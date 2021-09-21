https://ria.ru/20210921/mayami-1751091540.html
В аэропорту Майами искать заболевших коронавирусом пассажиров будут собаки
В аэропорту Майами искать заболевших коронавирусом пассажиров будут собаки - РИА Новости, 21.09.2021
В аэропорту Майами искать заболевших коронавирусом пассажиров будут собаки
В Майами объявили о старте программы по применению специально обученных собак для выявления заболевших коронавирусом в международном аэропорту курорта, сообщает РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:41
2021-09-21T11:41
2021-09-21T11:41
туризм
аэропорт
флорида
новости - туризм
пассажиры
туристы
собаки
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745995783_0:15:998:576_1920x0_80_0_0_a6fbefc0a2a6110e811fbcb8d74f6b11.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Майами объявили о старте программы по применению специально обученных собак для выявления заболевших коронавирусом в международном аэропорту курорта, сообщает "Турпром".По словам инициаторов проекта, четвероногие служащие прекрасно справятся с этим заданием. На тренировках они показали от 96 до 99 процентов точности при обнаружении COVID-19.Для тестовой 30-дневной программы, разработанной Глобальным центром судебной экспертизы и правосудия при Международном университете Флориды, были подготовлены две овчарки — бельгийская малинуа и голландская.Они будут проверять поток на контрольно-пропускном пункте. Потенциально заболевших пассажиров сотрудники отправят на экспресс-тест.
https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html
флорида
майами
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745995783_65:0:852:590_1920x0_80_0_0_9b2ce9b4db593e3c7c90548a7cac09ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэропорт, флорида, новости - туризм, пассажиры, туристы, собаки, коронавирус covid-19, безопасность, майами