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На Вологодчине расширят возможности моногоспиталей
На Вологодчине расширят возможности моногоспиталей - РИА Новости, 21.09.2021
На Вологодчине расширят возможности моногоспиталей
В моногоспиталях Вологодской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией количество коек будет увеличено на 20%, сообщил губернатор региона РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:58
2021-09-21T13:58
вологодская область
олег кувшинников
вологодская область
здоровье - общество
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ВОЛОГДА, 21 сен – РИА Новости. В моногоспиталях Вологодской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией количество коек будет увеличено на 20%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Осенний всплеск заболеваемости мы зафиксировали на прошлой неделе. Он спровоцирован в том числе и ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, коэффициент заболеваемости коронавирусной инфекцией превысил единицу. Моногоспитали заполнены на 93%", - сказал глава региона на оперативном совещании в областном правительстве. Он поручил департаменту здравоохранения подготовить предложения о развертывании дополнительных коек в монопрофильных госпиталях.По словам Кувшинникова, единственным способом снизить нагрузку на медицинские учреждения является наращивание темпов вакцинации.
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олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество
13:58 21.09.2021
 

На Вологодчине расширят возможности моногоспиталей

© Фото : сайт Губернатора Вологодской областиМоногоспиталь в Вологде
Моногоспиталь в Вологде - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : сайт Губернатора Вологодской области
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ВОЛОГДА, 21 сен – РИА Новости. В моногоспиталях Вологодской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией количество коек будет увеличено на 20%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Осенний всплеск заболеваемости мы зафиксировали на прошлой неделе. Он спровоцирован в том числе и ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, коэффициент заболеваемости коронавирусной инфекцией превысил единицу. Моногоспитали заполнены на 93%", - сказал глава региона на оперативном совещании в областном правительстве. Он поручил департаменту здравоохранения подготовить предложения о развертывании дополнительных коек в монопрофильных госпиталях.
По словам Кувшинникова, единственным способом снизить нагрузку на медицинские учреждения является наращивание темпов вакцинации.
"По данным на 20 сентября, вторым компонентом вакцины привиты 279 тысяч вологжан, что составляет 41% от плана", - сказал губернатор. При этом он напомнил, что с 1 сентября план вакцинации поднят до 80% взрослого населения.
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8 сентября, 14:24Вологодская область
На модернизацию здравоохранения Вологодчины направят почти миллиард рублей
 
Вологодская областьОлег КувшинниковВологодская областьЗдоровье - Общество
 
 
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