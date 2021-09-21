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Генсек ООН призвал запретить оружие, убивающее без участия человека
Генсек ООН призвал запретить оружие, убивающее без участия человека - РИА Новости, 21.09.2021
Генсек ООН призвал запретить оружие, убивающее без участия человека
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал запретить автономные вооружения, способные убивать без команды человека. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:54
2021-09-21T16:57
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
антониу гуттереш
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал запретить автономные вооружения, способные убивать без команды человека."Автономные вооружения сегодня могут выбирать цели и убивать людей без человеческого вмешательства. Их следует запретить", - сказал он, выступая на ежегодной сессии Генассамблеи ООН.
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, антониу гуттереш
16:54 21.09.2021 (обновлено: 16:57 21.09.2021)
 
Генсек ООН призвал запретить оружие, убивающее без участия человека

Генсек ООН Гуттереш призвал запретить автономное оружие, убивающее без участия человека

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал запретить автономные вооружения, способные убивать без команды человека.
"Автономные вооружения сегодня могут выбирать цели и убивать людей без человеческого вмешательства. Их следует запретить", - сказал он, выступая на ежегодной сессии Генассамблеи ООН.
 
В миреООНГенеральная Ассамблея ООНАнтониу Гуттереш
 
 
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