https://ria.ru/20210921/kupol-1751018360.html

"Сможете сбивать русские ракеты". Чем США хотят вооружить Украину

"Сможете сбивать русские ракеты". Чем США хотят вооружить Украину - РИА Новости, 21.09.2021

"Сможете сбивать русские ракеты". Чем США хотят вооружить Украину

Американцы собираются усилить ПВО Украины израильским вооружением. Как сообщает издание Politico, конгрессмены предложили предоставить Киеву тактические системы РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T08:00

2021-09-21T08:00

2021-09-21T09:37

безопасность

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

майкл кофман

андрей ермак

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы собираются усилить ПВО Украины израильским вооружением. Как сообщает издание Politico, конгрессмены предложили предоставить Киеву тактические системы "Железный купол". Соответствующую поправку могут внести в законопроект об обороне на 2022-й. Официально Белый дом это пока не подтвердил. Однако не секрет, что украинские власти давно выпрашивают у западных покровителей современные зенитно-ракетные комплексы для "противодействия российской агрессии". О перспективах этой инициативы — в материале РИА Новости.Бесполезная покупкаОжидается, что поставки средств ПВО Украине будут финансироваться отдельно и не войдут в пакет военной помощи на 275 миллионов долларов, одобренный конгрессом в марте. Журналисты утверждают, что Вашингтон передаст Киеву два ракетных комплекса "Железный купол", которые Пентагон купил у Израиля в 2019-м. Их не удалось интегрировать в новую систему армейского командования и управления из-за несочетаемого программного обеспечения.Желание конгрессменов спихнуть куда-нибудь на сторону дорогостоящую игрушку вполне понятно. Зачем тратиться на обслуживание бесполезного ЗРК, если можно переложить расходы на других? К тому же практика передачи Киеву бывших в употреблении вооружений давно отработана. В частности, Украина получила два списанных патрульных катера проекта Island, а также несколько десятков бронеавтомобилей "Хамви"."Обе партии сходятся во мнении, что Украине необходимо помочь создать современную и эффективную систему противовоздушной обороны, — сообщил источник Politico. — Мы можем и должны сделать больше. Конечно, это обострит отношения Украины и НАТО с Москвой, где наверняка воспримут "Железный купол" как угрозу. Однако мы должны повысить обороноспособность союзника. Впрочем, пока ничего не решено. Соответствующую поправку конгрессу лишь предстоит рассмотреть".Возможность предоставления Киеву ЗРК "Железный купол" прокомментировали в российском МИД. Замминистра Андрей Руденко сказал журналистам, что "накачивание Украиной военных мускулов, тем более получение такой массированной поддержки со стороны не способствует мирному решению конфликта на юго-востоке страны". Впрочем, даже если конгрессмены примут решение в пользу Киева, вряд ли ВСУ потянут эксплуатацию израильских комплексов, поскольку это очень дорогое оружие."Золотой" комплексТактическую систему ПВО/ПРО "Железный купол" разработали в нулевые для защиты от ракет с дальностью полета от четырех до 70 километров. Многоцелевая РЛС определяет траекторию полета цели, потом вступают в дело центр управления огнем и три пусковые установки с 20 боеприпасами-перехватчиками "Тамир" каждая. За годы эксплуатации "Железный купол" зарекомендовал себя надежным средством защиты — 90 процентов ракет, попавших в его радиус действия, были сбиты.В последний раз комплекс применяли в мае — против боевиков ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, были уничтожены практически все цели, угрожающие израильским городам. Однако складывалось ощущение, что "Железный купол" работал на пределе возможностей. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы горячая фаза затянулась еще на пару недель.ХАМАС делает ставку на дешевое оружие и массированные обстрелы. Одна ракета "Кассам" кустарного производства стоит около тысячи долларов, максимум две. А цена противоракеты "Тамир" — 50-60 тысяч долларов. При этом для гарантированного поражения цели зачастую выпускают по два перехватчика. По мнению экспертов, за 11 дней войны Израиль израсходовал ракет на 150 миллионов долларов. Даже для страны с военным бюджетом в 20 миллиардов это серьезная сумма. И неподъемная для Украины, потратившей в 2020-м на оборону в четыре раза меньше.Убить двух зайцевОбъективная реальность не мешает Украине фантазировать о заморском чудо-оружии. В мае министр обороны Андрей Таран сообщил о переговорах насчет "Железного купола". По его словам, "события в Израиле показали актуальность системы противоракетной обороны". Однако Россия далеко не ХАМАС. И эффективность израильского ЗРК в конфликте с гораздо более сильным противником весьма сомнительна. С этим согласны и американские специалисты."В противостоянии с Россией "Железный купол" сможет действовать лишь с ограниченной эффективностью, — считает эксперт американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман. — Российские войска традиционно широко применяют в боевых действиях артиллерию и легко подавят позиции украинских ЗРК, просто перенасытив их радары количеством целей. Достаточно нескольких батарей реактивных систем залпового огня. Конечно, "Железный купол" прикроет командный центр или какую-либо критическую инфраструктуру, однако вряд ли украинцам удастся долго поддерживать его работу".Как рассказал в эфире радио Sputnik Алексей Леонков, в настоящий момент в распоряжении ВСУ только средства ПВО советского производства. После разрыва связей с Россией разрушилась цепочка поставок запчастей и боеприпасов, украинские ЗРК не обслуживались должным образом. Киев сейчас стремится найти замену на Западе. Но безуспешно.В 2018-м глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что несколько дивизионов американских зенитно-ракетных комплексов Patriot ускорили бы вступление страны в НАТО. В апреле 2021-го глава офиса украинского президента Андрей Ермак сетовал на то, что США размещают ЗРК в Польше, хотя "они должны быть" на Украине.Вашингтон каждый раз оставлял просьбы Киева без ответа. Однако, если конгресс одобрит передачу "Железного купола", Белый дом может разом убить двух зайцев. Во-первых, этим красивым жестом в поддержку союзника Вашингтон немного поправит пострадавший имидж после бегства из Афганистана. Во-вторых, избавится от ненужной техники. К тому же, уверены американцы, "Железный купол" вряд ли даст ВСУ серьезное преимущество на поле боя, а значит, можно не опасаться жесткой реакции Москвы.

https://ria.ru/20210919/kupol-1750814965.html

https://ria.ru/20210919/donbass-1750767818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, майкл кофман, андрей ермак