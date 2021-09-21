Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/obrazovanie-1751082625.html
Правительство скорректировало правила поддержки в сфере допобразования
Правительство скорректировало правила поддержки в сфере допобразования - РИА Новости, 21.09.2021
Правительство скорректировало правила поддержки в сфере допобразования
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о господдержке в виде субсидий на возмещение затрат компаниям, занимающимся развитием... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:04
2021-09-21T10:04
общество
образование - общество
правительство рф
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о господдержке в виде субсидий на возмещение затрат компаниям, занимающимся развитием дополнительного образования для детей, сообщает пресс-служба кабмина."Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся развитием дополнительного образования для детей, смогут получить господдержку в виде субсидии на частичную компенсацию своих затрат. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что ранее такие организации могли получить субсидии на возмещение расходов, связанных с уплатой процентов по кредитам. По просьбе бизнеса правительство пересмотрело эту меру поддержки, и теперь компаниям будут компенсировать 5% от суммы фактических затрат на улучшение образовательной инфраструктуры, ремонт зданий, модернизацию и покупку оборудования, учебных пособий, игр и расходных материалов. Кроме того, компенсацией можно воспользоваться при найме специалистов для работы с детьми с особенностями развития."Мера поддержки также распространяется на компании, которые занимаются оздоровлением детей и обеспечением детского отдыха. Для получения субсидии необходимо принять участие в конкурсном отборе, который организует Минпросвещения. Информация о сроках его проведения будет размещена на сайте министерства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что решение даст возможность поддержать предпринимателей, работающих в социальной сфере, и станет дополнительной мотивацией для привлечения инвестиций в развитие частного дополнительного образования и детского отдыха.
https://ria.ru/20210913/obrazovanie-1749909889.html
https://ria.ru/20210909/obrazovanie-1749295641.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d4683fbe188e7ae8a7b925661aa1476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, образование - общество, правительство рф, михаил мишустин, россия
10:04 21.09.2021
 
Правительство скорректировало правила поддержки в сфере допобразования

Правительство скорректировало правила поддержки компаний в сфере допобразования для детей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о господдержке в виде субсидий на возмещение затрат компаниям, занимающимся развитием дополнительного образования для детей, сообщает пресс-служба кабмина.
"Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся развитием дополнительного образования для детей, смогут получить господдержку в виде субсидии на частичную компенсацию своих затрат. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Советник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 19:01
Глава СПЧ озвучил предложения по реформе образования
Отмечается, что ранее такие организации могли получить субсидии на возмещение расходов, связанных с уплатой процентов по кредитам. По просьбе бизнеса правительство пересмотрело эту меру поддержки, и теперь компаниям будут компенсировать 5% от суммы фактических затрат на улучшение образовательной инфраструктуры, ремонт зданий, модернизацию и покупку оборудования, учебных пособий, игр и расходных материалов. Кроме того, компенсацией можно воспользоваться при найме специалистов для работы с детьми с особенностями развития.
"Мера поддержки также распространяется на компании, которые занимаются оздоровлением детей и обеспечением детского отдыха. Для получения субсидии необходимо принять участие в конкурсном отборе, который организует Минпросвещения. Информация о сроках его проведения будет размещена на сайте министерства", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что решение даст возможность поддержать предпринимателей, работающих в социальной сфере, и станет дополнительной мотивацией для привлечения инвестиций в развитие частного дополнительного образования и детского отдыха.
Студенты на лекции в МГУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 10:14
Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на образование детей
 
ОбществоОбразование - ОбществоПравительство РФМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:50Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
12:48"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
Лента новостейМолния