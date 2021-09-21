https://ria.ru/20210921/kulikovo-1751162341.html

Развлечение с поучением: Куликово поле собрало любителей русской истории

Развлечение с поучением: Куликово поле собрало любителей русской истории - РИА Новости, 21.09.2021

Развлечение с поучением: Куликово поле собрало любителей русской истории

21 сентября Россия отмечает годовщину Куликовской битвы и День воинской славы. Как прошел приуроченный к этой дате праздничный фестиваль в Музее-заповеднике... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T16:23

2021-09-21T16:23

2021-09-21T17:35

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. 21 сентября Россия отмечает годовщину Куликовской битвы и День воинской славы. Как прошел приуроченный к этой дате праздничный фестиваль в Музее-заповеднике "Куликово поле" с участием клубов исторической реконструкции? Каковы планы музея на следующий год? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказал директор музея-заповедника Владимир Гриценко.- Владимир Петрович, как вы оцениваете прошедшее мероприятие? Сколько к вам приехало гостей?- Несмотря на выборы, неожиданный холод и другие обстоятельства, к нам приехали более 10 тысяч человек. Следуя санитарным рекомендациям, мы старались не создавать скоплений людей на одном месте. На мой взгляд, это весьма достойный результат нашей работы.- Какие мероприятия стали особенно зрелищными? Как реагировали на них зрители?- День Воинской славы России, годовщину Куликовской битвы вот уже 25 лет мы "отмечаем" военно-историческим фестивалем. Его кульминацией становится театрализованная реконструкция сражения на территории Красного холма.На фестиваль этого года собрались участники 77 клубов военно-исторической реконструкции из самых разных городов России: здесь и Воркута, и Москва, и Санкт-Петербург, и Казань, и Белгород.Надо отметить высокое качество исторической реконструкции. К нам приезжают лучшие военно-исторические клубы. Поэтому в обширную программу фестиваля вошли конкурсы не только на умение владеть различными видами средневекового оружия, будь то лук или меч, но и маневры, конкурсы исторических костюмов.Все участники фестиваля проходят предварительный строгий отбор: еще до поездки они предъявляют свои исторические костюмы, объясняют, откуда появились те или иные аксессуары, имеют ли они исторический прототип. Конечно, для этого любителям истории нужно достаточно глубоко погрузиться в тему Средневековья.Чтобы придать нашему празднику глубокое историческое содержание, на наших мастер-классах мы продемонстрировали зрителям древние технологии. Были созданы целые исторические улицы, пройдя по которой от одного ремесленника до другого, от кузнеца, гончара, стеклодува до кожевенника или того, кто делает стрелы, наш гость смог бы поучаствовать в интеллектуальном тире и получить приз. Одновременно на территории площадки праздника проходили просветительские исторические квесты.Мы хотели, чтобы наши гости были не пассивными зрителями, а активными участниками, которые запоминают то, что им только что рассказывали и показывали. Мы никого не сажали за парты, не проводили контрольных, как в школе, но я думаю, что наши зрители получили очень много информации.- В ваших мероприятиях участвовали дети?- Конечно. За время пандемии ковида школьный познавательный туризм оказался практически парализован, но мы ориентируемся, в первую очередь, на семейную аудиторию, и дети, которые приезжают с родителями, – самая благодарная публика нашего фестиваля. Все наши показательные выступления – для них.Я думаю, что и детям и родителям также запомнились наши исторические музыкальные группы, которые реконструировали мелодии ушедших эпох. Можно было попробовать и историческую кухню, у нас был специальный трактир с интересными блюдами, приготовленными по древним рецептам. Была очень большая традиционная медовая ярмарка Куликова поля, которая славилась еще в XIV веке.Хотелось бы отметить качественные традиционные сувениры, сделанные мастерами, которые опираются на древние традиции и развивают порой забытые ремесла. Я думаю, что никто из наших гостей не уехал без сувениров.- Каковы ваши планы на следующий год?- 21 сентября в селе Монастырщино проходят последние торжественные мероприятия, приуроченные к годовщине Куликовской битвы. Это, прежде, всего воинский церемониал, панихида по воинам, погибшим за Отечество во все времена. После этой даты у нас начинается отсчет нового года, мы будем готовить серьезные новые проекты.В октябре – начале ноября пройдет акция "Зеленая дубрава", которую мы проводим уже многие годы. Ее цель – воссоздание тех балочных дубрав, которые располагались на Куликовом поле, защищали фланги русских войск и укрывали засадный полк. Эти зеленые дубравы мы восстанавливаем уже давно с народной поддержкой. Любой человек может приехать к нам и посадить дерево, лучше всего дуб, на Куликовом поле, в память о своих родных и близких, кто защищал Родину.Четвертого ноября мы устраиваем торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных сил России с Куликова поля. К нам приезжают призывники из Тулы, Рязани, Липецка. В этот день им дается хорошее напутствие, проводится реконструированный обряд проводов в армию на основе русских дореволюционных традиций.Кроме того, у нас пройдет несколько серьезных научных конференций – оружиеведов, историков и археологов, изучающих древнерусский период. Тема средневекового оружия, стратегии и тактики средневековых волнуют ученых многих стран, и мы сотрудничаем с рядом международных научных организаций, которые также на своих территориях занимаются изучением такой воинской культуры.Каждый месяц мы будем проводить выставки. Также мы будем завершать реставрацию памятника архитектуры, находящегося в центре старинного уездного города Епифань, въездных ворот на Куликово поле. Мы запустили серию детских музейных изданий по истории, археологии, биологии, чтобы после посещения музея дети могли закрепить дома свои впечатления с помощью наших книг.В ближайшие 3-4 месяца мы будем готовить постоянно действующую экспозицию "Битва после битвы". Мы хотим затронуть историю Куликова поля, Тульского региона в целом и всего периода времени, когда шло становление Московского государства, и формировалась эта пограничная территория. Экспозиция будет рассказывать, как была организована служба казаков, стрельцов в XVI-XVII веке, оборонявших южные рубежи Московского государства.- К 650-летию Куликовской битвы в 2030 году планируется создание культурно-туристического кластера общенационального масштаба. Что предполагает этот масштабный проект?- Очень важно, чтобы не создалось впечатление, что мы, в первую очередь, начнем готовить событийно-праздничные сценарии. Разумеется, и это не выпадет из поля нашего зрения. Но основная задача – привести в порядок те исторические объекты, которые еще нуждаются в реставрации на Куликовом поле и прилегающих к нему территориях. Создать туристическую инфраструктуру, которая бы позволяла гостям Куликова поля чувствовать себя, как дома, комфортно, уютно.Для нас очень важно, чтобы Куликово поле постоянно находилось в центре внимания людей, живущих сегодня в России. Задача развития туристической инфраструктуры многогранная, поэтому будет решаться спектр конкретных абсолютно задач, начиная от дорог, гостиниц до новых программ и экспозиций на Куликовом поле.

https://ria.ru/20210916/kulikovskayabitva-1750123334.html

https://ria.ru/20210518/arkheologiya-1732653735.html

https://ria.ru/20210728/osvyaschenie-1743154848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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