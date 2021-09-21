https://ria.ru/20210921/obrazovanie-1751082625.html

Правительство скорректировало правила поддержки в сфере допобразования

Правительство скорректировало правила поддержки в сфере допобразования - РИА Новости, 21.09.2021

Правительство скорректировало правила поддержки в сфере допобразования

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о господдержке в виде субсидий на возмещение затрат компаниям, занимающимся развитием... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:04

2021-09-21T10:04

2021-09-21T10:04

общество

образование - общество

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о господдержке в виде субсидий на возмещение затрат компаниям, занимающимся развитием дополнительного образования для детей, сообщает пресс-служба кабмина."Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся развитием дополнительного образования для детей, смогут получить господдержку в виде субсидии на частичную компенсацию своих затрат. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее такие организации могли получить субсидии на возмещение расходов, связанных с уплатой процентов по кредитам. По просьбе бизнеса правительство пересмотрело эту меру поддержки, и теперь компаниям будут компенсировать 5% от суммы фактических затрат на улучшение образовательной инфраструктуры, ремонт зданий, модернизацию и покупку оборудования, учебных пособий, игр и расходных материалов. Кроме того, компенсацией можно воспользоваться при найме специалистов для работы с детьми с особенностями развития."Мера поддержки также распространяется на компании, которые занимаются оздоровлением детей и обеспечением детского отдыха. Для получения субсидии необходимо принять участие в конкурсном отборе, который организует Минпросвещения. Информация о сроках его проведения будет размещена на сайте министерства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что решение даст возможность поддержать предпринимателей, работающих в социальной сфере, и станет дополнительной мотивацией для привлечения инвестиций в развитие частного дополнительного образования и детского отдыха.

https://ria.ru/20210913/obrazovanie-1749909889.html

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общество, образование - общество, правительство рф, михаил мишустин, россия