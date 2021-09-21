https://ria.ru/20210921/mordoviya-1751209942.html

Артему Здунову вручили удостоверение об избрании главой Мордовии

Артему Здунову вручили удостоверение об избрании главой Мордовии - РИА Новости, 21.09.2021

Артему Здунову вручили удостоверение об избрании главой Мордовии

Председатель Центральной избирательной комиссии Мордовии Александр Косов во вторник вечером вручил Артему Здунову удостоверение об избрании его главой... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T20:58

2021-09-21T20:58

2021-09-21T20:58

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политика

республика мордовия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Мордовии Александр Косов во вторник вечером вручил Артему Здунову удостоверение об избрании его главой республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.Врио главы республики Здунов одержал победу на состоявшихся 17-19 сентября выборах руководителя Мордовии, набрав 78,26% голосов. За Дмитрия Кузякина (КПРФ) проголосовали 11,48% избирателей, за Евгения Тюрина (ЛДПР) – 6,21%, за Александра Лемкина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,64%."Председатель ЦИК Мордовии обратил внимание на высокую явку - на досрочных выборах главы региона она составила 64,97%. По итогам заседания Центральной избирательной комиссии Мордовии подписано постановление, в котором выборы признаны состоявшимися. Избранным на должность главы республики признан Артем Алексеевич Здунов", - говорится в сообщении.Руководитель республики отметил высокий организационный уровень проведенных выборов и поблагодарил избирателей за высокую активность. Он подчеркнул, что это были самые масштабные выборы в новейшей истории региона: выбирали депутатов Государственной Думы РФ, Государственного собрания Мордовии, главу республики, депутатов муниципальных советов. "Важно, что избирательная кампания прошла в спокойной, конструктивной обстановке, выборы были объективными и прозрачными. Существенных нарушений не зафиксировано. На мой взгляд - это самый главный результат", - сказал Здунов.Избранный глава Мордовии поделился ближайшими планами работы."Впереди большая работа. Она нацелена, в первую очередь, на повышение благосостояния жителей республики. У нас есть индивидуальная программа развития с конкретными шагами. Мы продолжим работу по финансовой стабилизации региона, есть соответствующие поручения президента России. Я благодарен федеральным властям за то, что наши обращения приносят конкретные результаты. Не сомневаюсь, что у нас все получится", - сказал Здунов.Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.

https://ria.ru/20210920/zdunov-1750314387.html

https://ria.ru/20210818/mordoviya-1746198777.html

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политика, республика мордовия, россия