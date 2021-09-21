https://ria.ru/20210921/monogospital-1751128502.html
На Вологодчине расширят возможности моногоспиталей
На Вологодчине расширят возможности моногоспиталей - РИА Новости, 21.09.2021
На Вологодчине расширят возможности моногоспиталей
В моногоспиталях Вологодской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией количество коек будет увеличено на 20%, сообщил губернатор региона РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:58
2021-09-21T13:58
2021-09-21T13:58
вологодская область
олег кувшинников
вологодская область
здоровье - общество
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ВОЛОГДА, 21 сен – РИА Новости. В моногоспиталях Вологодской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией количество коек будет увеличено на 20%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Осенний всплеск заболеваемости мы зафиксировали на прошлой неделе. Он спровоцирован в том числе и ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, коэффициент заболеваемости коронавирусной инфекцией превысил единицу. Моногоспитали заполнены на 93%", - сказал глава региона на оперативном совещании в областном правительстве. Он поручил департаменту здравоохранения подготовить предложения о развертывании дополнительных коек в монопрофильных госпиталях.По словам Кувшинникова, единственным способом снизить нагрузку на медицинские учреждения является наращивание темпов вакцинации.
https://ria.ru/20210908/modernizatsiya-1749186092.html
вологодская область
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олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество