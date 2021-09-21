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Генсек ООН призвал запретить оружие, убивающее без участия человека

Генсек ООН призвал запретить оружие, убивающее без участия человека - РИА Новости, 21.09.2021

Генсек ООН призвал запретить оружие, убивающее без участия человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал запретить автономные вооружения, способные убивать без команды человека. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:54

2021-09-21T16:54

2021-09-21T16:57

в мире

оон

генеральная ассамблея оон

антониу гуттереш

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал запретить автономные вооружения, способные убивать без команды человека."Автономные вооружения сегодня могут выбирать цели и убивать людей без человеческого вмешательства. Их следует запретить", - сказал он, выступая на ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, антониу гуттереш