https://ria.ru/20210921/malkovich-1750914875.html
Джон Малкович сыграет знаменитого дирижера
Джон Малкович сыграет знаменитого дирижера - РИА Новости, 21.09.2021
Джон Малкович сыграет знаменитого дирижера
Джон Малкович сыграет знаменитого немецкого дирижера румынского происхождения Серджу Челибидаке в биографическом фильме "Желтый галстук" ("The yellow tie"),... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T02:10
2021-09-21T02:10
2021-09-21T03:22
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Джон Малкович сыграет знаменитого немецкого дирижера румынского происхождения Серджу Челибидаке в биографическом фильме "Желтый галстук" ("The yellow tie"), сообщает Variety. Режиссер ленты — Серж Иоан Челибидаке, сын музыканта. На его счету несколько документальных проектов и драма "Октав", которая в 2017 году в Румынии стала самым успешным фильмом в прокате. Вместе Джеймсом Оливье наследник дирижера также напишет сценарий фильма. Серджу Челибидаке (1912 — 1996) родился в Румынии и подростком понял, что хочет посвятить жизнь музыке. Однако его семье такое решение не понравилось. Молодого человека выгнали из дома. Тем не менее ему удалось добиться желаемого. В 1945 он стал самым молодым дирижером Берлинского филармонического оркестра. На творчество Челибидаке оказал влияние дзен-буддизм. Дирижер также был известен тем, что отказывался делать записи выступлений. Он был уверен, что они не произведут на слушателя того же эффекта, что в зале. Кто исполнит роль дирижера в юные годы, пока неизвестно — поиск актера еще продолжается. Съемки байопика запланированы на 2022 год. Они пройдут весной или летом.
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джон малкович, новости культуры, кино и сериалы, румыния, музыка
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Джон Малкович сыграет знаменитого немецкого дирижера румынского происхождения Серджу Челибидаке в биографическом фильме "Желтый галстук" ("The yellow tie"), сообщает
Variety.
Режиссер ленты — Серж Иоан Челибидаке, сын музыканта. На его счету несколько документальных проектов и драма "Октав", которая в 2017 году в Румынии стала самым успешным фильмом в прокате. Вместе Джеймсом Оливье наследник дирижера также напишет сценарий фильма.
Серджу Челибидаке (1912 — 1996) родился в Румынии и подростком понял, что хочет посвятить жизнь музыке. Однако его семье такое решение не понравилось. Молодого человека выгнали из дома. Тем не менее ему удалось добиться желаемого. В 1945 он стал самым молодым дирижером Берлинского филармонического оркестра.
На творчество Челибидаке оказал влияние дзен-буддизм. Дирижер также был известен тем, что отказывался делать записи выступлений. Он был уверен, что они не произведут на слушателя того же эффекта, что в зале.
"Воплотить образ Серджу Челибидаке — большая честь. Уникальный и неповторимый талант, он считается одним из величайших провидцев классической музыки прошлого века. Сыграть его в зрелом возрасте будет сложным и увлекательным путешествием", — говорит Малкович.
Кто исполнит роль дирижера в юные годы, пока неизвестно — поиск актера еще продолжается.
Съемки байопика запланированы на 2022 год. Они пройдут весной или летом.