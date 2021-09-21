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https://ria.ru/20210921/mh17-1751191093.html
Родственник погибшей пассажирки рейса MH17 призвал давить на США
Родственник погибшей пассажирки рейса MH17 призвал давить на США - РИА Новости, 21.09.2021
Родственник погибшей пассажирки рейса MH17 призвал давить на США
Дядя жертвы крушения рейса MH17 Лики Гьяноттен Хенк на суде призвал оказать давление на США, чтобы получить спутниковые снимки места катастрофы малайзийского... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:13
2021-09-21T19:04
в мире
сша
нидерланды
гаага
крушение малайзийского boeing под донецком
mh17. расследование
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ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости, Анастасия Иванова. Дядя жертвы крушения рейса MH17 Лики Гьяноттен Хенк на суде призвал оказать давление на США, чтобы получить спутниковые снимки места катастрофы малайзийского Boeing.В Нидерландах возобновились слушания по делу, трансляция идет на сайте суда."На третий день после трагедии с MH17, 20 июля 2014 года, (госсекретарь США. — Прим. ред.) Джон Керри заявил, что они видели полет, видели удар, видели, как самолет исчез с радаров, поэтому нет никакой загадки в том, как это произошло. &lt;...&gt; По его словам, снимки показывают, что MH17 был сбит ЗРК "Бук", — сказал родственник погибшей.Он напомнил, что прокуратура Нидерландов несколько раз запрашивала у американских властей спутниковые снимки с места трагедии, но каждый раз запрос отклоняли."Я продолжаю надеяться, что снимки будут представлены и что на США продолжат оказывать политическое и правовое давление с целью получить эти снимки", — подчеркнул мужчина.Он также выразил надежду, что ЕСПЧ удовлетворит межгосударственную жалобу Нидерландов против России и, кроме того, рассмотрит жалобу против Украины, которая не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта.На слушаниях в июне этого года председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что США неоднократно отказывали окружному суду Гааги в получении спутниковых снимков места крушения малайзийского Boeing, поэтому выполнить этот запрос больше не представляется возможным.США проинформировали Нидерланды, что не могут предоставить никаких дополнительных данных о запуске ракеты к тому документу, который они направили еще в 2014 году. По словам судьи Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны разрешение приобщить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые передали спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос отправили США еще в 2014 году, но тогда в ответ пришел только меморандум, без снимков.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре человека — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 — граждане Нидерландов, 44 — Малайзии, 27 — Австралии, 12 индонезийцев, десять британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один — Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств ПВО, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Для расследования трагедии была сформирована Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Малайзию изначально не включили в эту группу, хотя на борту было много граждан этой страны, она присоединилась к расследованию позднее. Россия в работе группы не участвовала.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные своих радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД заявил, что обвинения в причастности России к крушению голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing.
https://ria.ru/20210526/niderlandy-1733965827.html
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в мире, сша, нидерланды, гаага, крушение малайзийского boeing под донецком, mh17. расследование
18:13 21.09.2021 (обновлено: 19:04 21.09.2021)
 
Родственник погибшей пассажирки рейса MH17 призвал давить на США

Родственник погибшей с MH17 призвал давить на США, чтобы получить снимки места крушения

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости, Анастасия Иванова. Дядя жертвы крушения рейса MH17 Лики Гьяноттен Хенк на суде призвал оказать давление на США, чтобы получить спутниковые снимки места катастрофы малайзийского Boeing.
В Нидерландах возобновились слушания по делу, трансляция идет на сайте суда.
Судьи и журналисты осматривают место реконструкции Boeing MH17 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 13:03
Судьи в Нидерландах начали осмотр места реконструкции Boeing MH17
"На третий день после трагедии с MH17, 20 июля 2014 года, (госсекретарь США. — Прим. ред.) Джон Керри заявил, что они видели полет, видели удар, видели, как самолет исчез с радаров, поэтому нет никакой загадки в том, как это произошло. <...> По его словам, снимки показывают, что MH17 был сбит ЗРК "Бук", — сказал родственник погибшей.
Он напомнил, что прокуратура Нидерландов несколько раз запрашивала у американских властей спутниковые снимки с места трагедии, но каждый раз запрос отклоняли.
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 16:58
Родственники жертв крушения MH17 выступили в суде
"Я продолжаю надеяться, что снимки будут представлены и что на США продолжат оказывать политическое и правовое давление с целью получить эти снимки", — подчеркнул мужчина.
Он также выразил надежду, что ЕСПЧ удовлетворит межгосударственную жалобу Нидерландов против России и, кроме того, рассмотрит жалобу против Украины, которая не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта.
На слушаниях в июне этого года председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что США неоднократно отказывали окружному суду Гааги в получении спутниковых снимков места крушения малайзийского Boeing, поэтому выполнить этот запрос больше не представляется возможным.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 12:21
Умер один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17, сообщил судья
США проинформировали Нидерланды, что не могут предоставить никаких дополнительных данных о запуске ракеты к тому документу, который они направили еще в 2014 году. По словам судьи Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны разрешение приобщить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые передали спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос отправили США еще в 2014 году, но тогда в ответ пришел только меморандум, без снимков.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре человека — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 13:43
Суд по MH17 приобщил к делу показания свидетелей из телепрограммы
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 — граждане Нидерландов, 44 — Малайзии, 27 — Австралии, 12 индонезийцев, десять британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один — Новой Зеландии. Все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств ПВО, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Для расследования трагедии была сформирована Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Малайзию изначально не включили в эту группу, хотя на борту было много граждан этой страны, она присоединилась к расследованию позднее. Россия в работе группы не участвовала.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 17:41
Суд в Нидерландах озвучил версию крушения рейса MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные своих радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД заявил, что обвинения в причастности России к крушению голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 12:43
В Кремле прокомментировали суд по делу MH17
 
В миреСШАНидерландыГаагаКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомMH17. Расследование
 
 
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