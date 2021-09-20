https://ria.ru/20210920/kulikovo-1750928089.html

На поле Куликовом. Схватки, засады и ремесла эпохи великой битвы

На поле Куликовом. Схватки, засады и ремесла эпохи великой битвы - РИА Новости, 20.09.2021

На поле Куликовом. Схватки, засады и ремесла эпохи великой битвы

Куликовскую битву называют одним из самых знаковых сражений в истории России. Знакомство со средневековым оружием, тактикой ведения войны и погружение в забытые РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:03

2021-09-20T12:03

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культура

общество

"куликово поле"

социальный навигатор

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Куликовскую битву называют одним из самых знаковых сражений в истории России. Знакомство со средневековым оружием, тактикой ведения войны и погружение в забытые ремесла – самые яркие моменты празднования 641-й годовщины эпохального сражения, смотрите в фотоленте МИА "Россия сегодня", подготовленной при поддержке пресс-службы музея-заповедника "Куликово поле".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, "куликово поле", социальный навигатор, фото