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Нижегородская область
https://ria.ru/20210921/nikitin-1751198628.html
В Нижнем Новгороде обсудили перспективы создания "Квантовой долины"
В Нижнем Новгороде обсудили перспективы создания "Квантовой долины" - РИА Новости, 21.09.2021
В Нижнем Новгороде обсудили перспективы создания "Квантовой долины"
Перспективы реализации проекта инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" обсудили в Нижегородской области в рамках форума по... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:56
2021-09-21T18:56
нижегородская область
экономика
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Перспективы реализации проекта инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" обсудили в Нижегородской области в рамках форума по диверсификации ОПК, сообщает пресс-служба главы региона."Нижегородская область очень тщательно подошла к формированию заявки, предусмотрев возможности для развития наиболее перспективных отраслей. Прежде всего, это касается IT и инновационной продукции. В регионе уже создан научно-образовательный центр (НОЦ), одобрен проект строительства распределенного IT-кампуса, и ИНТЦ станет важной частью инфраструктуры для создания интеллектуальной продукции. В перспективе это приведет к созданию тысяч рабочих мест и обновлению ряда городских пространств, сохранив их самобытность и повысив комфортность для жизни", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Глава региона подчеркнул, что инновационный научно-технологический центр представляет собой территорию с объектами научно-технической инфраструктуры - лабораториями, центрами коллективного пользования, инжиниринговым центром и офисами. "Мы готовы к началу работы и надеемся на поддержку со стороны федерального правительства", - добавил Никитин.Как сообщил заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов, основное отличие технологических долин от похожих льготных режимов – таких, как "Сколково", - в том, что главной задачей является выстраивание инфраструктуры вокруг научно-образовательных организаций и высших учебных заведений. То есть в работе ИНТЦ максимально используются их научные и практические наработки, которые интересуют бизнес и государственные корпорации. В Нижегородской области ИНТЦ "Квантовая долина" планируется создать по инициативе Нижегородского государственного университета.Инновационный научно-технологический центр представляет собой территорию с объектами научно-технической инфраструктуры – лабораториями, центрами коллективного использования, инжиниринговым центром и офисами. Для резидентов предполагается особый налоговый и правовой режимы, который привлечет инновационные компании, что будет способствовать созданию новых производств и рабочих мест.Все возможности ИНТЦ будут доступны для организаций, занимающихся разработкой и производством инновационной продукции. Участники проекта смогут как арендовать имеющееся оборудование, так и закупать свое, размещать его в центре и использовать по собственному назначению. "Инициативу создания ИНТЦ в Нижегородской области поддержало более 50 организаций: от университетов до крупнейшего бизнеса. На сегодняшний день участки под ИНТЦ "Квантовая долина" уже подготовлены к проектированию и строительству инфраструктуры", - подчеркивается в сообщении.
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экономика, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, россия
18:56 21.09.2021
 
В Нижнем Новгороде обсудили перспективы создания "Квантовой долины"

Губернатор Нижнего Новгорода Никитин обсудил перспективы создания "Квантовой долины"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Перспективы реализации проекта инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" обсудили в Нижегородской области в рамках форума по диверсификации ОПК, сообщает пресс-служба главы региона.
"Нижегородская область очень тщательно подошла к формированию заявки, предусмотрев возможности для развития наиболее перспективных отраслей. Прежде всего, это касается IT и инновационной продукции. В регионе уже создан научно-образовательный центр (НОЦ), одобрен проект строительства распределенного IT-кампуса, и ИНТЦ станет важной частью инфраструктуры для создания интеллектуальной продукции. В перспективе это приведет к созданию тысяч рабочих мест и обновлению ряда городских пространств, сохранив их самобытность и повысив комфортность для жизни", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Глава региона подчеркнул, что инновационный научно-технологический центр представляет собой территорию с объектами научно-технической инфраструктуры - лабораториями, центрами коллективного пользования, инжиниринговым центром и офисами. "Мы готовы к началу работы и надеемся на поддержку со стороны федерального правительства", - добавил Никитин.
Как сообщил заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов, основное отличие технологических долин от похожих льготных режимов – таких, как "Сколково", - в том, что главной задачей является выстраивание инфраструктуры вокруг научно-образовательных организаций и высших учебных заведений. То есть в работе ИНТЦ максимально используются их научные и практические наработки, которые интересуют бизнес и государственные корпорации. В Нижегородской области ИНТЦ "Квантовая долина" планируется создать по инициативе Нижегородского государственного университета.
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Инновационный научно-технологический центр представляет собой территорию с объектами научно-технической инфраструктуры – лабораториями, центрами коллективного использования, инжиниринговым центром и офисами. Для резидентов предполагается особый налоговый и правовой режимы, который привлечет инновационные компании, что будет способствовать созданию новых производств и рабочих мест.
Все возможности ИНТЦ будут доступны для организаций, занимающихся разработкой и производством инновационной продукции. Участники проекта смогут как арендовать имеющееся оборудование, так и закупать свое, размещать его в центре и использовать по собственному назначению. "Инициативу создания ИНТЦ в Нижегородской области поддержало более 50 организаций: от университетов до крупнейшего бизнеса. На сегодняшний день участки под ИНТЦ "Квантовая долина" уже подготовлены к проектированию и строительству инфраструктуры", - подчеркивается в сообщении.
 
Нижегородская областьЭкономикаНижегородская областьНижний НовгородГлеб НикитинРоссия
 
 
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