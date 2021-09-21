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Шоубиз
https://ria.ru/20210921/makeeva-1751196491.html
Макеева объявила о возвращении на сцену после проблем со здоровьем
Макеева объявила о возвращении на сцену после проблем со здоровьем - РИА Новости, 21.09.2021
Макеева объявила о возвращении на сцену после проблем со здоровьем
Актриса Анастасия Макеева объявила в своем Instagram о возвращении на сцену после проблем со здоровьем. Ранее она перенесла кровоизлияние в связках и несколько... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:47
2021-09-21T18:47
шоубиз
анастасия макеева
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева объявила в своем Instagram о возвращении на сцену после проблем со здоровьем. Ранее она перенесла кровоизлияние в связках и несколько нервных срывов.Звезда отметила, что приступает к работе с середины октября. Она будет играть в мюзикле "Мастер и Маргарита".Поклонники считают, что проблемы со здоровьем у Макеевой начались из-за переживаний и травли. Ради нее Роман Мальков бросил жену с четырьмя детьми.Бывшая жена Романа Светлана до сих пор продолжает судиться с ним по поводу алиментов. Конфликт рассорил всех членов семьи, в частности дочь Малькова сказала, что отец стал ей чужим.
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анастасия макеева, знаменитости, театр
18:47 21.09.2021
 

Макеева объявила о возвращении на сцену после проблем со здоровьем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева объявила в своем Instagram о возвращении на сцену после проблем со здоровьем. Ранее она перенесла кровоизлияние в связках и несколько нервных срывов.
Звезда отметила, что приступает к работе с середины октября. Она будет играть в мюзикле "Мастер и Маргарита".

"P.S. Я возвращаюсь. Черная Королева", – написала в конце сообщения Анастасия.

Поклонники считают, что проблемы со здоровьем у Макеевой начались из-за переживаний и травли. Ради нее Роман Мальков бросил жену с четырьмя детьми.
Бывшая жена Романа Светлана до сих пор продолжает судиться с ним по поводу алиментов. Конфликт рассорил всех членов семьи, в частности дочь Малькова сказала, что отец стал ей чужим.
Актриса Анастасия Макеева
5 сентября, 08:27Культура
Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали в Москве
 
ШоубизАнастасия МакееваЗнаменитостиТеатр
 
 
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