https://ria.ru/20210921/otdykh-1751166118.html

В Тверской области летом отдохнули более 58 тысяч детей

В Тверской области летом отдохнули более 58 тысяч детей - РИА Новости, 21.09.2021

В Тверской области летом отдохнули более 58 тысяч детей

В Тверской области этим летом различными формами отдыха были охвачены 58,4 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:35

2021-09-21T16:35

2021-09-21T16:35

тверская область

общество

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 21 сен – РИА Новости. В Тверской области этим летом различными формами отдыха были охвачены 58,4 тысячи детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.На территории региона работали 21 загородный оздоровительный лагерь, 503 лагеря дневного пребывания, 81 - труда и отдыха. В санаториях различного профиля укрепили здоровье свыше 3400 ребят.Особое внимание было уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с особенностями здоровья. 10,6 тысячи таких ребят смогли отдохнуть этим летом при поддержке области.В этом году были проведены 183 профильные смены, в которых приняли участие 5,2 тысячи человек. Ребята стали участниками программ естественнонаучной, технической, художественной, экологической, гуманитарной, туристко-краеведческой направленностей, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210915/skorye-1750209805.html

тверская область

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2021

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общество, тверская область, игорь руденя