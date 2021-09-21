https://ria.ru/20210921/napadenie-1751074626.html
В Красноярске мужчина с ножом напал на двух подростков
В Красноярске мужчина с ножом напал на двух подростков - РИА Новости, 21.09.2021
В Красноярске мужчина с ножом напал на двух подростков
Полиция Красноярска возбудила уголовное дело против местного жителя, напавшего на двух подростков, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T08:22
2021-09-21T08:22
2021-09-21T11:24
происшествия
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красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Полиция Красноярска возбудила уголовное дело против местного жителя, напавшего на двух подростков, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Инцидент произошел вечером 17 сентября в микрорайоне Пашенный. Полицию вызвали очевидцы, рассказавшие, что неизвестный человек нападает на прохожих. Наряд, приехавший на место, выяснил, что нападавший ранил ножом 15-летнего подростка, а 17-летнего ударил. Злоумышленника задержали — это оказался 57-летний ранее не судимый житель Красноярска. По статье о хулиганстве ему грозит до пяти лет лишения свободы.Как пишут местные СМИ, на допросе мужчина заявил, что на него напали толпой и он был вынужден обороняться. По его словам, такое происходит постоянно, поэтому он носит с собой нож.
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происшествия, красноярск, красноярский край
08:22 21.09.2021 (обновлено: 11:24 21.09.2021)
В Красноярске мужчина с ножом напал на двух подростков
Житель Красноярска ранил ножом 15-летнего подростка
КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости.
Полиция Красноярска
возбудила уголовное дело против местного жителя, напавшего на двух подростков, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел вечером 17 сентября в микрорайоне Пашенный. Полицию вызвали очевидцы, рассказавшие, что неизвестный человек нападает на прохожих. Наряд, приехавший на место, выяснил, что нападавший ранил ножом 15-летнего подростка, а 17-летнего ударил.
Злоумышленника задержали — это оказался 57-летний ранее не судимый житель Красноярска. По статье о хулиганстве ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как пишут местные СМИ, на допросе мужчина заявил, что на него напали толпой и он был вынужден обороняться. По его словам, такое происходит постоянно, поэтому он носит с собой нож.