Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/merkel-1751186294.html
Меркель рассказала, чем будет заниматься после сложения полномочий
Меркель рассказала, чем будет заниматься после сложения полномочий - РИА Новости, 21.09.2021
Меркель рассказала, чем будет заниматься после сложения полномочий
Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла информацию о своем переезде в Гамбург после сложения полномочий, об этом глава правительства заявила во вторник на Рюгене. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:51
2021-09-21T17:51
в мире
берлин (город)
германия
гамбург (город)
ангела меркель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741483665_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_573988c112c8f65bbd2c68d5ee490cdb.jpg
ШТРАЛЬЗУНД, 21 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла информацию о своем переезде в Гамбург после сложения полномочий, об этом глава правительства заявила во вторник на Рюгене.Вечером в регионе, в городе Штральзунд пройдет один из последних крупных митингов нынешней избирательной кампании в Германии при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, который претендует на кресло главы правительства по итогам выборов в бундестаг ФРГ 26 сентября. Для Меркель местный избирательный округ номер 15 "Передняя Померания-Рюген/Передняя Померания-Грайфсвальд" имеет особое значение. C 1990 года она восемь раз выигрывала здесь прямой мандат на выборах в бундестаг ФРГ.Ранее Меркель объявила о том, что намерена покинуть политику после выборов в бундестаг в 2021 года. По итогам выборов в бундестаг 26 сентября будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер."Я также не переезжаю в Гамбург, о чем иногда говорится", - заявила уроженка Гамбурга Меркель своим бывшим избирателям, добавив, что останется проживать в Берлине и Укермарке - там у семьи канцлера есть, соответственно, квартира и загородный дом, - "оттуда не так далеко ехать до моего бывшего избирательного округа".Меркель добавила, что ей "не хватает Балтийского моря".
https://ria.ru/20210921/nakazanie-1751147281.html
https://ria.ru/20210919/merkel-1750759977.html
берлин (город)
германия
гамбург (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741483665_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4683197c4a0f9fb0af172205434a06e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, берлин (город), германия, гамбург (город), ангела меркель
17:51 21.09.2021
 
Меркель рассказала, чем будет заниматься после сложения полномочий

Меркель останется проживать в Берлине и Укермарке после сложения полномочий

© AP Photo / Susan WalshКанцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ШТРАЛЬЗУНД, 21 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла информацию о своем переезде в Гамбург после сложения полномочий, об этом глава правительства заявила во вторник на Рюгене.
Вечером в регионе, в городе Штральзунд пройдет один из последних крупных митингов нынешней избирательной кампании в Германии при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, который претендует на кресло главы правительства по итогам выборов в бундестаг ФРГ 26 сентября. Для Меркель местный избирательный округ номер 15 "Передняя Померания-Рюген/Передняя Померания-Грайфсвальд" имеет особое значение. C 1990 года она восемь раз выигрывала здесь прямой мандат на выборах в бундестаг ФРГ.
Канцлер Германии Ангела Меркель спускается по трапу самолета - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 15:14
В США назвали "прощальный подарок" Путина для Меркель наказанием
Ранее Меркель объявила о том, что намерена покинуть политику после выборов в бундестаг в 2021 года. По итогам выборов в бундестаг 26 сентября будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер.
"Я также не переезжаю в Гамбург, о чем иногда говорится", - заявила уроженка Гамбурга Меркель своим бывшим избирателям, добавив, что останется проживать в Берлине и Укермарке - там у семьи канцлера есть, соответственно, квартира и загородный дом, - "оттуда не так далеко ехать до моего бывшего избирательного округа".
Меркель добавила, что ей "не хватает Балтийского моря".
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 11:09
Меркель стала прототипом для плюшевого мишки, сообщили СМИ
 
В миреБерлин (город)ГерманияГамбург (город)Ангела Меркель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29Мясников назвал четыре предвестника инсульта
05:16В МВД Якутии прокомментировали инцидент со страйкбольным пистолетом у школы
05:12Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил женщину
05:10В США назвали Россию главной военной угрозой
05:07Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной
05:04Глава минздрава Бразилии, прибывший в ООН, заболел COVID-19
04:15Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства
04:15Пушков назвал условие для "войны" между Россией и Евросоюзом
04:10"Единая Россия" победила на выборах на Сахалине
03:45Россияне смогут бесплатно отправить в космос свои имена
03:45Эсеры набрали на выборах в Госдуму в Приамурье меньше, чем "Новые люди"
03:37В России создают умный автомат
03:29Джонсон и Байден согласовали подход по России и Китаю
03:24Студент, которого приняли за стрелявшего в Перми, рассказал о нападении
03:24Зеленского поймали на лжи фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
03:15Названы характеристики стран, где могут признать биткоин
03:08В России может появиться новый дорожный знак
03:05Профессор, читавший лекцию во время стрельбы в вузе, объяснил свои действия
03:00Ученые предложили систему оценки качества воздуха
03:00Юрист рассказал, кому могут запретить пользоваться туалетами в кафе
Лента новостейМолния