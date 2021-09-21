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Лавров примет участие во встрече глав МИД постоянных членов СБ ООН
Лавров примет участие во встрече глав МИД постоянных членов СБ ООН - РИА Новости, 21.09.2021
Лавров примет участие во встрече глав МИД постоянных членов СБ ООН
Встреча глав внешнеполитических ведомств "пятерки" постоянных членов СБ ООН и генсека ООН пройдет в Нью-Йорке 22 сентября, в ней примет участие глава МИД РФ... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T20:29
2021-09-21T20:32
в мире
оон
нью-йорк (город)
совет безопасности оон
сергей лавров
мария захарова
антониу гутерреш
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Встреча глав внешнеполитических ведомств "пятерки" постоянных членов СБ ООН и генсека ООН пройдет в Нью-Йорке 22 сентября, в ней примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать второго сентября Сергей Лавров примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств "пятерки" постоянных членов СБ ООН и генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерреша", - сообщила Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Кроме того, 23 сентября Лавров проведет рабочий ланч с министрами иностранных дел государств-членов Центральноамериканской интеграционной системы, а также встретится с представителями американских еврейских неправительственных организаций.Наконец, 24 сентября Лавров примет участие в министерской встрече "Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива".
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в мире, оон, нью-йорк (город), совет безопасности оон, сергей лавров, мария захарова, антониу гутерреш
20:29 21.09.2021 (обновлено: 20:32 21.09.2021)
 
Лавров примет участие во встрече глав МИД постоянных членов СБ ООН

Захарова: встреча глав МИД постоянных членов СБ ООН и генсека пройдет 22 сентября

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Встреча глав внешнеполитических ведомств "пятерки" постоянных членов СБ ООН и генсека ООН пройдет в Нью-Йорке 22 сентября, в ней примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать второго сентября Сергей Лавров примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств "пятерки" постоянных членов СБ ООН и генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерреша", - сообщила Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Кроме того, 23 сентября Лавров проведет рабочий ланч с министрами иностранных дел государств-членов Центральноамериканской интеграционной системы, а также встретится с представителями американских еврейских неправительственных организаций.
Наконец, 24 сентября Лавров примет участие в министерской встрече "Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива".
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В миреООННью-Йорк (город)Совет Безопасности ООНСергей ЛавровМария ЗахароваАнтониу Гутерреш
 
 
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