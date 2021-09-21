https://ria.ru/20210921/lizing-1751142509.html

ГК ВТБ Лизинг передал Яндекс.Драйв в лизинг более 200 автомобилей

ГК ВТБ Лизинг передал Яндекс.Драйв в лизинг более 200 автомобилей - РИА Новости, 21.09.2021

ГК ВТБ Лизинг передал Яндекс.Драйв в лизинг более 200 автомобилей

ГК ВТБ Лизинг передал партию из 244 автомобилей компании Яндекс.Драйву. Машины поставлены на условиях операционного лизинга сроком на четыре года в рамках... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T14:54

2021-09-21T14:54

2021-09-21T14:54

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втб лизинг

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новость. ГК ВТБ Лизинг передал партию из 244 автомобилей компании Яндекс.Драйву. Машины поставлены на условиях операционного лизинга сроком на четыре года в рамках обновления и пополнения парка компании, говорится в пресс-релизе ВТБ Лизинг.Новые автомобили Ford Transit будут использоваться для доставки заказов маркетплейса Яндекс.Маркет на территории России. При заключении сделки использовался нестандартный договор операционного лизинга с индивидуальными условиями. Также договор предусматривает получение субсидии по программе льготного лизинга колесной техники Минпромторга РФ.Сделка стала первым шагом в реализации стратегического соглашения, подписанного ВТБ Лизинг и Яндекс.Драйв в июне этого года в рамках ПМЭФ-2021. Стороны договорились расширять взаимодействие в области финансирования новых транспортных средств для осуществления грузовых перевозок на территории России. Ранее, в ноябре 2019 г. на площадке форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!" ВТБ Лизинг и Яндекс.Такси подписали соглашение, в рамках которого лизинговая компания предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнёров сервиса.

https://ria.ru/20210702/lizing-1739657012.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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