https://ria.ru/20210921/monogospital-1751128502.html

На Вологодчине расширят возможности моногоспиталей

На Вологодчине расширят возможности моногоспиталей - РИА Новости, 21.09.2021

На Вологодчине расширят возможности моногоспиталей

В моногоспиталях Вологодской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией количество коек будет увеличено на 20%, сообщил губернатор региона РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:58

2021-09-21T13:58

2021-09-21T13:58

вологодская область

олег кувшинников

вологодская область

здоровье - общество

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ВОЛОГДА, 21 сен – РИА Новости. В моногоспиталях Вологодской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией количество коек будет увеличено на 20%, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Осенний всплеск заболеваемости мы зафиксировали на прошлой неделе. Он спровоцирован в том числе и ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, коэффициент заболеваемости коронавирусной инфекцией превысил единицу. Моногоспитали заполнены на 93%", - сказал глава региона на оперативном совещании в областном правительстве. Он поручил департаменту здравоохранения подготовить предложения о развертывании дополнительных коек в монопрофильных госпиталях.По словам Кувшинникова, единственным способом снизить нагрузку на медицинские учреждения является наращивание темпов вакцинации.

https://ria.ru/20210908/modernizatsiya-1749186092.html

вологодская область

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олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество