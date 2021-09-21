15:14 21.09.2021 (обновлено: 16:30 21.09.2021)
В США назвали "прощальный подарок" Путина для Меркель наказанием
Американский публицист Роган: Россия наказала Байдена за политику энергетического шантажа
© AP Photo / Fredrik SandbergКанцлер Германии Ангела Меркель спускается по трапу самолета
© AP Photo / Fredrik Sandberg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия наказала президента США Джо Байдена за "политику энергетического шантажа" и продемонстрировала миру слабость Вашингтона, считает публицист Том Роган.
В статье для Washington Examiner он заявил, что рекордный рост цен на газ в Европе спровоцировала Москва. Журналист считает, что это одновременно может послужить и сигналом американскому лидеру, который ведет "непоследовательную политику" в ее отношении, и "прощальным подарком" для канцлера Германии Ангелы Меркель.
Глава немецкого правительства активно выступала за сотрудничество во время строительства газопровода "Северный поток — 2". В материале Роган охарактеризовал ее политику как "слабость, которую ценит Россия".
"Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы", — говорится в публикации.
Ранее группа депутатов Европейского парламента потребовала от Еврокомиссии расследовать действия "Газпрома" из-за роста цен на газ. По информации Польского радио, компанию заподозрили в ограничении поставок в Европу, что привело к повышению счетов за электроэнергию. В ЕП считают, что это сделано для получения согласия на запуск "Северного потока — 2".
В "Газпроме" в ответ на это напомнили, что компания полностью выполняет контрактные обязательства, а также по возможности стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки.
По европейским нормам до запуска "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG должны сертифицировать как независимого оператора, такую заявку рассматривает Федеральное сетевое агентство Германии (BNA).
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