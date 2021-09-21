Генсек ООН заявил о нахождении мира на грани пропасти
Генсек ООН Гутерреш: мир еще никогда не подвергался большей угрозе
© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке
ООН, 21 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в выступлении перед мировыми лидерами на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что мир находится на грани пропасти и еще никогда не подвергался большей угрозе.
"Я нахожусь здесь, чтобы объявить тревогу: мир должен пробудиться. Мы стоим на краю пропасти – и движемся в неверном направлении. Наш мир еще никогда не подвергался большей угрозе и не был раздроблен сильнее", - сказал Гутерреш.
Как отметил генсек Всемирной организации, мировое сообщество столкнулось с целым "каскадом кризисов", включая продолжающуюся пандемию COVID-19, проблемы климата, гражданские потрясения в Афганистане и странах Африки.
Отдельно Гутерреш отметил "вопиющее неравенство" между развитыми и неразвитыми странами, а также отсутствие солидарности среди них в тот период, "когда мы больше всего в ней нуждаемся".
"С одной стороны, мы видим, как в рекордно короткое время разрабатываются вакцины, что знаменует собой победу науки и человеческой изобретательности. С другой, мы видим, как этот триумф сводится на нет трагической нехваткой политической воли, эгоизмом и недоверием. Профицит в одних странах. Пустые полки в других. Большая часть обеспеченного мира вакцинирована. В то же время, свыше 90% жителей Африки все еще ждут возможности получить первую дозу", - сказал генсек ООН, обращаясь к мировым лидерам.
Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня 76-й сессии ГА ООН. Она продлится до 27 сентября.
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