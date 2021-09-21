Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210921/nitrity-1751159589.html
Ученые выяснили, как снизить вред красного мяса
Ученые выяснили, как снизить вред красного мяса - РИА Новости, 21.09.2021
Ученые выяснили, как снизить вред красного мяса
Ученые, работающие в международном проекте PHYTOME, выяснили, что вещества, содержащиеся в таких растениях, как розмарин, зеленый чай и рейнутрия японская,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:14
2021-09-21T18:29
наука
питание
здоровье
биология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744368123_0:146:3009:1839_1920x0_80_0_0_4e9a6484cf165989c51feddd50ae22d8.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ученые, работающие в международном проекте PHYTOME, выяснили, что вещества, содержащиеся в таких растениях, как розмарин, зеленый чай и рейнутрия японская, могут стать заменителем канцерогенных нитритов, добавляемых в качестве консервантов в обработанные продукты из красного мяса. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Nutrition and Food Research.Проект PHYTOME направлен на разработку инновационных мясных продуктов, в которых нитрит пищевой добавки заменен на натуральные соединения, получаемые из фруктов и овощей. Эти биологически активные соединения, также называемые фитохимическими веществами, способствуют улучшению здоровья кишечника и снижают риск развития колоректального рака.В рамках данного исследования ученые добавляли в колбасные изделия и ветчины, а также в вареное и вяленое красное мясо натуральные экстракты различных растений и их смеси.Авторы установили, что наиболее эффективными заменителями нитритов могут стать вещества, содержащиеся в розмарине и зеленом чае, а также ресвератрол — экстракт рейнутрии японской Reynoutria japonica, быстрорастущего сорного растения, происходящего с Дальнего Востока и широко распространившегося по всему миру.В ходе исследования ученые анализировали содержания нитритов в фекалиях участников, разбитых случайным образом на три группы — тех, кто ел: колбасы, ветчину и красное мясо, обработанные традиционным способом; приготовленные по инновационной технологии PHYTOME; и тех, кто использовал в пищу только белое мясо. Исследователи обнаружили, что уровень нитритов во второй группе был значительно ниже, чем в первой и примерно таким же, как в третьей."Постоянные опасения по поводу сильно переработанного красного мяса часто сосредоточены на роли нитрита и его связи с раком. Проект PHYTOME решил эту проблему, создав продукты из переработанного красного мяса, которые заменяют добавки растительными альтернативами, — приводятся в пресс-релизе Редингского университета в Великобритании слова одного из авторов статьи Гюнтера Кунле (Gunter Kunle), профессора питания и пищевых наук. — Наши результаты показывают, что использование натуральных добавок в обработанном красном мясе снижает образование в организме соединений, связанных с раком".Авторы отмечают, что натуральные добавки обладали определенным защитным эффектом, даже когда красное мясо содержало нитрит."Это говорит о том, что натуральные добавки можно использовать для уменьшения вреда даже в пищевых продуктах, из которых невозможно полностью исключить нитритные консерванты", — говорит Кунле.При интерпретации результатов исследователи делали поправку на нитриты, которые образуются в организме за счет нитратов, содержащихся в питьевой воде. Для этого они тестировали воду, которую пили участники испытания.
https://ria.ru/20210920/ozhirenie-1751001185.html
https://ria.ru/20210920/rak-1750980146.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744368123_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_702793ad24be4355e7dd775bdb62f936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
питание, здоровье, биология
16:14 21.09.2021 (обновлено: 18:29 21.09.2021)
 

Ученые выяснили, как снизить вред красного мяса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПродажа мяса
Продажа мяса - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ученые, работающие в международном проекте PHYTOME, выяснили, что вещества, содержащиеся в таких растениях, как розмарин, зеленый чай и рейнутрия японская, могут стать заменителем канцерогенных нитритов, добавляемых в качестве консервантов в обработанные продукты из красного мяса. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Nutrition and Food Research.
Проект PHYTOME направлен на разработку инновационных мясных продуктов, в которых нитрит пищевой добавки заменен на натуральные соединения, получаемые из фруктов и овощей. Эти биологически активные соединения, также называемые фитохимическими веществами, способствуют улучшению здоровья кишечника и снижают риск развития колоректального рака.
В рамках данного исследования ученые добавляли в колбасные изделия и ветчины, а также в вареное и вяленое красное мясо натуральные экстракты различных растений и их смеси.
Авторы установили, что наиболее эффективными заменителями нитритов могут стать вещества, содержащиеся в розмарине и зеленом чае, а также ресвератрол — экстракт рейнутрии японской Reynoutria japonica, быстрорастущего сорного растения, происходящего с Дальнего Востока и широко распространившегося по всему миру.
Мужчина знакомится с женщиной - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 18:00Наука
Ученые определили биологическую причину ожирения и диабета
В ходе исследования ученые анализировали содержания нитритов в фекалиях участников, разбитых случайным образом на три группы — тех, кто ел: колбасы, ветчину и красное мясо, обработанные традиционным способом; приготовленные по инновационной технологии PHYTOME; и тех, кто использовал в пищу только белое мясо. Исследователи обнаружили, что уровень нитритов во второй группе был значительно ниже, чем в первой и примерно таким же, как в третьей.
"Постоянные опасения по поводу сильно переработанного красного мяса часто сосредоточены на роли нитрита и его связи с раком. Проект PHYTOME решил эту проблему, создав продукты из переработанного красного мяса, которые заменяют добавки растительными альтернативами, — приводятся в пресс-релизе Редингского университета в Великобритании слова одного из авторов статьи Гюнтера Кунле (Gunter Kunle), профессора питания и пищевых наук. — Наши результаты показывают, что использование натуральных добавок в обработанном красном мясе снижает образование в организме соединений, связанных с раком".
Авторы отмечают, что натуральные добавки обладали определенным защитным эффектом, даже когда красное мясо содержало нитрит.
"Это говорит о том, что натуральные добавки можно использовать для уменьшения вреда даже в пищевых продуктах, из которых невозможно полностью исключить нитритные консерванты", — говорит Кунле.
При интерпретации результатов исследователи делали поправку на нитриты, которые образуются в организме за счет нитратов, содержащихся в питьевой воде. Для этого они тестировали воду, которую пили участники испытания.
Орхидея Dendrobium chrysotoxum - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 14:50Наука
Найдено растительное средство для лечения рака простаты
 
НаукаПитаниеЗдоровьебиология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
03:15Названы характеристики стран, где могут признать биткоин
03:08В России может появиться новый дорожный знак
03:05Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
03:00Ученые предложили систему оценки качества воздуха
03:00Юрист рассказал, кому могут запретить пользоваться туалетами в кафе
Лента новостейМолния