА Новости, 21.09.2021

Названы идеальные месяцы для отпуска в 2022 году

Россиянам в 2022 году будет выгодно брать отпуска в апреле, июне и декабре, невыгодно — в мае, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T03:17

2021-09-21T03:17

2021-09-21T10:44

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россиянам в 2022 году будет выгодно брать отпуска в апреле, июне и декабре, невыгодно — в мае, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Правительство утвердило производственный календарь на 2022 год: в частности, новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января. Согласно ранее подписанному постановлению, 31 декабря 2021 года также будет выходным.По ее словам, отпуск между майскими — тоже не лучшая идея, поскольку при его планировании важно, чтобы и для работодателя, и для работника были соблюдены не только экономические составляющие, но и сохранилась результативность производственного процесса.По словам завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марины Буяновой, выгода может рассматриваться исходя из того, какие человек преследует цели. Зимой отпуск можно брать либо непосредственно до начала новогодних каникул, либо сразу после. Таким образом, получится продлить его за счет праздничных дней.Эксперт советует отказаться от отпуска, если он совпадает с праздничными днями.Она добавила, что ситуация с майскими праздниками аналогична, и брать отпуск, попадающий на эти дни, нецелесообразно.

https://ria.ru/20210919/otpusk-1750761657.html

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