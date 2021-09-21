https://ria.ru/20210921/malkovich-1750914875.html

Джон Малкович сыграет знаменитого дирижера

Джон Малкович сыграет знаменитого дирижера - РИА Новости, 21.09.2021

Джон Малкович сыграет знаменитого дирижера

Джон Малкович сыграет знаменитого немецкого дирижера румынского происхождения Серджу Челибидаке в биографическом фильме "Желтый галстук" ("The yellow tie"),... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T02:10

2021-09-21T02:10

2021-09-21T03:22

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Джон Малкович сыграет знаменитого немецкого дирижера румынского происхождения Серджу Челибидаке в биографическом фильме "Желтый галстук" ("The yellow tie"), сообщает Variety. Режиссер ленты — Серж Иоан Челибидаке, сын музыканта. На его счету несколько документальных проектов и драма "Октав", которая в 2017 году в Румынии стала самым успешным фильмом в прокате. Вместе Джеймсом Оливье наследник дирижера также напишет сценарий фильма. Серджу Челибидаке (1912 — 1996) родился в Румынии и подростком понял, что хочет посвятить жизнь музыке. Однако его семье такое решение не понравилось. Молодого человека выгнали из дома. Тем не менее ему удалось добиться желаемого. В 1945 он стал самым молодым дирижером Берлинского филармонического оркестра. На творчество Челибидаке оказал влияние дзен-буддизм. Дирижер также был известен тем, что отказывался делать записи выступлений. Он был уверен, что они не произведут на слушателя того же эффекта, что в зале. Кто исполнит роль дирижера в юные годы, пока неизвестно — поиск актера еще продолжается. Съемки байопика запланированы на 2022 год. Они пройдут весной или летом.

https://ria.ru/20210818/treyler-1746131422.html

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джон малкович, новости культуры, кино и сериалы, румыния, музыка