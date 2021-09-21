https://ria.ru/20210921/makeeva-1751196491.html

Макеева объявила о возвращении на сцену после проблем со здоровьем

Макеева объявила о возвращении на сцену после проблем со здоровьем - РИА Новости, 21.09.2021

Макеева объявила о возвращении на сцену после проблем со здоровьем

Актриса Анастасия Макеева объявила в своем Instagram о возвращении на сцену после проблем со здоровьем. Ранее она перенесла кровоизлияние в связках и несколько... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:47

2021-09-21T18:47

2021-09-21T18:47

шоубиз

анастасия макеева

знаменитости

театр

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева объявила в своем Instagram о возвращении на сцену после проблем со здоровьем. Ранее она перенесла кровоизлияние в связках и несколько нервных срывов.Звезда отметила, что приступает к работе с середины октября. Она будет играть в мюзикле "Мастер и Маргарита".Поклонники считают, что проблемы со здоровьем у Макеевой начались из-за переживаний и травли. Ради нее Роман Мальков бросил жену с четырьмя детьми.Бывшая жена Романа Светлана до сих пор продолжает судиться с ним по поводу алиментов. Конфликт рассорил всех членов семьи, в частности дочь Малькова сказала, что отец стал ей чужим.

https://ria.ru/20210905/makeeva-1748736848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия макеева, знаменитости, театр