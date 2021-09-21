https://ria.ru/20210921/nakazanie-1751147281.html

В США назвали "прощальный подарок" Путина для Меркель наказанием

В США назвали "прощальный подарок" Путина для Меркель наказанием - РИА Новости, 21.09.2021

В США назвали "прощальный подарок" Путина для Меркель наказанием

Россия наказала президента США Джо Байдена за "политику энергетического шантажа" и продемонстрировала миру слабость Вашингтона, считает публицист Том Роган. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:14

2021-09-21T15:14

2021-09-21T16:30

экономика

в мире

природный газ

сша

европа

германия

москва

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156326/41/1563264103_0:131:3145:1900_1920x0_80_0_0_4900047f62777b851f2ab1d86bd2d9d4.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия наказала президента США Джо Байдена за "политику энергетического шантажа" и продемонстрировала миру слабость Вашингтона, считает публицист Том Роган.В статье для Washington Examiner он заявил, что рекордный рост цен на газ в Европе спровоцировала Москва. Журналист считает, что это одновременно может послужить и сигналом американскому лидеру, который ведет "непоследовательную политику" в ее отношении, и "прощальным подарком" для канцлера Германии Ангелы Меркель.Глава немецкого правительства активно выступала за сотрудничество во время строительства газопровода "Северный поток — 2". В материале Роган охарактеризовал ее политику как "слабость, которую ценит Россия"."Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы", — говорится в публикации.Ранее группа депутатов Европейского парламента потребовала от Еврокомиссии расследовать действия "Газпрома" из-за роста цен на газ. По информации Польского радио, компанию заподозрили в ограничении поставок в Европу, что привело к повышению счетов за электроэнергию. В ЕП считают, что это сделано для получения согласия на запуск "Северного потока — 2".В "Газпроме" в ответ на это напомнили, что компания полностью выполняет контрактные обязательства, а также по возможности стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки.По европейским нормам до запуска "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG должны сертифицировать как независимого оператора, такую заявку рассматривает Федеральное сетевое агентство Германии (BNA). Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210921/evropa-1751026129.html

https://ria.ru/20210921/zapasy-1751002337.html

сша

европа

германия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, природный газ, сша, европа, германия, москва, владимир путин, джо байден, ангела меркель, евросоюз, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, том роган, россия