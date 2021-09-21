https://ria.ru/20210921/metally-1751215425.html

Силуанов объяснил, кого коснется повышение НДПИ

Силуанов объяснил, кого коснется повышение НДПИ - РИА Новости, 21.09.2021

Силуанов объяснил, кого коснется повышение НДПИ

Бюджет России должен начать дополнительно получать около 160 миллиардов рублей в год за счет повышения налоговой нагрузки на производителей металлов, угля и... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T22:07

2021-09-21T22:07

2021-09-21T22:49

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Бюджет России должен начать дополнительно получать около 160 миллиардов рублей в год за счет повышения налоговой нагрузки на производителей металлов, угля и удобрений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.Такие параметры Минфин заложил в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы.Основную часть допдоходов ведомство ожидает получить за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых.В последние недели прошли несколько совещаний с представителями металлургов и производителей удобрений по повышению налогов. Кроме увеличения ставки НДПИ власти планируют ввести коэффициент к налогу на прибыль, стимулирующий инвестиции.Как пояснил Силуанов, цель этих решений — изъять часть допдоходов, которые бизнес получил за счет благоприятной конъюнктуры мирового рынка, и стимулировать его инвестировать больше прибыли внутри страны.При этом министр признал, что окончательного решения о формуле налога еще нет. Сейчас власти склоняются к тому, чтобы ввести плоскую ставку, но дискуссия о том, при какой цене будет действовать эта ставка, продолжается."Мы предлагаем медианную цену за последние пять лет, коллеги-предприниматели говорят: давайте сегодняшний уровень цен на металлы. Мы не исключаем того, что на этой неделе мы договоримся о неких параметрах этого налога, последние штрихи сможем ко второму чтению внести", — заключил Силуанов.

https://ria.ru/20210605/belousov-1735808845.html

https://ria.ru/20210604/mordashov-1735595561.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, цены на нефть, россия