https://ria.ru/20210921/kurorty-1751064555.html

Россия увеличивает число рейсов на курорты Египта

Россия увеличивает число рейсов на курорты Египта - РИА Новости, 21.09.2021

Россия увеличивает число рейсов на курорты Египта

Россия с 21 сентября увеличивает число регулярных рейсов на курорты Египта. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T00:43

2021-09-21T00:43

2021-09-21T10:38

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия с 21 сентября увеличивает число регулярных рейсов на курорты Египта.Со вторника на взаимной основе увеличивается количество регулярных рейсов Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом маршруте. Также увеличивается число полетов из пунктов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - с одного до трех рейсов в неделю на каждом маршруте.Кроме того, с 21 сентября возобновляются полеты в Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.С 9 августа РФ после оценки эпидемиологической ситуации на курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновила авиасообщение с ними, а с 27 августа увеличила количество рейсов.

https://ria.ru/20210921/belorussiya-1751064147.html

https://ria.ru/20210921/aviasoobschenie-1751063449.html

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магадан

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