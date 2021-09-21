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ГК ВТБ Лизинг передал Яндекс.Драйв в лизинг более 200 автомобилей
ГК ВТБ Лизинг передал Яндекс.Драйв в лизинг более 200 автомобилей - РИА Новости, 21.09.2021
ГК ВТБ Лизинг передал Яндекс.Драйв в лизинг более 200 автомобилей
ГК ВТБ Лизинг передал партию из 244 автомобилей компании Яндекс.Драйву. Машины поставлены на условиях операционного лизинга сроком на четыре года в рамках... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:54
2021-09-21T14:54
втб
втб лизинг
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новость. ГК ВТБ Лизинг передал партию из 244 автомобилей компании Яндекс.Драйву. Машины поставлены на условиях операционного лизинга сроком на четыре года в рамках обновления и пополнения парка компании, говорится в пресс-релизе ВТБ Лизинг.Новые автомобили Ford Transit будут использоваться для доставки заказов маркетплейса Яндекс.Маркет на территории России. При заключении сделки использовался нестандартный договор операционного лизинга с индивидуальными условиями. Также договор предусматривает получение субсидии по программе льготного лизинга колесной техники Минпромторга РФ.Сделка стала первым шагом в реализации стратегического соглашения, подписанного ВТБ Лизинг и Яндекс.Драйв в июне этого года в рамках ПМЭФ-2021. Стороны договорились расширять взаимодействие в области финансирования новых транспортных средств для осуществления грузовых перевозок на территории России. Ранее, в ноябре 2019 г. на площадке форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!" ВТБ Лизинг и Яндекс.Такси подписали соглашение, в рамках которого лизинговая компания предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнёров сервиса.
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втб, втб лизинг, яндекс, россия
14:54 21.09.2021
 

ГК ВТБ Лизинг передал Яндекс.Драйв в лизинг более 200 автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новость. ГК ВТБ Лизинг передал партию из 244 автомобилей компании Яндекс.Драйву. Машины поставлены на условиях операционного лизинга сроком на четыре года в рамках обновления и пополнения парка компании, говорится в пресс-релизе ВТБ Лизинг.
Новые автомобили Ford Transit будут использоваться для доставки заказов маркетплейса Яндекс.Маркет на территории России. При заключении сделки использовался нестандартный договор операционного лизинга с индивидуальными условиями. Также договор предусматривает получение субсидии по программе льготного лизинга колесной техники Минпромторга РФ.
"Мы рады перейти к практической реализации достигнутых на полях Петербургского форума договоренностей с компанией Яндекс. Расширяя перечень направлений взаимодействия с нашим стратегическим партнером, мы пополнили парк Драйва партией новых грузовых автомобилей на выгодных условиях. ВТБ Лизинг активно развивает сегмент автомобильных продаж, уделяя отдельное внимание сотрудничеству с таксопарками, каршеринговыми компаниями, а также курьерскими службами. Мы всегда стараемся гибко подходить к потребностям бизнеса наших клиентов и предлагать привлекательные условия финансирования их инвестиционных проектов. Сейчас мы уже обсуждаем с Драйвом новые сделки, которые помогут нашим партнерам продолжить расширять и модернизировать автопарк компании", - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер, слова которого приводятся в сообщении.
Сделка стала первым шагом в реализации стратегического соглашения, подписанного ВТБ Лизинг и Яндекс.Драйв в июне этого года в рамках ПМЭФ-2021. Стороны договорились расширять взаимодействие в области финансирования новых транспортных средств для осуществления грузовых перевозок на территории России. Ранее, в ноябре 2019 г. на площадке форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!" ВТБ Лизинг и Яндекс.Такси подписали соглашение, в рамках которого лизинговая компания предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнёров сервиса.
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