В Тамбовской области в этом году на нацпроекты направят 9 млрд рублей
ТАМБОВ, 21 сен - РИА Новости. В Тамбовской области в этом году направят на реализацию национальных проектов почти 9 миллиардов рублей, из которых большая часть – федеральные средства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Во вторник в администрации области в формате видеоконференции состоялось заседание постоянного Штаба по реализации национальных проектов. Ключевым вопросом совещания стало кассовое освоение средств, направленных на реализацию мероприятий по нацпроектам.
"По информации управления стратегического развития, национальных целей, программ и проектов администрации Тамбовской области, по уровню кассового освоения регион входит в топ-10 в ЦФО. В частности, полностью освоены средства, выделенные на реализацию мероприятий нацпроекта "Производительность труда" в Тамбовской области в 2021 году, а это 14 миллионов рублей. Высокие показатели реализации у нацпроектов "Культура" и "Демография"", - сказал представитель пресс-службы.
Члены Штаба также обсудили темпы исполнения программ строительства и реконструкции социально значимых объектов этого года и планы на перспективу.
"Благодаря нацпроектам в этом году в регионе будут введены в эксплуатацию 32 объекта социальной сферы и инфраструктуры. Среди них - Дом культуры в селе Донское Тамбовского района, второй корпус детского сада "Непоседы" в микрорайоне "Центральный" поселка Строитель Тамбовского района, школа на 250 ученических мест в рабочем поселке Умет, объекты питьевого водоснабжения", - сказал собеседник агентства.
По поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина на всех объектах должен осуществляться ежедневный контроль за ходом работ.
"Реализация национальных проектов – тема очень важная и социально значимая. И любые задачи, каждый вид работ должны быть выполнены не только качественно, но и в срок", - приводит пресс-служба слова Никитина.