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Суд приговорил анестезиолога к шести годам колонии за гибель пациентов
Суд приговорил анестезиолога к шести годам колонии за гибель пациентов - РИА Новости, 22.09.2021
Суд приговорил анестезиолога к шести годам колонии за гибель пациентов
Мещанский суд Москвы приговорил анестезиолога Льва Хитрина к шести годам колонии и дал два года тюрьмы его сообщнице Ларисе Савельевой за неудачные и... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-21T20:34
2021-09-22T00:01
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил анестезиолога Льва Хитрина к шести годам колонии и дал два года тюрьмы его сообщнице Ларисе Савельевой за неудачные и небезопасные пластические операции, которые привели к трем смертям, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Юлия Котомина.Обоих на два года лишили права заниматься оказанием медицинских услуг. Врача заключили под стражу в зале суда.В пресс-службе также пояснили, что гражданские иски потерпевших удовлетворили частично.Как добавила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, деятельность клиники Medlounge, где фактически главврачом был Хитрин, а старшей медсестрой Савельева, приостановили в мае 2018 года, в ее работе выявили множество нарушений.В марте по этому делу суд приговорил к году и десяти месяцам колонии директора московской клиники пластической хирургии "Сфера" Гульнару Шах за нанесение увечий пациентке Каролине Саргисян. Девушка сделала ринопластику (операция по изменению формы носа), после которой впала в кому, у нее обнаружили пролом костей черепа. Адвокат потерпевшей Андрей Мишонов сообщал, что иск удовлетворили частично, с Шах взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.В суде установили, что Шах вступила в сговор с Хитриным и хирургом Геворгом Степаняном, которые согласились проводить пластические операции, хотя у клиники не было на них лицензии. Всех троих поместили под домашний арест, позднее меру изменили на подписку о невыезде, после чего Степанян сбежал за границу и теперь находится в международном розыске.Вице-премьер Татьяна Голикова летом 2018 года поручила Росздравнадзору провести проверки в клиниках пластической хирурги. По ее словам, за последнее время в этих медучреждениях участились летальные случаи, вступил в силу новый приказ, который обязывает их иметь рентген, КТ, МРТ.
https://ria.ru/20210527/sud-1734369910.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
20:34 21.09.2021 (обновлено: 00:01 22.09.2021)
 
Суд приговорил анестезиолога к шести годам колонии за гибель пациентов

Суд в Москве дал шесть лет колонии анестезиологу Хитрину за гибель трех пациентов

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил анестезиолога Льва Хитрина к шести годам колонии и дал два года тюрьмы его сообщнице Ларисе Савельевой за неудачные и небезопасные пластические операции, которые привели к трем смертям, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Юлия Котомина.
Обоих на два года лишили права заниматься оказанием медицинских услуг. Врача заключили под стражу в зале суда.
В пресс-службе также пояснили, что гражданские иски потерпевших удовлетворили частично.
Как добавила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, деятельность клиники Medlounge, где фактически главврачом был Хитрин, а старшей медсестрой Савельева, приостановили в мае 2018 года, в ее работе выявили множество нарушений.
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В марте по этому делу суд приговорил к году и десяти месяцам колонии директора московской клиники пластической хирургии "Сфера" Гульнару Шах за нанесение увечий пациентке Каролине Саргисян. Девушка сделала ринопластику (операция по изменению формы носа), после которой впала в кому, у нее обнаружили пролом костей черепа. Адвокат потерпевшей Андрей Мишонов сообщал, что иск удовлетворили частично, с Шах взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
В суде установили, что Шах вступила в сговор с Хитриным и хирургом Геворгом Степаняном, которые согласились проводить пластические операции, хотя у клиники не было на них лицензии. Всех троих поместили под домашний арест, позднее меру изменили на подписку о невыезде, после чего Степанян сбежал за границу и теперь находится в международном розыске.
Вице-премьер Татьяна Голикова летом 2018 года поручила Росздравнадзору провести проверки в клиниках пластической хирурги. По ее словам, за последнее время в этих медучреждениях участились летальные случаи, вступил в силу новый приказ, который обязывает их иметь рентген, КТ, МРТ.
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