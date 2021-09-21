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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210921/mmkya-1751113739.html
Директор Московской книжной ярмарки рассказал, как она будет работать
Директор Московской книжной ярмарки рассказал, как она будет работать - РИА Новости, 21.09.2021
Директор Московской книжной ярмарки рассказал, как она будет работать
Посещение 34-й Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет в выставочном комплексе "Экспоцентр" 24-27 сентября, будет осуществляться по сеансам,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:33
2021-09-21T12:59
культура
московская книжная выставка-ярмарка
экспоцентр
новости культуры
книги
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Посещение 34-й Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет в выставочном комплексе "Экспоцентр" 24-27 сентября, будет осуществляться по сеансам, сообщил на пресс-конференции директор ММКЯ Андрей Гельмиза.Ввиду большого количества запланированных мероприятий, организаторы ММКЯ советуют осознанно подходить к посещению ярмарки, заранее продумывая свой маршрут."Мне бы хотелось, чтобы каждый посетитель смог спланировать свой индивидуальный маршрут по ярмарке с учетом мероприятий, которые он хотел бы посетить. Это сделает посещение ММКЯ наиболее эффективным и безопасным", — отметила куратор программы современной литературы ММКЯ Екатерина Кожанова.На московской международной книжной ярмарке в 2021 году будет представлено более 300 различных мероприятий на девяти площадках. Более 200 издательств презентуют свои осенние новинки на ММКЯ. На ярмарке предусмотрена как деловая программа, так и читательская.
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московская книжная выставка-ярмарка, экспоцентр, новости культуры, книги
12:33 21.09.2021 (обновлено: 12:59 21.09.2021)
 

Директор Московской книжной ярмарки рассказал, как она будет работать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
Посетители на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Посещение 34-й Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет в выставочном комплексе "Экспоцентр" 24-27 сентября, будет осуществляться по сеансам, сообщил на пресс-конференции директор ММКЯ Андрей Гельмиза.
"Ярмарка будет работать в классическом формате… Мы понимаем, что пандемия все еще не отступила, поэтому сделаем все возможное, чтобы сделать ярмарку безопасной для посетителей. Для этого мы предусмотрели посещение ММКЯ по сеансам, чтобы избежать очередей на входе. На нашем сайте вы можете выбрать оптимальные для себя часы посещения ярмарки и приобрести билеты на это время. Вы сможете попасть на ММКЯ в течение часа с того времени, которое указано на билете", — рассказал Гельмиза.
Ввиду большого количества запланированных мероприятий, организаторы ММКЯ советуют осознанно подходить к посещению ярмарки, заранее продумывая свой маршрут.
"Мне бы хотелось, чтобы каждый посетитель смог спланировать свой индивидуальный маршрут по ярмарке с учетом мероприятий, которые он хотел бы посетить. Это сделает посещение ММКЯ наиболее эффективным и безопасным", — отметила куратор программы современной литературы ММКЯ Екатерина Кожанова.
На московской международной книжной ярмарке в 2021 году будет представлено более 300 различных мероприятий на девяти площадках. Более 200 издательств презентуют свои осенние новинки на ММКЯ. На ярмарке предусмотрена как деловая программа, так и читательская.
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