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https://ria.ru/20210921/migranty-1751069896.html
Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов - РИА Новости, 21.09.2021
Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
Губернатор Техаса Грег Эббот направил президенту США Джо Байдену письмо с призывом объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом нелегальных мигрантов РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T05:21
2021-09-21T12:07
в мире
техас
сша
гаити
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эббот направил президенту США Джо Байдену письмо с призывом объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом нелегальных мигрантов на территорию американского штата.Основанием для обращения стали события в приграничном городке Дель Рио, на окраинах которого скопились порядка 16 тысяч претендентов на убежище в США, живущих без элементарных удобств под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами.Эббот говорит, что мигранты, проникшие в США из Мексики через реку Рио-Гранде, нуждаются в пище, воде и медикаментах, которые власти штата не в состоянии им обеспечить. По его данным, население импровизированного лагеря с 15 по 18 сентября возросло с четырех до 16 тысяч человек, на которых приходится всего 64 сотрудника пограничных служб.По данным СМИ, большинство искателей убежища - это граждане Гаити. После июльского убийства президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое унесло в августе жизни более двух тысяч человек, США распространили на выходцев с островного государства "временно защищенный статус", ограждающий их от высылки на родину в течение полутора лет.Защищенным статусом, однако, могут воспользоваться только те из них, кто постоянно находится в Соединенных Штатах с 3 августа, следует из публикации в федеральном регистре.Столкнувшись с кризисом в Дель Рио, американские власти возобновили депортационные рейсы на Гаити и собираются привлечь военных к транспортировке обитателей лагеря в другие районы Соединенных Штатов для их обработки погранично-миграционными службами.
https://ria.ru/20210918/migranty-1750642593.html
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в мире, техас, сша, гаити, джо байден
05:21 21.09.2021 (обновлено: 12:07 21.09.2021)
 
Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов

Губернатор Техаса призвал Байдена объявить режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов

© REUTERS / Adrees LatifЛагерь мигрантов в городе Дель-Рио, штат Техас, США
Лагерь мигрантов в городе Дель-Рио, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© REUTERS / Adrees Latif
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эббот направил президенту США Джо Байдену письмо с призывом объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом нелегальных мигрантов на территорию американского штата.
Основанием для обращения стали события в приграничном городке Дель Рио, на окраинах которого скопились порядка 16 тысяч претендентов на убежище в США, живущих без элементарных удобств под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами.
"Я прошу издать чрезвычайную декларацию для штата Техас ввиду продолжающегося пограничного кризиса, который обрел такие масштабы и продолжительность, что 31 мая 2021 года я официально признал ситуацию бедствием", - сказано в послании.
Эббот говорит, что мигранты, проникшие в США из Мексики через реку Рио-Гранде, нуждаются в пище, воде и медикаментах, которые власти штата не в состоянии им обеспечить. По его данным, население импровизированного лагеря с 15 по 18 сентября возросло с четырех до 16 тысяч человек, на которых приходится всего 64 сотрудника пограничных служб.
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 08:43
США вывезут тысячи гаитянских мигрантов, прибывающих в Техас, сообщили СМИ
По данным СМИ, большинство искателей убежища - это граждане Гаити. После июльского убийства президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое унесло в августе жизни более двух тысяч человек, США распространили на выходцев с островного государства "временно защищенный статус", ограждающий их от высылки на родину в течение полутора лет.
Защищенным статусом, однако, могут воспользоваться только те из них, кто постоянно находится в Соединенных Штатах с 3 августа, следует из публикации в федеральном регистре.
Столкнувшись с кризисом в Дель Рио, американские власти возобновили депортационные рейсы на Гаити и собираются привлечь военных к транспортировке обитателей лагеря в другие районы Соединенных Штатов для их обработки погранично-миграционными службами.
Мигранты из Гондураса в ожидании поезда до границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 19:39В мире
Желающие попасть в США мигранты массово заражаются COVID на погранконтроле
 
В миреТехасСШАГаитиДжо Байден
 
 
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