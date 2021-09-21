https://ria.ru/20210921/macbeth-1751178181.html

Дензел Вашингтон сыграл Макбета в фильме одного из братьев Коэнов

Дензел Вашингтон сыграл Макбета в фильме одного из братьев Коэнов - РИА Новости, 21.09.2021

Дензел Вашингтон сыграл Макбета в фильме одного из братьев Коэнов

В Сети появился трейлер драмы "Макбет" Джоэла Коэна, сообщает Collider. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T19:25

2021-09-21T19:25

2021-09-21T19:25

культура

дензел вашингтон

джоэл коэн

новости культуры

кино и сериалы

уильям шекспир

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Сети появился трейлер драмы "Макбет" Джоэла Коэна, сообщает Collider. Фильм основан на одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Главную роль в ленте исполнил Дензел Вашингтон. Он сыграл шотландского дворянина, которому ведьма предсказала, что он станет королем. Ради трона он готов пойти на все. Также в ленте снимались Фрэнсис МакДорманд, Брендан Глисон, Кори Хокинс, Мозес Инграм, Гарри Меллинг и другие. "Макбет" — первый фильм, который Джоэл Коэн снял без своего брата Итана. Их последняя совместная работа — "Баллада Бастера Скраггса". Ее премьера состоялась на Международном кинофестивале в Венеции 31 августа 2018 года. По данным Collider, в прокат картина выйдет 25 декабря, а на платформе Apple TV + появится 14 января 2022 года.

https://ria.ru/20210921/malkovich-1750914875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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дензел вашингтон, джоэл коэн, новости культуры, кино и сериалы, уильям шекспир