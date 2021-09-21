https://ria.ru/20210921/mcgregor-1751002108.html

Юэн Макгрегор рассказал о том, как шли съемки сериала "Оби-Ван Кеноби"

Юэн Макгрегор рассказал о том, как шли съемки сериала "Оби-Ван Кеноби" - РИА Новости, 21.09.2021

Юэн Макгрегор рассказал о том, как шли съемки сериала "Оби-Ван Кеноби"

Юэн Макгрегор рассказал, как снимался сериал "Оби-Ван Кеноби", сообщает Deadline. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T03:42

2021-09-21T03:42

2021-09-21T03:48

культура

юэн макгрегор

новости культуры

кино и сериалы

дарт вейдер ("звездные войны")

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603417364_582:0:4223:2048_1920x0_80_0_0_bb4219b7b945c0acc96ce4997d1f61c1.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Юэн Макгрегор рассказал, как снимался сериал "Оби-Ван Кеноби", сообщает Deadline.По его словам, съемки уже завершены. "Мне очень понравилось сотрудничать с режиссером Деборой Чоу. Я думаю наш проект вас не разочарует. Мы использовали очень крутую новую технологию", — заявил актер.Макгрегор исполняет главную роль — он играет джедая Оби-Вана Кеноби. Актер воплощал его образ в Эпизодах I—III "Звездных воин". Также голос артиста прозвучал в седьмом фильме. Его персонаж — учитель Энакина Скайуокера, ставшего Дартом Вейдером и вернувшегося на Светлую сторону Силы только перед смертью. Кроме Макгрегора, в проекте снимались Хейден Кристенсен, Джоэл Эджертон, Бонни Писс, Майя Эрксин, Руперт Френд, Мозес Инграм, Кумэйл Нанджиани и другие. Сюжет нового сериала о вселенной "Звездных войн" пока держится в секрете. Проект выйдет в 2022 году.

https://ria.ru/20210901/film-1748038669.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юэн макгрегор, новости культуры, кино и сериалы, дарт вейдер ("звездные войны")