https://ria.ru/20210921/makeeva-1751196491.html
Макеева объявила о возвращении на сцену после проблем со здоровьем
Макеева объявила о возвращении на сцену после проблем со здоровьем - РИА Новости, 21.09.2021
Макеева объявила о возвращении на сцену после проблем со здоровьем
Актриса Анастасия Макеева объявила в своем Instagram о возвращении на сцену после проблем со здоровьем. Ранее она перенесла кровоизлияние в связках и несколько... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:47
2021-09-21T18:47
2021-09-21T18:47
шоубиз
анастасия макеева
знаменитости
театр
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева объявила в своем Instagram о возвращении на сцену после проблем со здоровьем. Ранее она перенесла кровоизлияние в связках и несколько нервных срывов.Звезда отметила, что приступает к работе с середины октября. Она будет играть в мюзикле "Мастер и Маргарита".Поклонники считают, что проблемы со здоровьем у Макеевой начались из-за переживаний и травли. Ради нее Роман Мальков бросил жену с четырьмя детьми.Бывшая жена Романа Светлана до сих пор продолжает судиться с ним по поводу алиментов. Конфликт рассорил всех членов семьи, в частности дочь Малькова сказала, что отец стал ей чужим.
https://ria.ru/20210905/makeeva-1748736848.html
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анастасия макеева, знаменитости, театр