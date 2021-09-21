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Наука
https://ria.ru/20210921/luna-1751185530.html
Получены самые детальные снимки лунной поверхности
Получены самые детальные снимки лунной поверхности - РИА Новости, 21.09.2021
Получены самые детальные снимки лунной поверхности
На сайте Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) США опубликованы снимки лунного кратера Тихо с разрешением пять на пять метров. Эти самые... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:51
2021-09-21T18:21
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. На сайте Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) США опубликованы снимки лунного кратера Тихо с разрешением пять на пять метров. Эти самые детальные на сегодняшний день изображения получены с помощью радиотелескопа обсерватории Грин-Бэнк (GBT) в Западной Виргинии, оснащенного новой технологией преобразования радиолокационных сигналов в изображение.GBT, самый большой в мире полностью управляемый радиотелескоп, в конце 2020 года был оснащен новой технологией, разработанной одним из подразделений американской военно-промышленной компании Raytheon. После этого обновленный GBT вместе с телескопами комплекса VLBA (Very Long Baseline Array), расположенными на всей территории США, провел съемку нескольких участков поверхности Луны, включая кратер Тихо и места посадки кораблей НАСА программы "Аполлон".После обработки результатов наблюдений ученые получили первое самое детальное из когда-либо сделанных с Земли изображение поверхности спутника нашей планеты. Оно содержит 1,4 миллиарда пикселей, а разрешение составляет примерно пять на пять метров."Это самое крупное радиолокационное изображение с синтезированной апертурой, которое мы создали на сегодняшний день, — приводятся в пресс-релизе NRAO слова Тони Бисли (Tony Beasley), директора Национальной радиоастрономической обсерватории. — Хотя впереди еще много работы по улучшению этих снимков, мы рады поделиться этим невероятным изображением с общественностью и с нетерпением ждем возможности получить новые изображения в рамках этого проекта в ближайшем будущем".Новая технология позволяет преобразовать маломощный радиолокационный сигнал в изображение с помощью процесса, называемого радаром с синтезированной апертурой или SAR."Каждый импульс, который передается GBT, отражается от цели, в данном случае от поверхности Луны, принимается и сохраняется, — объясняет Гален Уоттс (Galen Watts), инженер GBO. — Сохраненные импульсы сравниваются друг с другом и анализируются для создания изображения. Передатчик, цель и приемники, все постоянно перемещаются, пока мы движемся в пространстве. Хотя вы можете подумать, что это затрудняет создание изображения, на самом деле это позволяет получить более важные данные".С движением связаны небольшие различия, возникающие от импульса к импульсу радара. Эти различия и используют для достижения более высокого разрешения по сравнению с тем, которое можно получить при стационарных наблюдениях."Подобные данные радара никогда раньше не регистрировали с такого расстояния, — говорит Уоттс. — Раньше это делалось на расстояниях в несколько сотен километров, но не в сотни тысяч километров, как в этом проекте, и не с таким высоким разрешением".Авторы отмечают, что еще несколько лет назад для обработки подобного массива наблюдений потребовались бы месяцы вычислений, чтобы получить хотя бы одно изображение.Исследователи надеются, что в будущем мощная радиолокационная система в сочетании с покрытием неба GBT позволит получать изображения различных объектов Солнечной системы с беспрецедентной детализацией и чувствительностью. Ожидается, что очередные детальные изображения лунной поверхности появятся уже этой осенью, так как цифровая обработка данных уже ведется.
https://ria.ru/20210920/mars-1751023261.html
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сша, наса, космос - риа наука, raytheon, луна
17:51 21.09.2021 (обновлено: 18:21 21.09.2021)
 

Получены самые детальные снимки лунной поверхности

CC BY 3.0 / NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI / Обработанное изображение лунного кратера Тихо с разрешением пять на пять метров. Изображение охватывает область размером 200 на 175 километров, вмещая практически полностью кратер Тихо диаметром 86 километров
Обработанное изображение лунного кратера Тихо с разрешением пять на пять метров. Изображение охватывает область размером 200 на 175 километров, вмещая практически полностью кратер Тихо диаметром 86 километров - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
CC BY 3.0 / NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI /
Обработанное изображение лунного кратера Тихо с разрешением пять на пять метров. Изображение охватывает область размером 200 на 175 километров, вмещая практически полностью кратер Тихо диаметром 86 километров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. На сайте Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) США опубликованы снимки лунного кратера Тихо с разрешением пять на пять метров. Эти самые детальные на сегодняшний день изображения получены с помощью радиотелескопа обсерватории Грин-Бэнк (GBT) в Западной Виргинии, оснащенного новой технологией преобразования радиолокационных сигналов в изображение.
GBT, самый большой в мире полностью управляемый радиотелескоп, в конце 2020 года был оснащен новой технологией, разработанной одним из подразделений американской военно-промышленной компании Raytheon. После этого обновленный GBT вместе с телескопами комплекса VLBA (Very Long Baseline Array), расположенными на всей территории США, провел съемку нескольких участков поверхности Луны, включая кратер Тихо и места посадки кораблей НАСА программы "Аполлон".
После обработки результатов наблюдений ученые получили первое самое детальное из когда-либо сделанных с Земли изображение поверхности спутника нашей планеты. Оно содержит 1,4 миллиарда пикселей, а разрешение составляет примерно пять на пять метров.
"Это самое крупное радиолокационное изображение с синтезированной апертурой, которое мы создали на сегодняшний день, — приводятся в пресс-релизе NRAO слова Тони Бисли (Tony Beasley), директора Национальной радиоастрономической обсерватории. — Хотя впереди еще много работы по улучшению этих снимков, мы рады поделиться этим невероятным изображением с общественностью и с нетерпением ждем возможности получить новые изображения в рамках этого проекта в ближайшем будущем".
Новая технология позволяет преобразовать маломощный радиолокационный сигнал в изображение с помощью процесса, называемого радаром с синтезированной апертурой или SAR.
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"Каждый импульс, который передается GBT, отражается от цели, в данном случае от поверхности Луны, принимается и сохраняется, — объясняет Гален Уоттс (Galen Watts), инженер GBO. — Сохраненные импульсы сравниваются друг с другом и анализируются для создания изображения. Передатчик, цель и приемники, все постоянно перемещаются, пока мы движемся в пространстве. Хотя вы можете подумать, что это затрудняет создание изображения, на самом деле это позволяет получить более важные данные".
С движением связаны небольшие различия, возникающие от импульса к импульсу радара. Эти различия и используют для достижения более высокого разрешения по сравнению с тем, которое можно получить при стационарных наблюдениях.
"Подобные данные радара никогда раньше не регистрировали с такого расстояния, — говорит Уоттс. — Раньше это делалось на расстояниях в несколько сотен километров, но не в сотни тысяч километров, как в этом проекте, и не с таким высоким разрешением".
Авторы отмечают, что еще несколько лет назад для обработки подобного массива наблюдений потребовались бы месяцы вычислений, чтобы получить хотя бы одно изображение.
Исследователи надеются, что в будущем мощная радиолокационная система в сочетании с покрытием неба GBT позволит получать изображения различных объектов Солнечной системы с беспрецедентной детализацией и чувствительностью. Ожидается, что очередные детальные изображения лунной поверхности появятся уже этой осенью, так как цифровая обработка данных уже ведется.
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