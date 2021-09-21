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Минфин разъяснил повышение налогов для мало инвестирующих компаний
Минфин разъяснил повышение налогов для мало инвестирующих компаний - РИА Новости, 21.09.2021
Минфин разъяснил повышение налогов для мало инвестирующих компаний
Минфин предлагает изменить подход к налогообложению прибыли компаний, у которых последние пять лет дивиденды превышали инвестиции, но повышение налога не... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T21:05
2021-09-21T21:05
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минфин предлагает изменить подход к налогообложению прибыли компаний, у которых последние пять лет дивиденды превышали инвестиции, но повышение налога не коснется прибыли прошлых лет, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов."У нас состоится еще ряд настроечных мероприятий. Нам нужно будет отработать вопрос налогообложения по металлургам, до конца мы еще не договорились. Две темы - это НДПИ, вторая тема - это налогообложение дополнительной прибыли в результате выплаты больших дивидендов, превышающих определенный уровень капитала за пятилетний период. Это первое, что нам еще нужно будет еще достроить", - сказал Силуанов.Ассоциации "Русская сталь" ранее сообщила о подготовленном Минфином законопроекте о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Ассоциация отмечала, что такой подход нарушит принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что закон обратной силы не имеет."Да, действительно есть такая идея, мы для этого подготовили соответствующие законодательные решения о том, чтобы все-таки стимулировать предприятия больше оставлять денег в России: вкладывать в новые проекты, меньше выплачивать дивиденды. Поэтому подготовлены такие поправки, они обсуждаются с бизнесом", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о предложениях Минфина по ретроспективному налогообложению компаний.При этом от подтвердил, что это коснется только будущих, а не прошедших периодов. "Да, именно так", - сказал он.Силуанов также сообщил, что принятые решения будут носить долгосрочный характер. "Да. Нам нужна предсказуемость", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20210914/nalog-1749950191.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, россия
21:05 21.09.2021
 
Минфин разъяснил повышение налогов для мало инвестирующих компаний

Минфин: повышение налога для мало инвестирующих компаний не коснется прибыли прошлых лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минфин предлагает изменить подход к налогообложению прибыли компаний, у которых последние пять лет дивиденды превышали инвестиции, но повышение налога не коснется прибыли прошлых лет, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"У нас состоится еще ряд настроечных мероприятий. Нам нужно будет отработать вопрос налогообложения по металлургам, до конца мы еще не договорились. Две темы - это НДПИ, вторая тема - это налогообложение дополнительной прибыли в результате выплаты больших дивидендов, превышающих определенный уровень капитала за пятилетний период. Это первое, что нам еще нужно будет еще достроить", - сказал Силуанов.
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Ассоциации "Русская сталь" ранее сообщила о подготовленном Минфином законопроекте о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Ассоциация отмечала, что такой подход нарушит принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что закон обратной силы не имеет.
"Да, действительно есть такая идея, мы для этого подготовили соответствующие законодательные решения о том, чтобы все-таки стимулировать предприятия больше оставлять денег в России: вкладывать в новые проекты, меньше выплачивать дивиденды. Поэтому подготовлены такие поправки, они обсуждаются с бизнесом", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о предложениях Минфина по ретроспективному налогообложению компаний.
При этом от подтвердил, что это коснется только будущих, а не прошедших периодов. "Да, именно так", - сказал он.
Силуанов также сообщил, что принятые решения будут носить долгосрочный характер. "Да. Нам нужна предсказуемость", – подчеркнул он.
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