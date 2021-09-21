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Наука
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Ученые создают универсального "нанокурьера" для медицины будущего
Ученые создают универсального "нанокурьера" для медицины будущего - РИА Новости, 21.09.2021
Ученые создают универсального "нанокурьера" для медицины будущего
Нанозонд для точечной доставки лекарств к пораженным тканям организма создали ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) в РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:00
2021-09-21T09:00
наука
москва
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
наука
здоровье
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Нанозонд для точечной доставки лекарств к пораженным тканям организма создали ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) в составе международной группы. По словам авторов, их разработка поможет создать универсальное средство адресной доставки препаратов для эффективной терапии сердечно-сосудистых болезней, рака, диабета и целого ряда других патологий. Статья опубликована в журнале Nanomaterials.Адресная доставка лекарств в определенные ткани и клетки – одно из наиболее актуальных направлений в терапии очаговых заболеваний, среди которых патологии сердца и сосудов, рак, туберкулез, диабет обоих типов и другие, рассказали ученые НИЯУ МИФИ.Данный подход можно реализовать за счет использования нанозондов – особых конструкций, способных нести на себе лекарственный препарат и специальные молекулы, позволяющие "нацелиться" на очаг патологии. Зонд должен быть малого размера, порядка десятков нанометров, и при этом обладать строго определенными физико-химическими свойствами и как можно меньшей токсичностью.Как объяснили ученые НИЯУ МИФИ, технологии создания подобных систем в мире находятся на ранних этапах разработки, поэтому ключевая задача сейчас – изучение процесса доставки лекарства. Для этого необходимо, чтобы движения зондов в организме можно было визуализировать в реальном времени, для чего применяется специальная лазерная подсветка.Всем этим условиям, по словам создателей, удовлетворяет новый сверхминиатюрный зонд, разработанный сотрудниками Лаборатории нано-биоинженерии (ЛНБИ) НИЯУ МИФИ в соавторстве с другими российскими учеными и исследователями из Франции.Новый нанозонд состоит из фотолюминесцентного нанокристалла, так называемой квантовой точки (КТ), и прикрепленных к ее поверхности молекул производных акридина – препаратов, помогающих зонду преодолеть клеточную мембрану. Преимущества этой системы перед аналогами, по словам создателей, – намного большая яркость КТ при сверхминиатюрных размерах.“Квантовые точки – флуоресцентные наноструктуры, применяемые в некоторых высокотехнологичных областях. Они способны поглощать свет в широком диапазоне, а излучать – в узком, определяемом размерами нанокристалла. То есть та или иная квантовая точка "светится" строго определенным цветом. Эти свойства делают КТ практически идеальным инструментом для сверхчувствительной регистрации биообъектов в медицине”, – рассказал заместитель заведующего Лаборатории нано-биоинженерии (ЛНБИ) НИЯУ МИФИ Павел Самохвалов.Размер нового зонда – всего около 15 нанометров, что в сотни и тысячи раз меньше клеток человека, рассказали ученые. Яркая люминесценция КТ позволяет с помощью направленного лазерного луча отслеживать движения зонда сквозь ткани организма. Специальная оболочка из полиэтиленгликоля с карбоксильными концевыми группами делает нанозонд биосовместимым: как показали эксперименты, благодаря этому он быстро накапливается в клетках в нужном объеме.В исследовании приняли участие специалисты Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина и Университета Реймс Шампань-Арденны.
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москва, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", навигатор абитуриента, университетская наука, россия, наука, здоровье, первый мгму имени сеченова
09:00 21.09.2021
 

Ученые создают универсального "нанокурьера" для медицины будущего

© Fotolia / kastoИсследования в лаборатории, архивное фото
Исследования в лаборатории, архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Fotolia / kasto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Нанозонд для точечной доставки лекарств к пораженным тканям организма создали ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) в составе международной группы. По словам авторов, их разработка поможет создать универсальное средство адресной доставки препаратов для эффективной терапии сердечно-сосудистых болезней, рака, диабета и целого ряда других патологий. Статья опубликована в журнале Nanomaterials.
Адресная доставка лекарств в определенные ткани и клетки – одно из наиболее актуальных направлений в терапии очаговых заболеваний, среди которых патологии сердца и сосудов, рак, туберкулез, диабет обоих типов и другие, рассказали ученые НИЯУ МИФИ.
Данный подход можно реализовать за счет использования нанозондов – особых конструкций, способных нести на себе лекарственный препарат и специальные молекулы, позволяющие "нацелиться" на очаг патологии. Зонд должен быть малого размера, порядка десятков нанометров, и при этом обладать строго определенными физико-химическими свойствами и как можно меньшей токсичностью.
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Как объяснили ученые НИЯУ МИФИ, технологии создания подобных систем в мире находятся на ранних этапах разработки, поэтому ключевая задача сейчас – изучение процесса доставки лекарства. Для этого необходимо, чтобы движения зондов в организме можно было визуализировать в реальном времени, для чего применяется специальная лазерная подсветка.
Всем этим условиям, по словам создателей, удовлетворяет новый сверхминиатюрный зонд, разработанный сотрудниками Лаборатории нано-биоинженерии (ЛНБИ) НИЯУ МИФИ в соавторстве с другими российскими учеными и исследователями из Франции.
Новый нанозонд состоит из фотолюминесцентного нанокристалла, так называемой квантовой точки (КТ), и прикрепленных к ее поверхности молекул производных акридина – препаратов, помогающих зонду преодолеть клеточную мембрану. Преимущества этой системы перед аналогами, по словам создателей, – намного большая яркость КТ при сверхминиатюрных размерах.
“Квантовые точки – флуоресцентные наноструктуры, применяемые в некоторых высокотехнологичных областях. Они способны поглощать свет в широком диапазоне, а излучать – в узком, определяемом размерами нанокристалла. То есть та или иная квантовая точка "светится" строго определенным цветом. Эти свойства делают КТ практически идеальным инструментом для сверхчувствительной регистрации биообъектов в медицине”, – рассказал заместитель заведующего Лаборатории нано-биоинженерии (ЛНБИ) НИЯУ МИФИ Павел Самохвалов.
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Размер нового зонда – всего около 15 нанометров, что в сотни и тысячи раз меньше клеток человека, рассказали ученые. Яркая люминесценция КТ позволяет с помощью направленного лазерного луча отслеживать движения зонда сквозь ткани организма. Специальная оболочка из полиэтиленгликоля с карбоксильными концевыми группами делает нанозонд биосовместимым: как показали эксперименты, благодаря этому он быстро накапливается в клетках в нужном объеме.

“Новый нанозонд предназначен прежде всего для экспериментальных исследований при разработке инструментов адресной доставки противораковых препаратов. Однако он также является прототипом универсального инструмента такого рода”, – объяснил Павел Самохвалов.

В исследовании приняли участие специалисты Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина и Университета Реймс Шампань-Арденны.
 
НаукаМоскваНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Навигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияНаукаЗдоровьеПервый МГМУ имени Сеченова
 
 
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