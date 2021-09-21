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Генсек ООН заявил о нахождении мира на грани пропасти
Генсек ООН заявил о нахождении мира на грани пропасти - РИА Новости, 21.09.2021
Генсек ООН заявил о нахождении мира на грани пропасти
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в выступлении перед мировыми лидерами на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что мир находится на грани... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T16:50
2021-09-21T16:50
в мире
оон
африка
афганистан
антониу гутерреш
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в выступлении перед мировыми лидерами на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что мир находится на грани пропасти и еще никогда не подвергался большей угрозе."Я нахожусь здесь, чтобы объявить тревогу: мир должен пробудиться. Мы стоим на краю пропасти – и движемся в неверном направлении. Наш мир еще никогда не подвергался большей угрозе и не был раздроблен сильнее", - сказал Гутерреш.Как отметил генсек Всемирной организации, мировое сообщество столкнулось с целым "каскадом кризисов", включая продолжающуюся пандемию COVID-19, проблемы климата, гражданские потрясения в Афганистане и странах Африки.Отдельно Гутерреш отметил "вопиющее неравенство" между развитыми и неразвитыми странами, а также отсутствие солидарности среди них в тот период, "когда мы больше всего в ней нуждаемся"."С одной стороны, мы видим, как в рекордно короткое время разрабатываются вакцины, что знаменует собой победу науки и человеческой изобретательности. С другой, мы видим, как этот триумф сводится на нет трагической нехваткой политической воли, эгоизмом и недоверием. Профицит в одних странах. Пустые полки в других. Большая часть обеспеченного мира вакцинирована. В то же время, свыше 90% жителей Африки все еще ждут возможности получить первую дозу", - сказал генсек ООН, обращаясь к мировым лидерам.Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня 76-й сессии ГА ООН. Она продлится до 27 сентября.
https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750459130.html
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в мире, оон, африка, афганистан, антониу гутерреш
16:50 21.09.2021
 
Генсек ООН заявил о нахождении мира на грани пропасти

Генсек ООН Гутерреш: мир еще никогда не подвергался большей угрозе

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в выступлении перед мировыми лидерами на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что мир находится на грани пропасти и еще никогда не подвергался большей угрозе.
"Я нахожусь здесь, чтобы объявить тревогу: мир должен пробудиться. Мы стоим на краю пропасти – и движемся в неверном направлении. Наш мир еще никогда не подвергался большей угрозе и не был раздроблен сильнее", - сказал Гутерреш.
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Как отметил генсек Всемирной организации, мировое сообщество столкнулось с целым "каскадом кризисов", включая продолжающуюся пандемию COVID-19, проблемы климата, гражданские потрясения в Афганистане и странах Африки.
Отдельно Гутерреш отметил "вопиющее неравенство" между развитыми и неразвитыми странами, а также отсутствие солидарности среди них в тот период, "когда мы больше всего в ней нуждаемся".
"С одной стороны, мы видим, как в рекордно короткое время разрабатываются вакцины, что знаменует собой победу науки и человеческой изобретательности. С другой, мы видим, как этот триумф сводится на нет трагической нехваткой политической воли, эгоизмом и недоверием. Профицит в одних странах. Пустые полки в других. Большая часть обеспеченного мира вакцинирована. В то же время, свыше 90% жителей Африки все еще ждут возможности получить первую дозу", - сказал генсек ООН, обращаясь к мировым лидерам.
Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня 76-й сессии ГА ООН. Она продлится до 27 сентября.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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В миреООНАфрикаАфганистанАнтониу Гутерреш
 
 
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