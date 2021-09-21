https://ria.ru/20210921/natsproekt-1751196035.html

Более 43 миллиардов рублей заложено на нацпроект "Культура" в 2022 году

Более 43 миллиардов рублей заложено на нацпроект "Культура" в 2022 году - РИА Новости, 21.09.2021

Более 43 миллиардов рублей заложено на нацпроект "Культура" в 2022 году

Более 43 миллиардов рублей планируют выделить на реализацию национального проекта "Культура" в 2022 году, более 42 миллиардов – в 2023-м, а в 2024-м... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:41

2021-09-21T18:41

2021-09-21T18:45

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Более 43 миллиардов рублей планируют выделить на реализацию национального проекта "Культура" в 2022 году, более 42 миллиардов – в 2023-м, а в 2024-м финансирование также составит более 43 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"."Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Культура" запланированы в 2022 году в объеме 43 159,9 миллиона рублей, в 2023 году - 42 165,1 миллиона рублей, в 2024 году - 43 852,5 миллиона рублей", - сказано в документе.Уточняется, что данное финансирование по сравнению с предыдущим планом увеличено в 2022 году на 18,7 миллиарда рублей, в 2023 году – на 16,8 миллиарда рублей, а в 2024 году по сравнению с объемами финансирования, предусмотренными паспортом проекта на 2024 год, увеличены также на 16,8 миллиарда рублей.Увеличенный бюджет выделяется на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию, на строительство (реконструкцию) и капремонт сельских домов культуры, модернизацию театров юного зрителя и библиотек, а также на реконструкцию, капремонт и оснащение муниципальных музеев, уточняется в пояснительной записке.Кроме того, на реализацию госпрограммы "Развитие культуры" в 2022 году будет выделено 143,6 миллиарда рублей, в 2023 – 143,8 миллиарда рублей, и в 2024 году – 145,6 миллиарда рублей, сказано в тексте документа.

https://ria.ru/20201127/kultura-1586594645.html

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экономика, новости культуры, россия