https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751131202.html

Посольство назвало решение ЕСПЧ по делу Литвиненко политизированным

Посольство назвало решение ЕСПЧ по делу Литвиненко политизированным - РИА Новости, 21.09.2021

Посольство назвало решение ЕСПЧ по делу Литвиненко политизированным

Процедура рассмотрения ЕСПЧ дела об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко "от начала и до конца" политизирована, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:59

2021-09-21T13:59

2021-09-21T14:12

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ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости. Процедура рассмотрения ЕСПЧ дела об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко "от начала и до конца" политизирована, заявили РИА Новости в посольстве России в Великобритании.Ранее ЕСПЧ назвал Россию "ответственной" за смерть Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда, говорится в постановлении суда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника."Сегодняшнее постановление ЕСПЧ по делу А.В. Литвиненко будет внимательно изучено российской стороной. Вместе с тем даже поверхностное ознакомление с решением свидетельствует о том, что в его основу были положены результаты "британского публичного" расследования". Российские оценки этой непрозрачной, несостязательной и от начала до конца политизированной процедуры хорошо известны", - заявили в российском посольстве.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что история Литвиненко нужна Западу только для формирования общественного мнения в нужном для него ключе.

https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751129443.html

https://ria.ru/20210921/otvetstvennost-1751117430.html

https://ria.ru/20210314/zapad-1601158170.html

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в мире, лондон, александр литвиненко (подполковник), россия, москва, юрий чайка, борис березовский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, мвд великобритании