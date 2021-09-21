Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/nakazanie-1751147281.html
В США назвали "прощальный подарок" Путина для Меркель наказанием
В США назвали "прощальный подарок" Путина для Меркель наказанием - РИА Новости, 21.09.2021
В США назвали "прощальный подарок" Путина для Меркель наказанием
Россия наказала президента США Джо Байдена за "политику энергетического шантажа" и продемонстрировала миру слабость Вашингтона, считает публицист Том Роган. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:14
2021-09-21T16:30
экономика
в мире
природный газ
сша
европа
германия
москва
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156326/41/1563264103_0:131:3145:1900_1920x0_80_0_0_4900047f62777b851f2ab1d86bd2d9d4.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия наказала президента США Джо Байдена за "политику энергетического шантажа" и продемонстрировала миру слабость Вашингтона, считает публицист Том Роган.В статье для Washington Examiner он заявил, что рекордный рост цен на газ в Европе спровоцировала Москва. Журналист считает, что это одновременно может послужить и сигналом американскому лидеру, который ведет "непоследовательную политику" в ее отношении, и "прощальным подарком" для канцлера Германии Ангелы Меркель.Глава немецкого правительства активно выступала за сотрудничество во время строительства газопровода "Северный поток — 2". В материале Роган охарактеризовал ее политику как "слабость, которую ценит Россия"."Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы", — говорится в публикации.Ранее группа депутатов Европейского парламента потребовала от Еврокомиссии расследовать действия "Газпрома" из-за роста цен на газ. По информации Польского радио, компанию заподозрили в ограничении поставок в Европу, что привело к повышению счетов за электроэнергию. В ЕП считают, что это сделано для получения согласия на запуск "Северного потока — 2".В "Газпроме" в ответ на это напомнили, что компания полностью выполняет контрактные обязательства, а также по возможности стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки.По европейским нормам до запуска "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG должны сертифицировать как независимого оператора, такую заявку рассматривает Федеральное сетевое агентство Германии (BNA). Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210921/evropa-1751026129.html
https://ria.ru/20210921/zapasy-1751002337.html
сша
европа
германия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156326/41/1563264103_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_c9c55c580170c3a79b01a2bad10acdf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, природный газ, сша, европа, германия, москва, владимир путин, джо байден, ангела меркель, евросоюз, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, том роган, россия
15:14 21.09.2021 (обновлено: 16:30 21.09.2021)
 
В США назвали "прощальный подарок" Путина для Меркель наказанием

Американский публицист Роган: Россия наказала Байдена за политику энергетического шантажа

© AP Photo / Fredrik SandbergКанцлер Германии Ангела Меркель спускается по трапу самолета
Канцлер Германии Ангела Меркель спускается по трапу самолета - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / Fredrik Sandberg
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия наказала президента США Джо Байдена за "политику энергетического шантажа" и продемонстрировала миру слабость Вашингтона, считает публицист Том Роган.
В статье для Washington Examiner он заявил, что рекордный рост цен на газ в Европе спровоцировала Москва. Журналист считает, что это одновременно может послужить и сигналом американскому лидеру, который ведет "непоследовательную политику" в ее отношении, и "прощальным подарком" для канцлера Германии Ангелы Меркель.
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 08:00
Кто останавливает европейские заводы: на сей раз нам не отвертеться
Глава немецкого правительства активно выступала за сотрудничество во время строительства газопровода "Северный поток — 2". В материале Роган охарактеризовал ее политику как "слабость, которую ценит Россия".
"Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы", — говорится в публикации.
Ранее группа депутатов Европейского парламента потребовала от Еврокомиссии расследовать действия "Газпрома" из-за роста цен на газ. По информации Польского радио, компанию заподозрили в ограничении поставок в Европу, что привело к повышению счетов за электроэнергию. В ЕП считают, что это сделано для получения согласия на запуск "Северного потока — 2".
Комплекс переработки нефти - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 08:00
Запасы на исходе. На сколько лет России хватит нефти и газа
В "Газпроме" в ответ на это напомнили, что компания полностью выполняет контрактные обязательства, а также по возможности стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки.
По европейским нормам до запуска "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG должны сертифицировать как независимого оператора, такую заявку рассматривает Федеральное сетевое агентство Германии (BNA).
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаВ миреПриродный газСШАЕвропаГерманияМоскваВладимир ПутинДжо БайденАнгела МеркельЕвросоюзЕврокомиссияГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGТом РоганРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
03:15Названы характеристики стран, где могут признать биткоин
03:08В России может появиться новый дорожный знак
03:05Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
03:00Ученые предложили систему оценки качества воздуха
03:00Юрист рассказал, кому могут запретить пользоваться туалетами в кафе
Лента новостейМолния