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Генсек ООН рассказал, с чего начнется следующая крупная конфронтация в мире
Генсек ООН рассказал, с чего начнется следующая крупная конфронтация в мире - РИА Новости, 21.09.2021
Генсек ООН рассказал, с чего начнется следующая крупная конфронтация в мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что любая следующая крупная конфронтация в мире начнется с массированной кибератаки. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:39
2021-09-21T16:39
2021-09-21T16:47
в мире
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генеральная ассамблея оон
антониу гутерреш
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что любая следующая крупная конфронтация в мире начнется с массированной кибератаки."Я уверен, например, что любая будущая крупная конфронтация – не дай бог – начнется с массированной кибератаки", - сказал он, выступая на ежегодной сессии Генассамблеи ООН.
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, антониу гутерреш
16:39 21.09.2021 (обновлено: 16:47 21.09.2021)
Генсек ООН рассказал, с чего начнется следующая крупная конфронтация в мире
Генсек ООН Гутерреш: следующая крупная конфронтация в мире начнется с кибератаки