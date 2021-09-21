https://ria.ru/20210921/nikitin-1751198628.html

В Нижнем Новгороде обсудили перспективы создания "Квантовой долины"

В Нижнем Новгороде обсудили перспективы создания "Квантовой долины" - РИА Новости, 21.09.2021

В Нижнем Новгороде обсудили перспективы создания "Квантовой долины"

Перспективы реализации проекта инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" обсудили в Нижегородской области в рамках форума по... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:56

2021-09-21T18:56

2021-09-21T18:56

нижегородская область

экономика

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152060/36/1520603615_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1c04184329d41f35879f71f4e35724ee.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Перспективы реализации проекта инновационного научно-технического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" обсудили в Нижегородской области в рамках форума по диверсификации ОПК, сообщает пресс-служба главы региона."Нижегородская область очень тщательно подошла к формированию заявки, предусмотрев возможности для развития наиболее перспективных отраслей. Прежде всего, это касается IT и инновационной продукции. В регионе уже создан научно-образовательный центр (НОЦ), одобрен проект строительства распределенного IT-кампуса, и ИНТЦ станет важной частью инфраструктуры для создания интеллектуальной продукции. В перспективе это приведет к созданию тысяч рабочих мест и обновлению ряда городских пространств, сохранив их самобытность и повысив комфортность для жизни", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Глава региона подчеркнул, что инновационный научно-технологический центр представляет собой территорию с объектами научно-технической инфраструктуры - лабораториями, центрами коллективного пользования, инжиниринговым центром и офисами. "Мы готовы к началу работы и надеемся на поддержку со стороны федерального правительства", - добавил Никитин.Как сообщил заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов, основное отличие технологических долин от похожих льготных режимов – таких, как "Сколково", - в том, что главной задачей является выстраивание инфраструктуры вокруг научно-образовательных организаций и высших учебных заведений. То есть в работе ИНТЦ максимально используются их научные и практические наработки, которые интересуют бизнес и государственные корпорации. В Нижегородской области ИНТЦ "Квантовая долина" планируется создать по инициативе Нижегородского государственного университета.Инновационный научно-технологический центр представляет собой территорию с объектами научно-технической инфраструктуры – лабораториями, центрами коллективного использования, инжиниринговым центром и офисами. Для резидентов предполагается особый налоговый и правовой режимы, который привлечет инновационные компании, что будет способствовать созданию новых производств и рабочих мест.Все возможности ИНТЦ будут доступны для организаций, занимающихся разработкой и производством инновационной продукции. Участники проекта смогут как арендовать имеющееся оборудование, так и закупать свое, размещать его в центре и использовать по собственному назначению. "Инициативу создания ИНТЦ в Нижегородской области поддержало более 50 организаций: от университетов до крупнейшего бизнеса. На сегодняшний день участки под ИНТЦ "Квантовая долина" уже подготовлены к проектированию и строительству инфраструктуры", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210916/metro-1750400144.html

https://ria.ru/20210821/proekt-1746654544.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, россия