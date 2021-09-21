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Зеленский назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Крыму
Зеленский назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Крыму - РИА Новости, 21.09.2021
Зеленский назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН является одной из площадок, где можно "искать решение" по Донбассу и Крыму. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:39
2021-09-21T09:39
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владимир зеленский
сергей лавров
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН является одной из площадок, где можно "искать решение" по Донбассу и Крыму.Накануне Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам. По его словам, власти Украины намерены "говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения"."Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность", - цитирует Зеленского сайт телеканала "Дом".Он отметил, что Украина должна быть примером страны, которая не изменяет своим интересам и должна максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с представителями разных стран."Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время", — сказал Зеленский.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
https://ria.ru/20210920/krym-1750991885.html
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в мире, киев, сша, оон, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия
09:39 21.09.2021
 
Зеленский назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Крыму

Зеленский назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Донбассу и Крыму

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН является одной из площадок, где можно "искать решение" по Донбассу и Крыму.
Накануне Зеленский прибыл с рабочим визитом в США, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам. По его словам, власти Украины намерены "говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения".
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"Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность", - цитирует Зеленского сайт телеканала "Дом".
Он отметил, что Украина должна быть примером страны, которая не изменяет своим интересам и должна максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с представителями разных стран.
"Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время", — сказал Зеленский.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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В миреКиевСШАООНВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДмитрий КулебаРоссия
 
 
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