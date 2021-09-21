https://ria.ru/20210921/migranty-1751069896.html

Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов

Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов - РИА Новости, 21.09.2021

Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов

Губернатор Техаса Грег Эббот направил президенту США Джо Байдену письмо с призывом объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом нелегальных мигрантов РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T05:21

2021-09-21T05:21

2021-09-21T12:07

в мире

техас

сша

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эббот направил президенту США Джо Байдену письмо с призывом объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом нелегальных мигрантов на территорию американского штата.Основанием для обращения стали события в приграничном городке Дель Рио, на окраинах которого скопились порядка 16 тысяч претендентов на убежище в США, живущих без элементарных удобств под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами.Эббот говорит, что мигранты, проникшие в США из Мексики через реку Рио-Гранде, нуждаются в пище, воде и медикаментах, которые власти штата не в состоянии им обеспечить. По его данным, население импровизированного лагеря с 15 по 18 сентября возросло с четырех до 16 тысяч человек, на которых приходится всего 64 сотрудника пограничных служб.По данным СМИ, большинство искателей убежища - это граждане Гаити. После июльского убийства президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое унесло в августе жизни более двух тысяч человек, США распространили на выходцев с островного государства "временно защищенный статус", ограждающий их от высылки на родину в течение полутора лет.Защищенным статусом, однако, могут воспользоваться только те из них, кто постоянно находится в Соединенных Штатах с 3 августа, следует из публикации в федеральном регистре.Столкнувшись с кризисом в Дель Рио, американские власти возобновили депортационные рейсы на Гаити и собираются привлечь военных к транспортировке обитателей лагеря в другие районы Соединенных Штатов для их обработки погранично-миграционными службами.

https://ria.ru/20210918/migranty-1750642593.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/migranty-1744861896.html

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сша

гаити

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, техас, сша, гаити, джо байден