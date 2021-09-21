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Туризм
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В аэропорту Майами искать заболевших коронавирусом пассажиров будут собаки
В аэропорту Майами искать заболевших коронавирусом пассажиров будут собаки - РИА Новости, 21.09.2021
В аэропорту Майами искать заболевших коронавирусом пассажиров будут собаки
В Майами объявили о старте программы по применению специально обученных собак для выявления заболевших коронавирусом в международном аэропорту курорта, сообщает РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:41
2021-09-21T11:41
туризм
аэропорт
флорида
новости - туризм
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собаки
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Майами объявили о старте программы по применению специально обученных собак для выявления заболевших коронавирусом в международном аэропорту курорта, сообщает "Турпром".По словам инициаторов проекта, четвероногие служащие прекрасно справятся с этим заданием. На тренировках они показали от 96 до 99 процентов точности при обнаружении COVID-19.Для тестовой 30-дневной программы, разработанной Глобальным центром судебной экспертизы и правосудия при Международном университете Флориды, были подготовлены две овчарки — бельгийская малинуа и голландская.Они будут проверять поток на контрольно-пропускном пункте. Потенциально заболевших пассажиров сотрудники отправят на экспресс-тест.
https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html
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аэропорт, флорида, новости - туризм, пассажиры, туристы, собаки, коронавирус covid-19, безопасность, майами
11:41 21.09.2021
 

В аэропорту Майами искать заболевших коронавирусом пассажиров будут собаки

© РИА Новости / Сергей СтарцевСлужебная собака из России впервые удостоена в Италии премии "Собачья верность"
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© РИА Новости / Сергей Старцев
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Майами объявили о старте программы по применению специально обученных собак для выявления заболевших коронавирусом в международном аэропорту курорта, сообщает "Турпром".
По словам инициаторов проекта, четвероногие служащие прекрасно справятся с этим заданием. На тренировках они показали от 96 до 99 процентов точности при обнаружении COVID-19.
Для тестовой 30-дневной программы, разработанной Глобальным центром судебной экспертизы и правосудия при Международном университете Флориды, были подготовлены две овчарки — бельгийская малинуа и голландская.
Они будут проверять поток на контрольно-пропускном пункте. Потенциально заболевших пассажиров сотрудники отправят на экспресс-тест.
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