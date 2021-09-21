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Ход конем: лучшие мюзиклы осени на московских площадках

Ход конем: лучшие мюзиклы осени на московских площадках - РИА Новости, 21.09.2021

Ход конем: лучшие мюзиклы осени на московских площадках

Московские мюзиклы начали новый сезон, и на площадки вернулись лучшие постановки в этом жанре. РИА Новости выбрало самые популярные и яркие спектакли, которые... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:15

2021-09-21T16:15

2021-09-21T16:15

италия

пугачев

москва

евгений писарев

abba

московский дворец молодежи

культпоход

московская оперетта

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Московские мюзиклы начали новый сезон, и на площадки вернулись лучшие постановки в этом жанре. РИА Новости выбрало самые популярные и яркие спектакли, которые стоит посмотреть этой осенью.В Театре МДМОдним из главных мюзиклов столицы уже второй сезон остаются "Шахматы". Спектакль, который был придуман, создан и с успехом поставлен задолго до того, как все стали увлеченно смотреть сериал "Ход королевы". Постановку задумал знаменитый британский драматург Тим Райс, на счету которого "Иисус Христос – суперзвезда", "Эвита" и "Кошки". В 1972 году мир следил за матчем советского гроссмейстера Бориса Спасского и американца Бобби Фишера. Десятилетие спустя – еще одна игра Анатолия Карпова против советского эмигранта Виктора Корчного.Не секрет, что шахматные поединки рассматривались не просто как спортивные состязания, а как противостояние двух политических систем, Запада и Востока. Оттолкнувшись от реальных прототипов, Райс добавил еще политического контекста: лирическая героиня его мюзикла сбежала с семьей из Венгрии после событий 1956 года.Они создали музыкальное произведение, в котором есть и чуть ли не первый рэп, красивые ансамбли в оперном духе, рок-хиты и диско, "фирменные" мелодии в стиле ABBA. В начале 1980-х трое соавторов специально приехали в СССР, чтобы лучше погрузиться в советские реалии. Они даже планировали привлечь к постановке Пугачеву, которой хотели предложить главную женскую роль. Однако звезда советской сцены не смогла принять участие в проекте из-за политической ситуации. Премьера спектакля состоялась в 1986 году, с тех пор "Шахматы" ставили в разных странах мира.В Москве спектакль поставил режиссер Евгений Писарев. Во время действия на декорации периодически проецируются кадры исторической хроники разных лет. В отличие от "Шахмат" в других странах, в московской версии живой оркестр находится прямо на сцене, на верхнем этаже монументальной конструкции. Грандиозная драма о любви, предательстве, жажде признания и славы, верности и одиночестве покорила уже более 200 тысяч зрителей. Спектакль будут играть, начиная с 28 сентября и весь октябрь.Мюзиклы "Первое свидание" и "День влюбленных" в МДМ – две романтические истории. В обоих спектаклях зрители, сидя за столиками прямо в зале, оказываются в баре, где и разворачивается действие. И если первый спектакль – это свидание главных героев вслепую, то второй – подготовка к свадьбе. Оба шоу полны шуток и забавных сцен, разножанровой музыки, которая, конечно же, звучит вживую. Показы "Дня влюбленных" стартуют 24 сентября, "Первого свидания" – 25 сентября.Ближайшую неделю, с 21 по 26 сентября, на сцене МДМ показывают и "Очень смешную комедию о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". Это совсем не мюзикл, но настоящая комедия. Спектакль-шарж на любительский театр, в котором каждый участник считает себя профессионалом. Зачин очень простой: общество любителей театра одного из университетов получает деньги на любительскую постановку. Они берутся за пьесу в духе детективов Агаты Кристи – "Убийство в поместье Хэвершем", однако все идет совсем не по плану. Здесь соединилась пародия на любительские спектакли, всевозможные театральные казусы и нелепые ситуации, которые случаются не только в любительском театре, штампы и ужасная актерская игра.Очень тонкую английскую комедию сочинили трое выпускников Лондонской академии музыкального и драматического искусства, которые в 2008 году объединились в Mischief Theatre. С тех пор они специализируются на импровизационных шоу и комедиях. Российскую версию, осуществленную театральной компанией "Бродвей Москва", посмотрели в Москве уже более 300 тысяч зрителей.В Московском театре опереттыВ этом году сезон мюзиклов на этой сцене открыла "Анна Каренина". Вслед за ней был показан "Монте-Кристо". В начале октябре на этой же площадке покажут "Графа Орлова". В этом сезоне продюсеры усовершенствовали трудоемкий процесс монтажа декораций всех трех постановок, теперь переходить от одного спектакля к другому можно за несколько часов. Так что впервые все три постановки театра будут идти вместе. Во всех трех постановках задействованы лучшие артисты проектов: Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова, Сергей Ли, Андрей Бирин, Игорь Балалаев, Лика Рулла и другие.В "Анне Карениной" создателям удалось передать не только внутреннюю драму главной героини, но и создать красивый мир светского Петербурга той эпохи: здесь есть великолепные балы и светские приемы, величественные дворцы и богато украшенные наряды. Это стало возможным благодаря современным театральным технологиям: здесь используются девять мобильных экранов, свыше 300 световых приборов и многотонная металлическая конструкция.С 21 по 26 сентября и с 16 по 21 ноября на сцене Театра оперетты играют мюзикл "Монте-Кристо". Это настоящий спектакль-рекордсмен: он идет уже более 10 лет, со дня премьеры в 2008 году показано более 500 спектаклей.Эпоха знаменитого романа Александра Дюма оживает благодаря красивым декорациям, яркой хореографии и эмоциональной музыке. На сцене сменяют друг друга эпизоды популярной книги: зрители переносятся во времени и пространстве, оказываясь то на ярком карнавале, то в таинственном замке Иф или в открытом море на корабле контрабандистов."Граф Орлов" возвращается на театральные подмостки 15 октября. Мюзикл рассказывает историю взаимоотношений Екатерины Второй и ее фаворита графа Орлова. Эффектная постановка выделяется не только яркой хореографией, но и работой театральных художников.В мастерских двух столицы создали около трехсот костюмов, при этом большая часть работы делалась вручную, а часть тканей закупали в Италии, где по сей день сохранились старые традиции ткачества. Со дня премьеры в 2012 году техническое оснащение мюзикла "Граф Орлов" считается одним из самых инновационных и сложнейших. За время спектакля декорации переменяются около 20 раз. На сцене появляются горящие корабли в Неаполитанском заливе, весёлые гуляния на Широкую Масленицу, роскошные убранства дворцов Ливорно и Петербурга.

https://ria.ru/20210901/kontserty-1748043719.html

италия

пугачев

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, пугачев, москва, евгений писарев, abba, московский дворец молодежи, культпоход, московская оперетта