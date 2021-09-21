https://ria.ru/20210921/merkel-1751186294.html

Меркель рассказала, чем будет заниматься после сложения полномочий

Меркель рассказала, чем будет заниматься после сложения полномочий - РИА Новости, 21.09.2021

Меркель рассказала, чем будет заниматься после сложения полномочий

Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла информацию о своем переезде в Гамбург после сложения полномочий, об этом глава правительства заявила во вторник на Рюгене. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:51

2021-09-21T17:51

2021-09-21T17:51

в мире

берлин (город)

германия

гамбург (город)

ангела меркель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741483665_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_573988c112c8f65bbd2c68d5ee490cdb.jpg

ШТРАЛЬЗУНД, 21 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла информацию о своем переезде в Гамбург после сложения полномочий, об этом глава правительства заявила во вторник на Рюгене.Вечером в регионе, в городе Штральзунд пройдет один из последних крупных митингов нынешней избирательной кампании в Германии при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, который претендует на кресло главы правительства по итогам выборов в бундестаг ФРГ 26 сентября. Для Меркель местный избирательный округ номер 15 "Передняя Померания-Рюген/Передняя Померания-Грайфсвальд" имеет особое значение. C 1990 года она восемь раз выигрывала здесь прямой мандат на выборах в бундестаг ФРГ.Ранее Меркель объявила о том, что намерена покинуть политику после выборов в бундестаг в 2021 года. По итогам выборов в бундестаг 26 сентября будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер."Я также не переезжаю в Гамбург, о чем иногда говорится", - заявила уроженка Гамбурга Меркель своим бывшим избирателям, добавив, что останется проживать в Берлине и Укермарке - там у семьи канцлера есть, соответственно, квартира и загородный дом, - "оттуда не так далеко ехать до моего бывшего избирательного округа".Меркель добавила, что ей "не хватает Балтийского моря".

https://ria.ru/20210921/nakazanie-1751147281.html

https://ria.ru/20210919/merkel-1750759977.html

берлин (город)

германия

гамбург (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), германия, гамбург (город), ангела меркель