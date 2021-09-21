Меркель рассказала, чем будет заниматься после сложения полномочий
Меркель останется проживать в Берлине и Укермарке после сложения полномочий
© AP Photo / Susan WalshКанцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
© AP Photo / Susan Walsh
ШТРАЛЬЗУНД, 21 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла информацию о своем переезде в Гамбург после сложения полномочий, об этом глава правительства заявила во вторник на Рюгене.
Вечером в регионе, в городе Штральзунд пройдет один из последних крупных митингов нынешней избирательной кампании в Германии при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, который претендует на кресло главы правительства по итогам выборов в бундестаг ФРГ 26 сентября. Для Меркель местный избирательный округ номер 15 "Передняя Померания-Рюген/Передняя Померания-Грайфсвальд" имеет особое значение. C 1990 года она восемь раз выигрывала здесь прямой мандат на выборах в бундестаг ФРГ.
Ранее Меркель объявила о том, что намерена покинуть политику после выборов в бундестаг в 2021 года. По итогам выборов в бундестаг 26 сентября будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер.
"Я также не переезжаю в Гамбург, о чем иногда говорится", - заявила уроженка Гамбурга Меркель своим бывшим избирателям, добавив, что останется проживать в Берлине и Укермарке - там у семьи канцлера есть, соответственно, квартира и загородный дом, - "оттуда не так далеко ехать до моего бывшего избирательного округа".
Меркель добавила, что ей "не хватает Балтийского моря".
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