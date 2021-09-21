Артему Здунову вручили удостоверение об избрании главой Мордовии
Председатель ЦИК Мордовии вручил удостоверение Здунову об избрании главой республики
© Фото пресс-службы главы МордовииАртему Здунову вручили удостоверение об избрании главой Мордовии
© Фото пресс-службы главы Мордовии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Мордовии Александр Косов во вторник вечером вручил Артему Здунову удостоверение об избрании его главой республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Врио главы республики Здунов одержал победу на состоявшихся 17-19 сентября выборах руководителя Мордовии, набрав 78,26% голосов. За Дмитрия Кузякина (КПРФ) проголосовали 11,48% избирателей, за Евгения Тюрина (ЛДПР) – 6,21%, за Александра Лемкина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,64%.
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"Председатель ЦИК Мордовии обратил внимание на высокую явку - на досрочных выборах главы региона она составила 64,97%. По итогам заседания Центральной избирательной комиссии Мордовии подписано постановление, в котором выборы признаны состоявшимися. Избранным на должность главы республики признан Артем Алексеевич Здунов", - говорится в сообщении.
Руководитель республики отметил высокий организационный уровень проведенных выборов и поблагодарил избирателей за высокую активность. Он подчеркнул, что это были самые масштабные выборы в новейшей истории региона: выбирали депутатов Государственной Думы РФ, Государственного собрания Мордовии, главу республики, депутатов муниципальных советов. "Важно, что избирательная кампания прошла в спокойной, конструктивной обстановке, выборы были объективными и прозрачными. Существенных нарушений не зафиксировано. На мой взгляд - это самый главный результат", - сказал Здунов.
Избранный глава Мордовии поделился ближайшими планами работы.
"Впереди большая работа. Она нацелена, в первую очередь, на повышение благосостояния жителей республики. У нас есть индивидуальная программа развития с конкретными шагами. Мы продолжим работу по финансовой стабилизации региона, есть соответствующие поручения президента России. Я благодарен федеральным властям за то, что наши обращения приносят конкретные результаты. Не сомневаюсь, что у нас все получится", - сказал Здунов.
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.