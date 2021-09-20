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Культура
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На поле Куликовом. Схватки, засады и ремесла эпохи великой битвы
На поле Куликовом. Схватки, засады и ремесла эпохи великой битвы - РИА Новости, 20.09.2021
На поле Куликовом. Схватки, засады и ремесла эпохи великой битвы
Куликовскую битву называют одним из самых знаковых сражений в истории России. Знакомство со средневековым оружием, тактикой ведения войны и погружение в забытые РИА Новости, 20.09.2021
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культура
общество
"куликово поле"
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Куликовскую битву называют одним из самых знаковых сражений в истории России. Знакомство со средневековым оружием, тактикой ведения войны и погружение в забытые ремесла – самые яркие моменты празднования 641-й годовщины эпохального сражения, смотрите в фотоленте МИА "Россия сегодня", подготовленной при поддержке пресс-службы музея-заповедника "Куликово поле".
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РИА Новости
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96
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общество, "куликово поле", социальный навигатор, фото
12:03 20.09.2021 (обновлено: 12:37 20.09.2021)
 

На поле Куликовом. Схватки, засады и ремесла эпохи великой битвы

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Куликовскую битву называют одним из самых знаковых сражений в истории России. Знакомство со средневековым оружием, тактикой ведения войны и погружение в забытые ремесла – самые яркие моменты празднования 641-й годовщины эпохального сражения, смотрите в фотоленте МИА "Россия сегодня", подготовленной при поддержке пресс-службы музея-заповедника "Куликово поле".
© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба

Около 350 любителей истории встали большим историческим лагерем на берегу Дона, где войско Дмитрия Донского переправлялось на пути к месту знаменитого сражения.

641 годовщина Куликовской битвы
1 из 10

Около 350 любителей истории встали большим историческим лагерем на берегу Дона, где войско Дмитрия Донского переправлялось на пути к месту знаменитого сражения.

© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба
© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба

Каждый участник прошел отбор на предмет соответствия костюма заявленной роли и эпохи.

641 годовщина Куликовской битвы
2 из 10

Каждый участник прошел отбор на предмет соответствия костюма заявленной роли и эпохи.

© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба
© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба

В этом году участники фестиваля провели исторические маневры. Кавалерия и пехота с обозом походной колонной проследовала от Татинских бродов на поле Куликовской битвы.

641 годовщина Куликовской битвы
3 из 10

В этом году участники фестиваля провели исторические маневры. Кавалерия и пехота с обозом походной колонной проследовала от Татинских бродов на поле Куликовской битвы.

© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба
© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба

На пути их ждали засады и схватки с отрядами противника, пришлось оборонять полевой лагерь, а у Зеленой Дубравы развернулась финальная общая схватка.

641 годовщина Куликовской битвы
4 из 10

На пути их ждали засады и схватки с отрядами противника, пришлось оборонять полевой лагерь, а у Зеленой Дубравы развернулась финальная общая схватка.

© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба
© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба

Во время праздника каждый желающий мог прикоснуться к истории.

641 годовщина Куликовской битвы
5 из 10

Во время праздника каждый желающий мог прикоснуться к истории.

© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба
© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба

На территории старейшего мемориала Куликова поля учили стрелять из лука и метать копья-сулицы, сражаться на мягких мечах и копийному бою.

641 годовщина Куликовской битвы
6 из 10

На территории старейшего мемориала Куликова поля учили стрелять из лука и метать копья-сулицы, сражаться на мягких мечах и копийному бою.

© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба
© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба

Можно было также попробовать себя в древних ремеслах на воссозданном по археологическим находкам оборудовании – плавить бусины на открытом огне, кузнечному делу.

641 годовщина Куликовской битвы
7 из 10

Можно было также попробовать себя в древних ремеслах на воссозданном по археологическим находкам оборудовании – плавить бусины на открытом огне, кузнечному делу.

© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба
© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба

Как и почти 200 лет назад, на первом праздновании годовщины Куликовской битвы, в торжествах приняли участие лучшие воины страны.

641 годовщина Куликовской битвы
8 из 10

Как и почти 200 лет назад, на первом праздновании годовщины Куликовской битвы, в торжествах приняли участие лучшие воины страны.

© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба
© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба

Десантники 106-й тульской дивизии возложили гирлянду к памятнику-колонне Дмитрию Донскому, почтили память героев битвы минутой молчания и дали залп ружейного салюта.

641 годовщина Куликовской битвы
9 из 10

Десантники 106-й тульской дивизии возложили гирлянду к памятнику-колонне Дмитрию Донскому, почтили память героев битвы минутой молчания и дали залп ружейного салюта.

© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба
© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба

Организаторами празднования 641 годовщины Куликовской битвы выступили: Министерство культуры РФ, правительство Тульской области, Государственный музей-заповедник "Куликово поле".

641 годовщина Куликовской битвы
10 из 10

Организаторами празднования 641 годовщины Куликовской битвы выступили: Министерство культуры РФ, правительство Тульской области, Государственный музей-заповедник "Куликово поле".

© Фото : Правительство Тульской области/Дмитрий Черба
 
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