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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210921/macbeth-1751178181.html
Дензел Вашингтон сыграл Макбета в фильме одного из братьев Коэнов
Дензел Вашингтон сыграл Макбета в фильме одного из братьев Коэнов - РИА Новости, 21.09.2021
Дензел Вашингтон сыграл Макбета в фильме одного из братьев Коэнов
В Сети появился трейлер драмы "Макбет" Джоэла Коэна, сообщает Collider. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T19:25
2021-09-21T19:25
культура
дензел вашингтон
джоэл коэн
новости культуры
кино и сериалы
уильям шекспир
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Сети появился трейлер драмы "Макбет" Джоэла Коэна, сообщает Collider. Фильм основан на одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Главную роль в ленте исполнил Дензел Вашингтон. Он сыграл шотландского дворянина, которому ведьма предсказала, что он станет королем. Ради трона он готов пойти на все. Также в ленте снимались Фрэнсис МакДорманд, Брендан Глисон, Кори Хокинс, Мозес Инграм, Гарри Меллинг и другие. "Макбет" — первый фильм, который Джоэл Коэн снял без своего брата Итана. Их последняя совместная работа — "Баллада Бастера Скраггса". Ее премьера состоялась на Международном кинофестивале в Венеции 31 августа 2018 года. По данным Collider, в прокат картина выйдет 25 декабря, а на платформе Apple TV + появится 14 января 2022 года.
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дензел вашингтон, джоэл коэн, новости культуры, кино и сериалы, уильям шекспир
19:25 21.09.2021
 

Дензел Вашингтон сыграл Макбета в фильме одного из братьев Коэнов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Сети появился трейлер драмы "Макбет" Джоэла Коэна, сообщает Collider.
Фильм основан на одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Главную роль в ленте исполнил Дензел Вашингтон. Он сыграл шотландского дворянина, которому ведьма предсказала, что он станет королем. Ради трона он готов пойти на все.
Также в ленте снимались Фрэнсис МакДорманд, Брендан Глисон, Кори Хокинс, Мозес Инграм, Гарри Меллинг и другие.
"Макбет" — первый фильм, который Джоэл Коэн снял без своего брата Итана. Их последняя совместная работа — "Баллада Бастера Скраггса". Ее премьера состоялась на Международном кинофестивале в Венеции 31 августа 2018 года.
По данным Collider, в прокат картина выйдет 25 декабря, а на платформе Apple TV + появится 14 января 2022 года.
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КультураДензел ВашингтонДжоэл КоэнНовости культурыКино и сериалыУильям Шекспир
 
 
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