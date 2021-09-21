https://ria.ru/20210921/makron-1751188655.html
Санитарный QR-код Макрона оказался в свободном доступе в интернете
Санитарный QR-код Макрона оказался в свободном доступе в интернете - РИА Новости, 21.09.2021
Санитарный QR-код Макрона оказался в свободном доступе в интернете
Санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона оказался в свободном доступе в интернете, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:04
2021-09-21T18:04
2021-09-21T18:04
распространение коронавируса
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франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона оказался в свободном доступе в интернете, сообщает телеканал BFMTV.По данным телеканала, любой желающий мог скачать себе присвоенный Макрону QR-код, начиная с 20 сентября.В Елисейском дворце подтвердили информацию об утечке президентского QR-кода, заявив, что речь идет о "дисциплинарном проступке". По словам помощников Макрона, некий работник здравоохранения, имеющий доступ к базе данных всех вакцинированных французов, скопировал QR-код президента, а затем случайно или умышленно оставил его в открытом доступе.Как сообщается, текущий QR-код Макрона будет дезактивирован и непригоден к дальнейшему использованию.Национальная касса страхования на случай болезни (Cnam), отвечающая за информационную систему вакцинирования, обратилась к национальной ассоциации медиков с требованием привлечь к ответственности виновных в утечке.
https://ria.ru/20210912/frantsiya-1749676540.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, эммануэль макрон, коронавирус covid-19
Санитарный QR-код Макрона оказался в свободном доступе в интернете
Санитарный QR-код президента Франции Макрона оказался в свободном доступе в интернете
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона
оказался в свободном доступе в интернете, сообщает телеканал BFMTV.
По данным телеканала, любой желающий мог скачать себе присвоенный Макрону QR-код, начиная с 20 сентября.
В Елисейском дворце подтвердили информацию об утечке президентского QR-кода, заявив, что речь идет о "дисциплинарном проступке". По словам помощников Макрона, некий работник здравоохранения, имеющий доступ к базе данных всех вакцинированных французов, скопировал QR-код президента, а затем случайно или умышленно оставил его в открытом доступе.
Как сообщается, текущий QR-код Макрона будет дезактивирован и непригоден к дальнейшему использованию.
Национальная касса страхования на случай болезни (Cnam), отвечающая за информационную систему вакцинирования, обратилась к национальной ассоциации медиков с требованием привлечь к ответственности виновных в утечке.