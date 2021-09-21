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https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751131202.html
Посольство назвало решение ЕСПЧ по делу Литвиненко политизированным
Посольство назвало решение ЕСПЧ по делу Литвиненко политизированным - РИА Новости, 21.09.2021
Посольство назвало решение ЕСПЧ по делу Литвиненко политизированным
Процедура рассмотрения ЕСПЧ дела об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко "от начала и до конца" политизирована, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:59
2021-09-21T14:12
в мире
лондон
александр литвиненко (подполковник)
россия
москва
юрий чайка
борис березовский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости. Процедура рассмотрения ЕСПЧ дела об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко "от начала и до конца" политизирована, заявили РИА Новости в посольстве России в Великобритании.Ранее ЕСПЧ назвал Россию "ответственной" за смерть Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда, говорится в постановлении суда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника."Сегодняшнее постановление ЕСПЧ по делу А.В. Литвиненко будет внимательно изучено российской стороной. Вместе с тем даже поверхностное ознакомление с решением свидетельствует о том, что в его основу были положены результаты "британского публичного" расследования". Российские оценки этой непрозрачной, несостязательной и от начала до конца политизированной процедуры хорошо известны", - заявили в российском посольстве.Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что история Литвиненко нужна Западу только для формирования общественного мнения в нужном для него ключе.
https://ria.ru/20210921/litvinenko-1751129443.html
https://ria.ru/20210921/otvetstvennost-1751117430.html
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в мире, лондон, александр литвиненко (подполковник), россия, москва, юрий чайка, борис березовский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, мвд великобритании
13:59 21.09.2021 (обновлено: 14:12 21.09.2021)
 
Посольство назвало решение ЕСПЧ по делу Литвиненко политизированным

Посольство России в Британии назвало решение ЕСПЧ по делу Литвиненко политизированным

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости. Процедура рассмотрения ЕСПЧ дела об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко "от начала и до конца" политизирована, заявили РИА Новости в посольстве России в Великобритании.
Ранее ЕСПЧ назвал Россию "ответственной" за смерть Литвиненко, заявив, что в РФ не провели эффективного внутреннего расследования его убийства, и присудил 100 тысяч евро его вдове в качестве компенсации морального вреда, говорится в постановлении суда. В Москве неоднократно отвергали причастность к смерти беглого подполковника.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 13:50
Луговой оценил решение ЕСПЧ об ответственности России за смерть Литвиненко
"Сегодняшнее постановление ЕСПЧ по делу А.В. Литвиненко будет внимательно изучено российской стороной. Вместе с тем даже поверхностное ознакомление с решением свидетельствует о том, что в его основу были положены результаты "британского публичного" расследования". Российские оценки этой непрозрачной, несостязательной и от начала до конца политизированной процедуры хорошо известны", - заявили в российском посольстве.
Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 12:44
В Кремле ответили на заявление ЕСПЧ об ответственности за смерть Литвиненко
В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко России британские власти так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора РФ Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский "играл ключевую роль в этой провокации", "действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью".
Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, и следы вещества обнаружены в офисе Березовского.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что история Литвиненко нужна Западу только для формирования общественного мнения в нужном для него ключе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 17:02
Захарова рассказала, зачем Западу нужны истории о Навальном и Литвиненко
 
В миреЛондонАлександр Литвиненко (подполковник)РоссияМоскваЮрий ЧайкаБорис БерезовскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФМВД Великобритании
 
 
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