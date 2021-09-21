https://ria.ru/20210921/opera-1751161573.html

Хибла Герзмава стала президентом национальной оперной премии "Онегин"

Хибла Герзмава стала президентом национальной оперной премии "Онегин" - РИА Новости, 21.09.2021

Хибла Герзмава стала президентом национальной оперной премии "Онегин"

Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава заняла пост президента национальной оперной премии "Онегин", сообщил вице-президент премии Владимир... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:19

2021-09-21T16:19

2021-09-21T16:19

культура

михайловский театр

хибла герзмава

новости культуры

опера

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава заняла пост президента национальной оперной премии "Онегин", сообщил вице-президент премии Владимир Тюльпанов."Сегодня очень особенный день как для премии, так и для всего оперного сообщества. На пост президента национальной оперной премии "Онегин" вступает выдающаяся оперная певица Хибла Герзмава", — объявил Тюльпанов на пресс-конференции, посвященной проведению VI премии.Народная артистка России выразила свое желание привнести в премию некоторые новшества, среди которых расширение географии премии."Я горжусь этой премией, тем, что она есть в Санкт-Петербурге, тем, что у нее есть прекрасная история. Меня долго уговаривали на то, чтобы я заняла пост президента "Онегина". Я считаю, что человек, который называется президентом, должен сделать очень многое, привнести в премию свою лепту, показать умение жить на сцене, умение находить талантливых людей… Мне очень интересны как новые имена, так и расширение географии "Онегина". Первым делом я хочу привнести в премию свою любовь как к "Онегину", так и к искусству. Впереди нас ждут некоторые новшества, над которыми мы будем активно работать", — прокомментировала Герзмава.Одной из целей национальной оперной премии "Онегин", созданной в 2016 году, является популяризация российского оперного искусства, определение ориентиров развития современного российского оперного театра, а также выявление наиболее интересных коллективов и исполнителей отечественной оперы. В 2020 году оргкомитет национальной оперной премии получил 94 заявки из разных регионов России.Среди наиболее активных городов и регионов организаторы "Онегина" отметили Новосибирск, Красноярск, Якутию, Башкирию, Екатеринбург, Удмуртию, Чувашию, Воронеж, Самару, Нижний Новгород, Петрозаводск.Шестая национальная оперная премия "Онегин" состоится 11 ноября в Михайловском театре в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщил вице-президент премии Владимир Тюльпанов на пресс-конференции.Он отметил заметное увеличение числа заявок, поданных на премию в этом году, а также несколько необычных заявок, привлекших внимание жюри."На первую премию "Онегин" было подано 32 заявки, и нам казалось, что это очень много. Прошло 6 лет, и в этом году мы получили 98 заявок. Из 40 оперных театров России в орбиту премии вошли 36. Абсолютное большинство театров, если следовать этой аналогии, вращается в притяжении премии "Онегин", чему мы очень рады... Среди заявок много интересных и нестандартных проектов. К примеру, в этом году на рассмотрение жюри было вынесено несколько современных опер, свои заявки также представили независимые проекты. Кроме того, нам прислали целых три "Свадьбы Фигаро", и все они заслуживают внимания, очень интересные работы", — сказал Тюльпанов.Премия "Онегин" представлена конкурсными и специальными номинациями, в каждой из них от двух до четырех номинантов. Среди конкурсных номинаций, в частности, "Дебют" (женщины), "Дебют" (мужчины), "Примадонна" (женщины), "Мастер сцены" (мужчины), "Гость", "Состав", "Роль второго плана", а также "Событие". В специальные номинации входят "Душа оперы", "Лучший онлайн-проект", "Лучший концертмейстер" (коуч), "Музыкальный руководитель", "Театр", "Легенда", "Меценат года", "От России с любовью!".

https://ria.ru/20210609/premiya-1736259138.html

https://ria.ru/20210919/netrebko-1750736866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михайловский театр, хибла герзмава, новости культуры, опера