На поле Куликовом. Схватки, засады и ремесла эпохи великой битвы
Около 350 любителей истории встали большим историческим лагерем на берегу Дона, где войско Дмитрия Донского переправлялось на пути к месту знаменитого сражения.
Около 350 любителей истории встали большим историческим лагерем на берегу Дона, где войско Дмитрия Донского переправлялось на пути к месту знаменитого сражения.
Каждый участник прошел отбор на предмет соответствия костюма заявленной роли и эпохи.
Каждый участник прошел отбор на предмет соответствия костюма заявленной роли и эпохи.
В этом году участники фестиваля провели исторические маневры. Кавалерия и пехота с обозом походной колонной проследовала от Татинских бродов на поле Куликовской битвы.
В этом году участники фестиваля провели исторические маневры. Кавалерия и пехота с обозом походной колонной проследовала от Татинских бродов на поле Куликовской битвы.
На пути их ждали засады и схватки с отрядами противника, пришлось оборонять полевой лагерь, а у Зеленой Дубравы развернулась финальная общая схватка.
На пути их ждали засады и схватки с отрядами противника, пришлось оборонять полевой лагерь, а у Зеленой Дубравы развернулась финальная общая схватка.
Во время праздника каждый желающий мог прикоснуться к истории.
Во время праздника каждый желающий мог прикоснуться к истории.
На территории старейшего мемориала Куликова поля учили стрелять из лука и метать копья-сулицы, сражаться на мягких мечах и копийному бою.
На территории старейшего мемориала Куликова поля учили стрелять из лука и метать копья-сулицы, сражаться на мягких мечах и копийному бою.
Можно было также попробовать себя в древних ремеслах на воссозданном по археологическим находкам оборудовании – плавить бусины на открытом огне, кузнечному делу.
Можно было также попробовать себя в древних ремеслах на воссозданном по археологическим находкам оборудовании – плавить бусины на открытом огне, кузнечному делу.
Как и почти 200 лет назад, на первом праздновании годовщины Куликовской битвы, в торжествах приняли участие лучшие воины страны.
Как и почти 200 лет назад, на первом праздновании годовщины Куликовской битвы, в торжествах приняли участие лучшие воины страны.
Десантники 106-й тульской дивизии возложили гирлянду к памятнику-колонне Дмитрию Донскому, почтили память героев битвы минутой молчания и дали залп ружейного салюта.
Десантники 106-й тульской дивизии возложили гирлянду к памятнику-колонне Дмитрию Донскому, почтили память героев битвы минутой молчания и дали залп ружейного салюта.
Организаторами празднования 641 годовщины Куликовской битвы выступили: Министерство культуры РФ, правительство Тульской области, Государственный музей-заповедник "Куликово поле".
Организаторами празднования 641 годовщины Куликовской битвы выступили: Министерство культуры РФ, правительство Тульской области, Государственный музей-заповедник "Куликово поле".