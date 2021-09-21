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Тверская область
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В Тверской области летом отдохнули более 58 тысяч детей
В Тверской области летом отдохнули более 58 тысяч детей - РИА Новости, 21.09.2021
В Тверской области летом отдохнули более 58 тысяч детей
В Тверской области этим летом различными формами отдыха были охвачены 58,4 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:35
2021-09-21T16:35
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 21 сен – РИА Новости. В Тверской области этим летом различными формами отдыха были охвачены 58,4 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.На территории региона работали 21 загородный оздоровительный лагерь, 503 лагеря дневного пребывания, 81 - труда и отдыха. В санаториях различного профиля укрепили здоровье свыше 3400 ребят.Особое внимание было уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с особенностями здоровья. 10,6 тысячи таких ребят смогли отдохнуть этим летом при поддержке области.В этом году были проведены 183 профильные смены, в которых приняли участие 5,2 тысячи человек. Ребята стали участниками программ естественнонаучной, технической, художественной, экологической, гуманитарной, туристко-краеведческой направленностей, отметили в пресс-службе.
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общество, тверская область, игорь руденя
16:35 21.09.2021
 

В Тверской области летом отдохнули более 58 тысяч детей

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя заседании регионального правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя заседании регионального правительства - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 21 сен – РИА Новости. В Тверской области этим летом различными формами отдыха были охвачены 58,4 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На территории региона работали 21 загородный оздоровительный лагерь, 503 лагеря дневного пребывания, 81 - труда и отдыха. В санаториях различного профиля укрепили здоровье свыше 3400 ребят.
"В этом году работа загородных лагерей отдыха была организована с соблюдением дополнительных требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В то же время получила развитие воспитательная составляющая во время каникул. Это участие наших школьников в патриотической, спортивной, экологической, культурной работе, проведение встреч с заслуженными людьми нашего региона", - сказал на заседании регионального правительства, посвящённом итогам летней оздоровительной кампании губернатор региона Игорь Руденя.
Особое внимание было уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с особенностями здоровья. 10,6 тысячи таких ребят смогли отдохнуть этим летом при поддержке области.
В этом году были проведены 183 профильные смены, в которых приняли участие 5,2 тысячи человек. Ребята стали участниками программ естественнонаучной, технической, художественной, экологической, гуманитарной, туристко-краеведческой направленностей, отметили в пресс-службе.
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