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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210921/mcgregor-1751002108.html
Юэн Макгрегор рассказал о том, как шли съемки сериала "Оби-Ван Кеноби"
Юэн Макгрегор рассказал о том, как шли съемки сериала "Оби-Ван Кеноби" - РИА Новости, 21.09.2021
Юэн Макгрегор рассказал о том, как шли съемки сериала "Оби-Ван Кеноби"
Юэн Макгрегор рассказал, как снимался сериал "Оби-Ван Кеноби", сообщает Deadline. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T03:42
2021-09-21T03:48
культура
юэн макгрегор
новости культуры
кино и сериалы
дарт вейдер ("звездные войны")
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Юэн Макгрегор рассказал, как снимался сериал "Оби-Ван Кеноби", сообщает Deadline.По его словам, съемки уже завершены. "Мне очень понравилось сотрудничать с режиссером Деборой Чоу. Я думаю наш проект вас не разочарует. Мы использовали очень крутую новую технологию", — заявил актер.Макгрегор исполняет главную роль — он играет джедая Оби-Вана Кеноби. Актер воплощал его образ в Эпизодах I—III "Звездных воин". Также голос артиста прозвучал в седьмом фильме. Его персонаж — учитель Энакина Скайуокера, ставшего Дартом Вейдером и вернувшегося на Светлую сторону Силы только перед смертью. Кроме Макгрегора, в проекте снимались Хейден Кристенсен, Джоэл Эджертон, Бонни Писс, Майя Эрксин, Руперт Френд, Мозес Инграм, Кумэйл Нанджиани и другие. Сюжет нового сериала о вселенной "Звездных войн" пока держится в секрете. Проект выйдет в 2022 году.
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юэн макгрегор, новости культуры, кино и сериалы, дарт вейдер ("звездные войны")
03:42 21.09.2021 (обновлено: 03:48 21.09.2021)
 

Юэн Макгрегор рассказал о том, как шли съемки сериала "Оби-Ван Кеноби"

© Lucasfilm Ltd. (2005)Кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 3 — Месть Ситхов"
Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 3 — Месть Ситхов
© Lucasfilm Ltd. (2005)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Юэн Макгрегор рассказал, как снимался сериал "Оби-Ван Кеноби", сообщает Deadline.
По его словам, съемки уже завершены.
"Мне очень понравилось сотрудничать с режиссером Деборой Чоу. Я думаю наш проект вас не разочарует. Мы использовали очень крутую новую технологию", — заявил актер.
Макгрегор исполняет главную роль — он играет джедая Оби-Вана Кеноби. Актер воплощал его образ в Эпизодах I—III "Звездных воин". Также голос артиста прозвучал в седьмом фильме. Его персонаж — учитель Энакина Скайуокера, ставшего Дартом Вейдером и вернувшегося на Светлую сторону Силы только перед смертью.
Кроме Макгрегора, в проекте снимались Хейден Кристенсен, Джоэл Эджертон, Бонни Писс, Майя Эрксин, Руперт Френд, Мозес Инграм, Кумэйл Нанджиани и другие.
Сюжет нового сериала о вселенной "Звездных войн" пока держится в секрете. Проект выйдет в 2022 году.
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