https://ria.ru/20210921/mmkya-1751113739.html

Директор Московской книжной ярмарки рассказал, как она будет работать

Директор Московской книжной ярмарки рассказал, как она будет работать - РИА Новости, 21.09.2021

Директор Московской книжной ярмарки рассказал, как она будет работать

Посещение 34-й Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет в выставочном комплексе "Экспоцентр" 24-27 сентября, будет осуществляться по сеансам,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:33

2021-09-21T12:33

2021-09-21T12:59

культура

московская книжная выставка-ярмарка

экспоцентр

новости культуры

книги

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Посещение 34-й Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет в выставочном комплексе "Экспоцентр" 24-27 сентября, будет осуществляться по сеансам, сообщил на пресс-конференции директор ММКЯ Андрей Гельмиза.Ввиду большого количества запланированных мероприятий, организаторы ММКЯ советуют осознанно подходить к посещению ярмарки, заранее продумывая свой маршрут."Мне бы хотелось, чтобы каждый посетитель смог спланировать свой индивидуальный маршрут по ярмарке с учетом мероприятий, которые он хотел бы посетить. Это сделает посещение ММКЯ наиболее эффективным и безопасным", — отметила куратор программы современной литературы ММКЯ Екатерина Кожанова.На московской международной книжной ярмарке в 2021 году будет представлено более 300 различных мероприятий на девяти площадках. Более 200 издательств презентуют свои осенние новинки на ММКЯ. На ярмарке предусмотрена как деловая программа, так и читательская.

https://ria.ru/20210910/knigi-1749521586.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская книжная выставка-ярмарка, экспоцентр, новости культуры, книги