https://ria.ru/20210921/oon-1751167306.html

Генсек ООН рассказал, с чего начнется следующая крупная конфронтация в мире

Генсек ООН рассказал, с чего начнется следующая крупная конфронтация в мире - РИА Новости, 21.09.2021

Генсек ООН рассказал, с чего начнется следующая крупная конфронтация в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что любая следующая крупная конфронтация в мире начнется с массированной кибератаки. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:39

2021-09-21T16:39

2021-09-21T16:47

в мире

оон

генеральная ассамблея оон

антониу гутерреш

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ООН, 21 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что любая следующая крупная конфронтация в мире начнется с массированной кибератаки."Я уверен, например, что любая будущая крупная конфронтация – не дай бог – начнется с массированной кибератаки", - сказал он, выступая на ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

https://ria.ru/20210727/bayden-1743183701.html

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2021

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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, антониу гутерреш