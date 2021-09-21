https://ria.ru/20210921/natsproekty-1751206830.html

В Тамбовской области в этом году на нацпроекты направят 9 млрд рублей

В Тамбовской области в этом году на нацпроекты направят 9 млрд рублей - РИА Новости, 21.09.2021

В Тамбовской области в этом году на нацпроекты направят 9 млрд рублей

В Тамбовской области в этом году направят на реализацию национальных проектов почти 9 миллиардов рублей, из которых большая часть – федеральные средства,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T20:21

2021-09-21T20:21

2021-09-21T20:21

тамбовская область

тамбовский район

тамбовская область

александр никитин

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ТАМБОВ, 21 сен - РИА Новости. В Тамбовской области в этом году направят на реализацию национальных проектов почти 9 миллиардов рублей, из которых большая часть – федеральные средства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Во вторник в администрации области в формате видеоконференции состоялось заседание постоянного Штаба по реализации национальных проектов. Ключевым вопросом совещания стало кассовое освоение средств, направленных на реализацию мероприятий по нацпроектам.Члены Штаба также обсудили темпы исполнения программ строительства и реконструкции социально значимых объектов этого года и планы на перспективу."Благодаря нацпроектам в этом году в регионе будут введены в эксплуатацию 32 объекта социальной сферы и инфраструктуры. Среди них - Дом культуры в селе Донское Тамбовского района, второй корпус детского сада "Непоседы" в микрорайоне "Центральный" поселка Строитель Тамбовского района, школа на 250 ученических мест в рабочем поселке Умет, объекты питьевого водоснабжения", - сказал собеседник агентства.По поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина на всех объектах должен осуществляться ежедневный контроль за ходом работ.

https://ria.ru/20210831/blagoustroystvo-1748068265.html

тамбовский район

тамбовская область

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тамбовский район, тамбовская область, александр никитин